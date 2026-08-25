Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Americký řetězec se omlouvá za černošského klauna. Halloweenský kostým vzbudil emoce

Jan Dvořák
  18:00

USA target řetězec supermarket logo | foto: Profimedia.cz

Americká společnost Target se svým zákazníkům musela omluvit za dětský halloweenský kostým, který uvedla na trh. Krátce poté se na ni totiž snesla vlna kritiky za to, že produkt připomíná rasistickou karikaturu. Řetězec kostým za 25 dolarů okamžitě stáhl z prodeje. „Zmýlili jsme se a je nám to velmi líto,“ kála se firma.

Reklamní obrázek tohoto kostýmu, prodávaného pod názvem „Dětský halloweenský kostým cirkusového klauna, který svítí,“ představoval černošské dítě v jasně oranžovém a černém tričku, s celočernými rukavicemi a maskou s širokým úsměvem odhalujícím zuby. Jak póza dítěte, tak rukavice a maska kostýmu mnohým připomínala karikatury černochů používané v amerických minstrelských představeních, píše britský web The Guardian.

„To už v Minneapolis opravdu není nikdo, kdo by řekl: ‚Hele, to je rasistické‘? Zrušili jste program DEI a teď máte na svém webu klaunský kostým pro děti ve stylu minstrel show,“ napsal jeden uživatel na síti Threads.

„Jako společnost si uvědomujeme, že jsme se zmýlili, a je nám to velmi líto,“ uvedla společnost Target ve svém omluvném prohlášení. Tento kostým je podle prodejce urážlivý a nikdy neměl být součástí jejich sortimentu. Již není v prodeji.

Minstrel show

(minstrelské představení) byl populární druh amerického zábavního divadla 19. a 20. století.

Bílí herci s tzv. blackface, tedy obličeji namalovanými načerno korkem nebo mazivem v nich skrze zpěv, tanec a scénky karikovali a zesměšňovali černošské otroky.

Představení zahrnovala hudbu na banjo, skeče a různá taneční čísla.

Žánr postupně zanikl ve 20. století s nástupem filmu a rádia.

„Uvědomujeme si, že je to obzvláště bolestivé pro naše černošské zákazníky, členy týmu a partnery. Stažení kostýmu z prodeje je důležitým prvním krokem a společnost pečlivě zkoumá, jak k tomu došlo a co je třeba změnit, aby se to již neopakovalo,“ dodala firma.

Kontroverze ohledně halloweenského kostýmu je jen nejnovější z řady podobných incidentů, které tento maloobchodní řetězec se sídlem v Minneapolis zažil. Ty v minulosti poškodily jeho pověst a také negativně ovlivnily jeho tržby.

V roce 2023 řetězec narazil se svou kolekcí Pride Collection. Poté, co se prezident Donald Trump vrátil do Bílého domu, obchod od iniciativ v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze ustoupil

Cena akcií společnosti Target klesla 24. ledna 2026, tedy v den, kdy společnost omezila své programy v oblasti diverzity, rovnosti a začlenění (DEI), ze 137,40 dolarů na 104,70 dolarů 15. března, uzavírá britský portál.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku

Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu...

Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.

Volkswagen na prahu katastrofy. Situace je více než kritická, hájí Blume hluboké škrty

Generální ředitel společnosti Volkswagen Oliver Blume

Společnost Volkswagen potřebuje hluboké škrty, aby si udržela konkurenceschopnost. Před zahájením klíčových rozhovorů o plánované restrukturalizaci největšího evropského výrobce vozů to v pátek uvedl...

Londýnské oko rozpohybovala vrtačka z Lidlu. Její výkon se zapsal do knihy rekordů

Několik inženýrů instalovalo na Londýnské oko systém pro rozpohybování atrakce...

Vyhlídkové kolo Londýnské oko se v pondělí 27. července zastavilo kvůli pokusu o nový světový rekord. Na nábřeží před atrakcí se místo obvyklé fronty shlukli konstruktéři z Technické univerzity v...

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

Polský Budimex se chce s dálnicí D35 blýsknout, hotovo má být dřív

Stavba dálničního úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí (20. srpna 2026)

První silniční zakázka polské společnosti Budimex na českém trhu získává konkrétní obrysy. Ačkoli na dálničním úseku D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí je práce ještě dost, zástupci firmy potvrdili, že...

