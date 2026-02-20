Soud tak zasadil hlavě státu tvrdou ránu v zásadní oblasti její ekonomické politiky. Trump svoje kroky označoval za „boj na život a na smrt“ pro americké hospodářství. Soudci zrušili Trumpova cla poměrem hlasů šesti proti třem.
Předseda nejvyššího soudu John Roberts ve zdůvodnění uvádí, že většina soudců dospěla k závěru, že ústava „velmi jasně“ zavádění daní, což zahrnuje i zavádění cel, svěřuje do kompetence Kongresu. „Autoři ústavy nesvěřili žádnou část daňové pravomoci výkonné moci,“ uvedl Roberts.
Soud tak dnešním krokem potvrdil dřívější rozhodnutí nižší instance, podle níž Trump zavedením plošných cel podle zákona z roku 1977 překročil své pravomoci. Rozhodnutí soudu je vyústěním žaloby podniků dotčených cly a 12 amerických států, z nichž většinu spravují demokraté, poznamenala agentura Reuters.
Soudci Samuel Alito, Clarence Thomas a Brett Kavanaugh s rozhodnutím většiny nesouhlasili. „Cla, o něž se zde jedná, mohou, nebo nemusí být moudrou politikou. Avšak z hlediska textu, historie a precedentů jsou zjevně zákonná,“ uvedl Kavanaugh ve svém stanovisku.
Dnešní rozhodnutí se týká zákona známého pod zkratkou IEEPA, který umožňuje prezidentovi regulovat obchod v reakci na mimořádnou situaci. Trump tento zákon využil k zavedení cel vůči téměř všem obchodním partnerům USA, aniž by o souhlas požádal Kongres. Zmíněný zákon využili minulí američtí prezidenti v desítkách případů, často k zavedení sankcí, avšak Trump jej použil k zavedení cel jakožto první, poznamenala agentura AP.
Soud se dnes nezabýval tím, zda by společnosti měly získat zpět peníze, které zaplatily navíc kvůli Trumpovým clům.
Dnešní rozhodnutí soudu zároveň nepokrývá některá cla, například na dovoz oceli, hliníku, dřeva či automobilů, která byla podle serveru BBC zavedena na základě jiného zákona z roku 1962. Dnešní verdikt tak podle agentury AP nebrání Trumpově administrativě v zavedení cel na základě jiných zákonů. Ačkoliv takové zavedení cel bude zřejmě pomalejší a komplikovanější proces, představitelé Trumpovy administrativy již dali najevo, že chtějí cla zachovat na základě jiných mechanismů.
Trump má i jiné možnosti
To, že rozhodnutí soudu nemusí být nutně pro Donalda Trumpa a jeho celní politiku stopka, si myslí i portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. „Je to signál, že to bude mít těžší, ale může cla prosadit skrze jiný zákon. O tom se spekulovalo už dřív, že v případě zrušení soudem existují i jiné možnosti, jak cla prosadit,“ vysvětlil pro iDNES.cz Pfeiler.
Trhy na rozhodnutí reagovaly jen s mírným optimismem. „Reakce je pozitivní, ale ne euforická,“ poznamenal Pfeiler.
Zrušená cla v růstu podpořila americké vládní dluhopisy. „Cla sice měla být brána jako antiobchodní opatření. Investoři je ale začali vnímat postupně spíš jako něco, co přinese do státní kasy peníze navíc. Současná situace tak naznačuje pokles příjmů do rozpočtu. Proto jdou dluhopisy nahoru, existuje totiž šance, že vláda bude muset výpadek vykrýt emisí nových dluhopisů,“ dodal pro iDNES.cz Pfeiler.