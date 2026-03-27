O plánu jako první informoval časopis Vanity Fair, podle jehož zdrojů mají jít nové bankovky do oběhu už v příštích měsících. Také Vanity Fair upozorňuje, že v historii Spojených států nemá obdoby, aby na americké měně figurovalo jméno aktuálního nájemníka Bílého domu. Americké bankovky obvykle nesou podpisy ministra financí a pokladníka Spojených států, právě jeho jméno má Trump na dolarech nahradit.
Trump bude mít vlastní zlatou minci. Schválila ji komise, kterou ustavil
Jde o další z případů, kdy Trump pojmenoval americké kulturní instituce či symboly po sobě nebo jim propůjčil svou tvář, připomíná AP. Mezi ty význačné patří zejména přejmenování Amerického mírového institutu, Kennedyho centra pro múzická umění či nové třídy bitevních lodí. Na řadě federálních budov, včetně ministerstva práce, ministerstva zemědělství a nejnověji také ministerstva spravedlnosti, se v minulých měsících také objevily obří transparenty s Trumpovým portrétem.
Čí podpisy jsou na dolarovkách?
Podpis na dolarovkách patří aktuálnímu ministru financí USA (Secretary of the Treasury) a pokladníka Spojených států (Treasurer of the United States). Oba odpisy se mění podle toho, kdo je právě ve funkci v době tisku bankovek.
Starší bankovky ovšem zůstávají v oběhu, takže existuje mnoho kombinací podpisů.
Podpisy jsou spíš symbolické potvrzení pravosti. Někdy sběratelé sledují konkrétní kombinace podpisů.
Trump mimo to blokuje i financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku ve snaze přimět demokraty, aby podpořili přejmenování Dullesova letiště ve Washingtonu a nádraží Penn Station v New Yorku po sobě.
Plán na umístění podpisů úřadujícího šéfa Bílého domu na dolarové bankovky přichází ruku v ruce s návrhem na výrobu pamětní mince s jeho podobiznou k připomínce 250. výročí založení Spojených států.
Návrh 24karátové zlaté minulý týden jednomyslně schválila americká Komise pro krásná umění, jejíž členy Trump loni v říjnu propustil a v lednu je nahradil svými spojenci.
Na nových bankovkách bude v souladu se zvyklostmi nadále figurovat podpis ministra financí Scotta Bessenta. „Neexistuje efektivnější způsob, jak ocenit historické úspěchy naší skvělé země než vydávat dolarové bankovky s Trumpovým jménem,“ uvedl v tiskové zprávě. Nynější pokladník USA Brandon Beach, jenž má na bankovkách uvolnit místo Trumpovi, pak v prohlášení uvedl, že vytištění Trumpova podpisu na americké měně je nejen vhodné, ale hlavně zasloužené.