21:59

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje plán, kterým by získala desítky miliard dolarů pomocí nového poplatku, jenž by transformoval patentový systém. Jedná se o radikální krok, který by pravděpodobně vyvolal odpor ze strany podniků. Informuje o tom americký deník The Wall Street Journal.