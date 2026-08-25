Reklamní obrázek tohoto kostýmu, prodávaného pod názvem „Dětský halloweenský kostým cirkusového klauna, který svítí,“ představoval černošské dítě v jasně oranžovém a černém tričku, s celočernými rukavicemi a maskou s širokým úsměvem odhalujícím zuby. Jak póza dítěte, tak rukavice a maska kostýmu mnohým připomínala karikatury černochů používané v amerických minstrelských představeních, píše britský web The Guardian.
„To už v Minneapolis opravdu není nikdo, kdo by řekl: ‚Hele, to je rasistické‘? Zrušili jste program DEI a teď máte na svém webu klaunský kostým pro děti ve stylu minstrel show,“ napsal jeden uživatel na síti Threads.
„Jako společnost si uvědomujeme, že jsme se zmýlili, a je nám to velmi líto,“ uvedla společnost Target ve svém omluvném prohlášení. Tento kostým je podle prodejce urážlivý a nikdy neměl být součástí jejich sortimentu. Již není v prodeji.
Minstrel show
(minstrelské představení) byl populární druh amerického zábavního divadla 19. a 20. století.
Bílí herci s tzv. blackface, tedy obličeji namalovanými načerno korkem nebo mazivem v nich skrze zpěv, tanec a scénky karikovali a zesměšňovali černošské otroky.
Představení zahrnovala hudbu na banjo, skeče a různá taneční čísla.
Žánr postupně zanikl ve 20. století s nástupem filmu a rádia.
„Uvědomujeme si, že je to obzvláště bolestivé pro naše černošské zákazníky, členy týmu a partnery. Stažení kostýmu z prodeje je důležitým prvním krokem a společnost pečlivě zkoumá, jak k tomu došlo a co je třeba změnit, aby se to již neopakovalo,“ dodala firma.
Kontroverze ohledně halloweenského kostýmu je jen nejnovější z řady podobných incidentů, které tento maloobchodní řetězec se sídlem v Minneapolis zažil. Ty v minulosti poškodily jeho pověst a také negativně ovlivnily jeho tržby.
V roce 2023 řetězec narazil se svou kolekcí Pride Collection. Poté, co se prezident Donald Trump vrátil do Bílého domu, obchod od iniciativ v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze ustoupil
Cena akcií společnosti Target klesla 24. ledna 2026, tedy v den, kdy společnost omezila své programy v oblasti diverzity, rovnosti a začlenění (DEI), ze 137,40 dolarů na 104,70 dolarů 15. března, uzavírá britský portál.