Americký řetězec se omlouvá za černošského klauna. Halloweenský kostým vzbudil emoce

USA target řetězec supermarket logo

Americká společnost Target se svým zákazníkům musela omluvit za dětský halloweenský kostým, který uvedla na trh. Krátce poté se na ni totiž snesla vlna kritiky za to, že produkt připomíná rasistickou...

25. srpna 2026

Kanada vrací Trumpovi úder. Zavede cla až 50 procent na americké zboží

Prezident Donald Trump vítá kanadského premiéra Marka Carneyho během summitu v...

Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50 procent na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Oznámila v úterý kanadská vláda. Ta zároveň...

25. srpna 2026  17:55

Téměř polovina ropy pochází ze zemí zmítaných válkami, ukázal výpočet

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Zásobování ropou je víc než kdy v minulosti ohroženo válkami a ozbrojenými střety. Podle propočtů agentury Reuters nyní téměř polovina světové ropy pochází ze zemí zasažených konflikty. Současné...

25. srpna 2026  16:04

USA zruší neimigrační víza žadatelů o azyl. Krok by se dotkl stovek tisíc lidí

Premium
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (8. října 2025)

Americké ministerstvo zahraničí zruší víza neimigračního typu B1 a B2 vydaná v letech 2016 až 2026, jejichž držitelé požádali o azyl nebo o něj právě žádají, oznámila administrativa Donalda Trumpa....

25. srpna 2026  13:36

Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

Ve spolupráci
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

ChatGPT dostal umělou inteligenci do firem, skutečná transformace ale začíná až ve chvíli, kdy se AI stane součástí každodenních procesů. Ve financích už dnes dokáže pomáhat s příjmem a vytěžováním...

25. srpna 2026  11:45

Lego fandí fotbalu a naopak. Šampionát zvýšil tržby firmy o více než dvacet procent

LEGO Editions umožní fanouškům postavit si své fotbalové idoly i jejich...

Dánský výrobce stavebnic Lego v pololetí zvýšil čistý zisk o 32 procent na 8,6 miliardy dánských korun (27,7 miliardy Kč). Tržby vzrostly více než o 20 procent. Firmě pomohl fakt, že produkty...

25. srpna 2026  11:01

Zemřel zakladatel kurýrní služby Messenger David Voverka, bylo mu 58 let

Zakladatel české kurýrní služby David Voverka náhle zemřel v sobotu 8. srpna ve...

V sobotu 8. srpna náhle zemřel David Voverka, který v roce 1991 založil první pražskou kurýrní službu Messenger. Bylo mu 58 let. Kurýři Messengeru zásilky doručují v charakteristickém žluto-černém...

25. srpna 2026  8:14

Kolik si studenti připlatí za bydlení. Některé vysoké školy už hlásí plné koleje

Premium
ilustrační snímek

Studenti, kteří hledají pronájem nebo spolubydlení, si v řadě univerzitních měst oproti loňsku připlatí. Rostou nejen tržní nájmy za bydlení v soukromí, ale na některých školách také kolejné, i když...

25. srpna 2026

„Dirty soda“ i energetický nápoj. Pohled do laboratoří Coca-Coly

ilustrační snímek

V nenápadné kanceláři uprostřed Atlanty testuje Coca-Cola nové výrobky a přístroje. Mezi nimi je například automat na populární „dirty sodu“ nebo speciální energetický nápoj. Některé novinky by se v...

25. srpna 2026

Kanaďani jsou klauni, zuří Trump a vyhlásil nová cla na auta a další zboží

Americký prezident Donald Trump

Spojené státy od ledna zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50 procent. Oznámil to v pondělí americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social.

24. srpna 2026  17:17,  aktualizováno  20:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump nakoupil akcie vesmírné společnosti Elona Muska SpaceX

Elon Musk a Donald Trump na základně SpaceX v Boca Chica v Texasu (19....

Americký prezident Donald Trump v červnu nakoupil akcie vesmírné společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska až za padesát tisíc dolarů (přes milion Kč). Získal tak finanční podíl ve velké vládní...

24. srpna 2026  20:31

Vyšetřit ho by bylo extrémně rizikové. Vedení zoo promluvilo o smrti lachtana

Premium
Ředitel Zoo Liberec David Nejedlo ukazuje torzo panenky, která spadla k...

Zoologická zahrada v Liberci přišla o jediného lachtana hřivnatého. V trávicím traktu uhynulého sedmnáctiletého Huga našel patolog hlavu panenky, jejíž torzo objevil chovatel nedlouho předtím v...

24. srpna 2026  17:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.