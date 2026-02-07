Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč

Jan Dvořák
  15:00
Americká společnost Amtrak uvedla do prodeje nový „Trak Suit“, měkkou pohodlnou teplákovou soupravu určenou pro cestování ve vlacích. Podle firmy má oděv vyvedený v korporátních barvách ztělesňovat prémiový komfort, moderní design a nadstandardní zážitek v nových nejrychlejších vlacích Acela. Lidé na si sociálních sítích ovšem zpochybňují účel takového výrobku i jeho cenu.

Společnosti Amtrak v loňském roce představila v USA nové vlaky Acela, při této příležitosti nyní její marketingové oddělení vypustilo na trh nový výrobek. „Všichni na palubu za módní zábavou!“ uvádí Amtrak na svém webu s merchandisingem, jemuž vévodí sportovně laděná tepláková souprava. Soudě podle reakcí na sociálních sítích, někteří spotřebitelé krok zpochybňují, píše americký web The Washington Post.

Zarazila je nejenom přemrštěná cena výrobku 279 dolarů (5 700 korun), ale především jeho účel. Co má sportovní souprava společného s cestování vlakem? ptají se mnozí. Další porovnávají cenu soupravy s jízdenkou na vlak zakoupenou na poslední chvíli. „Je to kvůli financování lepších vlaků?“ ptá se jedna z uživatelek sítě X.

„Nic nevyjadřuje lásku k opožděným vlakům tak dobře jako oblečení v jejich stylu, že? Je to asi lepší než pyžamo na dlouhé cesty – škoda, že k tomu není zdarma vozík s občerstvením!“ píše další.

Vstup do světa módy

Společnost Amtrak se nijak netají nadšením z nových vlaků NextGen Acela, které v USA po letech oddalování premiéry začaly jezdit loni v létě. „Vstup do světa módy měl za cíl využít příležitosti transformace železniční společnosti,“ uvedla Jessica Davidsonová, viceprezidentka společnosti Amtrak.

Nové rychlovlaky Acela mají USA přiblížit světu. Ten však jezdí rychleji

V době zavedení nové flotily uspořádal provozovatel ve spolupráci s New York School of Design soutěž o návrh teplákové soupravy inspirované společností Amtrak. Během New York Fashion Week se dokonce konala módní přehlídka. Právě vítězný model v kategorii konfekce, navržený Anastasií Lukinskou, je nyní k dostání v prodeji.

Podle obchodu Amtrak je materiál soupravy mikrovláknová fleecová polyesterová tkanina. Třířádkové logo Amtrak se nachází na hrudi, nohavici a na zipu. Hlavními barvami jsou tmavě modrá a bílá, ale jsou zde i černé a světle modré akcenty. Tkanina je dovážená, jak uvádí stránka.

„Do mikiny je navíc zabudovaná odnímatelná spací kapuce, která uspokojí vaše potřeby při spánku ve vlaku,“ píše web. K dispozici jsou velikosti XS až 3X.

Made in USA

Dopravce uvádí, že souprava je limitovanou edicí navržená a vyrobená výhradně ve Spojených státech. „Cena odráží náklady na výrobu a realizaci a design byl vytvořen s stejnou uměleckou zručností a smyslem pro detail, jaké byste očekávali od módní značky,“ napsala Davidsonová.

Největší železniční fúze v dějinách USA. Dopravě by mohla dominovat jedna společnost

Ashley Fetters Maloyová, reportérka pro módu a kulturu v deníku The Washington Post, uvedla, že jí krok amerického vlakového dopravce připomněl outfit americké pošty, který se v roce 2020 stal velmi populárním – konkrétně krátký dámský top, který zákazníci během rekordní doby vykoupili.

„Sportovní oblečení je zase v módě, takže co se týče střihu, je to rozhodně trendy a dokážu si představit, že by to nosili mladí lidé,“ uvedla. Podle ní by souprava nejlépe slušela někomu výjimečně cool, kdo by ji nosil i s trochou ironie.

Ředitelka Amtraku Davidsonová uvedla, že nadšená reakce zákazníků přiměla společnost Amtrak zvážit prodloužení termínu nebo přidání druhé série prodeje. „Pokud se rozhodneme pro hromadnou výrobu ve větším množství, můžeme dokonce zvážit několik různých verzí designu v různých cenových relacích,“ napsala.

Další uživatel Twitteru ostatní nabádá k tomu, aby jeho sledující vytvořili stránku gofundme za účelem zakoupení tohoto módního kousku. Naráží tak na přemrštěnou cenu takového výrobku. „Ano, koupil jsem si Trak Suit a ano, chystám se na tom postavit celou svou osobnost,“ podotkl jiný.

