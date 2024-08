Dallas Cowboys drží rekord. Sportovní klub přesáhl hodnotu deseti miliard dolarů

Za týmem Dallas Cowboys dlouhodobě stojí jednaosmdesátiletý milionář Jerry Jones, který klub koupil v roce 1989 za 140 milionů dolarů (asi 3,2 miliardy korun). Během několika let se mu podařilo vybudovat jeden z nejvíce dominantních týmů, který v sezonách 1992, 1993 a 1995 ovládl Super Bowl, píše CNN.

Současná hodnota týmu se čerstvě odhaduje na 10,32 miliardy dolarů (zhruba 237 miliard korun). Ještě během letošního února byla o 1,12 miliardy dolarů nižší (asi 26 miliard korun).

Ačkoliv klub byl v devadesátých letech velmi úspěšný, v poslední době se mu výraznější úspěch vyhýbá. Jonesovi a jeho blízkým spolupracovníkům se příliš nedaří navázat na předchozí úspěchy a na další ovládnutí Super Bowlu čeká už skoro 30 let. Několikrát se tomuto týmu nepovedlo dostat ani do vyřazovací fáze.

I přes nepříliš valné úspěchy posledních let si ale tým Dallas Cowboys drží v USA obrovskou popularitu. Příjmy tohoto klubu za rok 2023 se podle odhadů vyšplhaly až na 1,2 miliardy amerických dolarů (asi 28 miliard korun), to je o 50 procent více než druhý tým NFL v pořadí, kterým jsou Los Angeles Rams.

Hodnota Los Angeles Rams se podle odhadů pohybuje okolo 7,79 miliardy amerických dolarů (asi 179 miliard korun). V posledních týdnech se tomuto klubu podařilo v pomyslném žebříčku nejhodnotnějších NFL klubů přeskočit New York Giants. Na čtvrté pozici se momentálně nacházejí New England Patriots, a to navzdory problémům z posledních let a odchodu důležitého hráče Billa Belichicka.

Největší vzestup proti předchozímu roku zaznamenal klub Tampa Bay Buccaneers. Hodnota týmu se zvýšila o 33 procent na 5,5 miliardy amerických dolarů (asi 126 miliard korun).

Celkově má průměrný klub NFL hodnotu 5,93 miliardy dolarů (zhruba 136 miliard korun), to je o 15,4 procenta lepší výsledek než v roce 2023, uzavírá CNN.