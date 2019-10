Kvůli moru prasat může v Evropě zkolabovat trh s vepřovým, varují úředníci

Evropský výbor regionů zveřejnil prohlášení, ve kterém uvádí, že africký mor prasat (AMP) je hrozbou jak pro životní prostředí a ekonomiku, tak pro obyvatele žijící ve venkovských oblastech. O živobytí může připravit stovky tisíc zemědělců, informoval web IEG Policy. To by podle výboru znamenalo dopad na celkovou ekonomiku Evropské unie. Mohou utrpět odvětví jako například cestovní ruch, lesnictví, masný průmysl a obchod.



AMP propukl minulý rok v srpnu v Číně. Odtud se rozšířil do deseti dalších asijských států, například do Jižní Koreje nebo Vietnamu. Případy hlásí i země Evropské unie. Naposledy se virus vyskytl na Slovensku (psali jsme zde) nedaleko Košic v červenci tohoto roku.

Česká Republika během prvního čtvrtletí roku 2018 zaznamenala 25 případů. Největší výskyt byl v Polsku, kde za tu samou dobu nahlásili zemědělci 1492 případů.

V březnu 2019 se Česko stalo první zemí na světě, která dokázala africký mor prasat ze svého území zcela vymýtit. Informovala o tom Evropská komise (psali jsme zde).



Čína je největším konzumentem vepřového masa na světě. Letos ho bude v zemi chybět 10 milionů tun, což je více než světové zásoby. Ceny vepřového jsou podle evropského komisaře pro zemědělství Phila Hogana nejvyšší od roku 2013 a nejspíš budou i nadále růst.

Likvidace viru v nedohlednu

Dosud se v celé Evropě objevilo 2500 případů AMP. Pokud se virus bude šířit tempem, jakým se šířil dodnes, může to mít zásadní dopad na evropskou ekonomiku. Nemoc ve většině případů přenáší divoká prasata.

Evropský výbor regionů navrhuje nejrůznější opatření. Uvádí, že je nutné z rozpočtu EU vyčlenit víc peněz na financování výzkumu, který by měl pro prasata vyvinout příslušné očkování. Podle úředníků však taková vakcína nebude dostupná dalších dvacet let. To by znamenalo, že může trvat až tři dekády, než bude virus zlikvidován.

Dalším opatřením je omezení populace divokých prasat na minimum (0,5 kusu/10km²). Prohlášení Evropského výboru regionů vyzývá myslivce, aby v oblastech s vysokým výskytem divočáků více lovili.

Africký mor prasat je závažné virové onemocnění. Poprvé bylo objeveno v roce 1910 v Keni. Virus dokáže přežít ve zmrzlém mase až tisíc let a úmrtnost prasat postižených touto nemocí je stoprocentní.