Konec zlatých časů na burze. Američtí manažeři se zbavují akcií svých firem

Od začátku roku se podle analýz společnosti Smart Insider zbavili akcií v hodnotě 19 miliard dolarů.

Mezi insidery, kteří se hromadně začali zbavovat svých aktiv, patří například majitelé obchodního řetězce Walmart. Waltonovi, kteří patří mezi nejbohatší rodiny světa, prodali během letošního roku akcie společnosti za 2,2 miliardy dolarů. Podobně postupovali i finanční ředitelé kosmetické značky Estée Lauder nebo ředitelé Lululemon Athletica prodávajícího sportovní oblečení.

Jedním z důvodů jejich aktivity by mohla být skutečnost, že se globální hospodářský růst zpomaluje. Obavy z přicházející recese se za poslední rok podepsaly na trhu hlavně vysokou volatilitou, tedy kolísáním cen akcií. Burze neprospívá ani zdlouhavý obchodní spor mezi Čínou a Spojenými státy.

Letos v srpnu se insideři zbavovali akcií tempem 600 milionů dolarů denně, uvedla CNN s odkazem na data analytické společnosti TrimTabs. Celková hodnota jejich prodeje tak překročila hranici 10 miliard dolarů měsíčně, a to už popáté v tomto roce.

Podobná čísla zaznamenali TrimTabs naposledy v letech 2006 a 2007, tedy v době před finanční krizí. Na druhé straně celkový objem akcií na americkém trhu je dnes daleko vyšší než v roce 2007, takže 10 miliard dolarů nemusí hrát takovou roli jako před dvanácti lety.

Řítí se trh do recese?

Investoři často berou údaje o prodeji nebo nákupu akcií insiderů jako ukazatel určující důvěru vedoucích pracovníků ve vlastní podnik. Podle Mikea Mullaneye, ředitele průzkumu globálních trhů pro společnost Boston Partners, ale současná situace nemusí nutně znamenat, že se americký akciový trh řítí do recese.



„Zvýšený prodej těchto akcií je způsoben nejistotou ohledně globálního růstu a obchodních válek a také proto, že ceny akcií jsou právě teď velmi vysoké. Jednoduše řečeno nevíme, kam to všechno bude dál směřovat, tak proč to nehrát na jistotu?“ řekl Mullaney pro list Financal Times.

Pokud by insideři do konce roku stihli prodat akcie v hodnotě dalších 7 miliard dolarů, šlo by o rekord od roku 2000. Tehdy se insideři zbavili akcií ve výši 37 miliard dolarů kvůli takzvané internetové horečce, která právě vrcholila. Na přelomu tisíciletí totiž vznikalo mnoho internetových firem, které lákaly velké investory, ale kvůli nepromyšlenému obchodnímu modelu nakonec brzy krachovaly.

Podle amerického investora Michaela Burryho nás opět čeká hospodářská krize (psali jsme zde). Byl to on, kdo se proslavil, když předpověděl „splasknutí hypoteční bubliny“ v roce 2008. Svým klientům tehdy díky správnému odhadu vydělal přes 2,5 miliardy dolarů.