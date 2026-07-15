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Americké úřady vyšetřují řetězec Taco Bell. Cyklosporiózou onemocněly již 4 000 lidí

Jan Dvořák
  10:44

Restaurace Taco Bell v Pasadeně v Kalifornii. Federální a státní zdravotnické úřady zahájily vyšetřování, zda salát podávaný v některých restauracích řetězce vedl k rozsáhlému výskytu cyklosporiózy, (14. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Federální a státní zdravotnické úřady v USA vyšetřují, zda anebo jakou roli sehrály restaurace řetězce rychlého občerstvení Taco Bell v jednom z největších případů epidemie gastrointestinálního onemocnění v USA. Způsobil ho parazit Cyclospora, který kontaminuje čerstvé ovoce, zeleninu i vodu. Je příčinou několikadenního průjmu. Nemoc postihla již více než 4 000 lidí v celých USA.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v úterý uvedlo, že vyšetřovatelé identifikovali pravděpodobnou epidemiologickou souvislost mezi případy cyklosporiózy v nejméně čtyřech státech středozápadu – Michiganu, Ohiu, Západní Virginii a Kentucky, píše americký web The Washington Post.

Mnoho z těchto onemocnění souvisí podle úřadu se společným zdrojem. Případy byly identifikovány v nejméně 34 státech a počet potvrzených onemocnění by mohl do konce srpna dále stoupat, uvedli úředníci.

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Don Prater, zastupující náměstek komisaře FDA pro potraviny, uvedl, že úředníci vědí o tom, že stát Michigan označil listový salát za hlavní zdroj ohniska nákazy. „V tuto chvíli mohu říci, že pokračujeme ve zpětném sledování u řady druhů zeleniny včetně salátu,“ informoval.

Federální úředníci sdělili, že dosud nepotvrdili konkrétní zdroj potraviny ani pěstitele či dodavatele zemědělských produktů, který by byl zodpovědný za ohnisko cyklosporiózy, kvůli němuž bylo hospitalizováno již více než 140 lidí. Úředníci veřejného zdravotnictví tvrdí, že mezi jednotlivými ohnisky nákazy může být dokonce více viníků.

Federální úředníci nyní vyzývají spotřebitele, aby dodržovali zásady bezpečné manipulace s potravinami, včetně důkladného mytí rukou a všech čerstvých zemědělských produktů pod tekoucí vodou před konzumací, krájením nebo vařením a tím snížili riziko infekce.

Taco Bell přijímá preventivní opatření

V Michiganu informovaly minulý týden vývěsky v některých restauracích řetězce Taco Bell v okolí Detroitu zákazníky, že řetězec v současné době nemůže prodávat salát, koriandr, cibuli, pico de gallo a guacamole kvůli celostátnímu stažení těchto produktů z trhu. Společnost Taco Bell uvedla, že bude situaci i nadále sledovat a řídit se pokyny zdravotnických úřadů.

„Zdraví a bezpečnost našich zákazníků jsou pro nás nejvyšší prioritou,“ uvedl řetězec. Úřady veřejného zdraví podle něj dosud nepotvrdily souvislost se společností Taco Bell ani s žádnou konkrétní surovinou, dodavatelem, restaurací či prodejcem.

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Stát Michigan, který byl zasažen nejvíce a denně hlásí stovky případů – k úterý jich bylo již více než 3 300 –, uvedl, že na základě rozhovorů s více než 1 000 pacienty je hlavním podezřelým zdrojem listový salát.

„Zatímco vyšetřování stále probíhá, současné výsledky ukazují na salát nebo listovou zeleninu jako na potenciální zdroj této epidemie, ačkoli nelze zcela vyloučit ani další potraviny,“ uvedlo ministerstvo v pondělním tiskovém prohlášení.

CDC vydalo v úterý celostátní zdravotní varování určené lékařům a představitelům veřejného zdravotnictví, v němž je vyzývá, aby u pacientů s dlouhodobými gastrointestinálními potížemi zvážili možnost cyklosporiózy a výslovně požadovali provedení příslušných testů, protože tento parazit obvykle není zahrnut do rutinních vyšetření u těchto onemocnění.

„Jednotlivé státy nadále hlásí neobvykle vysoký počet případů cyklosporiózy,“ uvedla Gwen Biggerstaffová, zástupkyně ředitele oddělení CDC pro nemoci přenášené potravinami, vodou a životním prostředím.

Těžko identifikovatelný zdroj

Cyclospora je parazit, který napadá střeva a podle odborníků obvykle způsobuje vodnatý průjem. K nákaze často dochází požitím nebo pitím něčeho, co je tímto parazitem kontaminováno. Nepřenáší se z člověka na člověka. Ne u každého, kdo se nakazí, se projeví příznaky.

Někteří lidé, kteří onemocněli, vyšetřovatelům sdělili, že jedli v restauraci Taco Bell. Jiní nakažení však v této restauraci nejedli, což naznačuje, že ohnisko nákazy přesahuje rámec tohoto řetězce.

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Cyclospora patří mezi patogeny přenášené potravinami, u nichž je nejobtížnější vysledovat jejich zdroj. Mezi okamžikem, kdy lidé pozřou parazita způsobujícího infekci, a okamžikem, kdy se objeví příznaky, uplyne určitá doba, což nemocným ztěžuje vzpomenout si, co jedli, a tím pádem identifikovat příčinu problému. Zdravotničtí úředníci uvádějí, že počet případů je pravděpodobně podhodnocen, protože někteří lidé se uzdraví bez lékařské péče a nejsou testováni.

„Vyšetřování šíření cyklosporiózy obecně trvá déle, než se podaří propojit jednotlivé případy a identifikovat potenciální zdroj,“ řekla Biggerstaffová z CDC. V některých případech se konkrétní zdroj možná nepodaří identifikovat nikdy, uzavřela podle amerického deníku.

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