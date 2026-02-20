Nejvyšší soud zablokoval Trumpovi plošná cla. Není ale vyloučeno, že to zkusí jinak

  16:37
Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když cla zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977. Podle soudu se totiž jmenovaný zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje. Pravomoc zavádět cla má podle ústavy Kongres.

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023) | foto: AP

Soud tak zasadil hlavě státu tvrdou ránu v zásadní oblasti její ekonomické politiky. Trump svoje kroky označoval za „boj na život a na smrt“ pro americké hospodářství. Soudci zrušili Trumpova cla poměrem hlasů šesti proti třem.

Předseda nejvyššího soudu John Roberts ve zdůvodnění uvádí, že většina soudců dospěla k závěru, že ústava „velmi jasně“ zavádění daní, což zahrnuje i zavádění cel, svěřuje do kompetence Kongresu. „Autoři ústavy nesvěřili žádnou část daňové pravomoci výkonné moci,“ uvedl Roberts.

Soud tak dnešním krokem potvrdil dřívější rozhodnutí nižší instance, podle níž Trump zavedením plošných cel podle zákona z roku 1977 překročil své pravomoci. Rozhodnutí soudu je vyústěním žaloby podniků dotčených cly a 12 amerických států, z nichž většinu spravují demokraté, poznamenala agentura Reuters.

Američany zaskočil lednový cenový skok. Firmy přenášejí cla na zákazníky

Soudci Samuel Alito, Clarence Thomas a Brett Kavanaugh s rozhodnutím většiny nesouhlasili. „Cla, o něž se zde jedná, mohou, nebo nemusí být moudrou politikou. Avšak z hlediska textu, historie a precedentů jsou zjevně zákonná,“ uvedl Kavanaugh ve svém stanovisku.

Dnešní rozhodnutí se týká zákona známého pod zkratkou IEEPA, který umožňuje prezidentovi regulovat obchod v reakci na mimořádnou situaci. Trump tento zákon využil k zavedení cel vůči téměř všem obchodním partnerům USA, aniž by o souhlas požádal Kongres. Zmíněný zákon využili minulí američtí prezidenti v desítkách případů, často k zavedení sankcí, avšak Trump jej použil k zavedení cel jakožto první, poznamenala agentura AP.

Soud se dnes nezabýval tím, zda by společnosti měly získat zpět peníze, které zaplatily navíc kvůli Trumpovým clům.

Hrozí naprostý chaos, varoval Trump před soudním verdiktem o clech

Dnešní rozhodnutí soudu zároveň nepokrývá některá cla, například na dovoz oceli, hliníku, dřeva či automobilů, která byla podle serveru BBC zavedena na základě jiného zákona z roku 1962. Dnešní verdikt tak podle agentury AP nebrání Trumpově administrativě v zavedení cel na základě jiných zákonů. Ačkoliv takové zavedení cel bude zřejmě pomalejší a komplikovanější proces, představitelé Trumpovy administrativy již dali najevo, že chtějí cla zachovat na základě jiných mechanismů.

Trump má i jiné možnosti

To, že rozhodnutí soudu nemusí být nutně pro Donalda Trumpa a jeho celní politiku stopka, si myslí i portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. „Je to signál, že to bude mít těžší, ale může cla prosadit skrze jiný zákon. O tom se spekulovalo už dřív, že v případě zrušení soudem existují i jiné možnosti, jak cla prosadit,“ vysvětlil pro iDNES.cz Pfeiler.

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Trhy na rozhodnutí reagovaly jen s mírným optimismem. „Reakce je pozitivní, ale ne euforická,“ poznamenal Pfeiler.

Zrušená cla v růstu podpořila americké vládní dluhopisy. „Cla sice měla být brána jako antiobchodní opatření. Investoři je ale začali vnímat postupně spíš jako něco, co přinese do státní kasy peníze navíc. Současná situace tak naznačuje pokles příjmů do rozpočtu. Proto jdou dluhopisy nahoru, existuje totiž šance, že vláda bude muset výpadek vykrýt emisí nových dluhopisů,“ dodal pro iDNES.cz Pfeiler.

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl...

Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...

