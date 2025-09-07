Americké národní parky mají potíže. Trumpovy škrty ohrožují jejich existenci

Jan Dvořák
  12:00
V důsledku hlubokých škrtů hlásí více než devadesát amerických národních parků problémy, jako jsou ztráty příjmů anebo dramatická personální omezení. Odborníci jev označují za nebezpečnou cestu. Úředníci vlády chtějí v příštím roce snížit rozpočet Národní parkové služby o 1,2 miliardy dolarů, což je více než třetina jejího rozpočtu na rok 2025.
Glacier national park, Montana, USA

Glacier national park, Montana, USA | foto: Jiří Hloušek

Východ slunce u Bright Angel Point na severním okraji Grand Canyonu v Arizoně...
I když nevypadá nebezpečně, má americký Národní park Grand Canyon pověst té...
Návštěvníci amerického národního parku Yellowstone sledují erupci jednoho z...
Minimální doba pobytu v zajímavém domě je 12 hodin a cena tak začíná na částce...
38 fotografií

Národní parky po celých Spojených státech přivítaly letos v létě miliony návštěvníků. Podle interních vládních údajů, které získal deník The New York Times, však alespoň pětina ze 433 parků v zemi čelí značnému tlaku a nedostatku personálu právě kvůli drastickým škrtům nařízeným Trumpovou administrativou.

Počet zaměstnanců Národní parkové služby (NPS) se v uplynulém desetiletí kvůli omezeným rozpočtům neustále snižoval. Podle údajů neziskové organizace National Parks Conservation Association však od nástupu prezidenta Trumpa do úřadu ztratila 24 procent svých stálých zaměstnanců. Mezi těmi, kteří odešli, bylo více než 1 800 pracovníků parků.

Navzdory snížení počtu zaměstnanců nařídila Trumpova administrativa, aby všechny národní parky zůstaly otevřené. Jen v červenci navštívilo parky v USA více než 41 milionů lidí, což je mírný pokles proti loňskému roku.

OBRAZEM: Nikde nikdo. Údajně nejlepší národní park v USA turisté neznají

Podle interních údajů ministerstva vnitra více než 90 národních parků hlásilo mezi dubnem a koncem července problémy vyplývající z odchodů, škrtů a zmrazení náboru nových zaměstnanců. Rutinní úkoly, jako je například úklid anebo doplňování zásob na toaletách, váznou. Méně strážců provádělo prohlídky a přednášky. Návštěvnická centra také zkrátila otevírací dobu. Parky přišly o miliony dolarů, neboť nejsou schopny obsadit vstupy a vybírat vstupné od návštěvníků.

„Rozpočtové škrty a snižování počtu zaměstnanců vedou naše národní parky na neudržitelnou a nebezpečnou cestu,“ říká Phil Francis, předseda Koalice na ochranu amerických národních parků, zájmové skupiny současných a bývalých zaměstnanců národních parků. Některé důsledky snižování počtu zaměstnanců jsou podle něj pro veřejnost viditelné, ale mnoho z nich zatím ne. „A všechno se bude jen zhoršovat,“ dodává.

Vstupné se nevybírá

Nedostatek personálu znamená, že v parcích, které vybírají vstupné, je momentálně méně těch, kteří by tak činili, což návštěvníkům umožňuje vstoupit bez zaplacení. Přibližně 80 procent poplatků vybraných v parcích přitom rovnou putuje na zlepšení zážitků návštěvníků, například na údržbu budov a stezek anebo ochranu přírodních zdrojů. Zbývajících 20 procent se pak dělí mezi parky, které nevybírají vstupné nebo mají nízké příjmy.

V národním parku Zion v Utahu podle údajů z konce července předpokládají, že částečné obsazení pokladen u vstupů do parku způsobí letos ztrátu příjmů ve výši až 2 miliony dolarů. „Lidé se hrnou do parku bez placení, je to trestuhodné,“ říká návštěvnice Julie Manerová z New Yorku. Park tak podle ní přichází o mnohem víc peněz, než kolik ušetří.

Mléčná dráha nad národními parky v USA. Fotky, které berou dech

V národním parku Grand Canyon v Arizoně minulý týden vypadl personál u jednoho z jeho vchodů. Národní park Glacier v Montaně nyní spoléhá na čestný systém a žádá své návštěvníky, aby platili vstup pomocí QR kódu. Národní park Joshua Tree v Kalifornii zase uvedl, že není schopen instalovat nové toalety a opravovat výmoly na cestách právě kvůli nevybraným poplatkům od návštěvníků.

Právě vstupy do parků zpravidla slouží jako první kontaktní místo mezi návštěvníky a zaměstnanci. „V době, kdy parky trpí nedostatkem personálu, může být toto jediná příležitost, kdy návštěvník komunikuje s rangerem,“ říká Jeff Mow, bývalý správce národního parku Glacier. Lidé podle něj dostávají spoustu bezpečnostních informací, když procházejí pokladnami. „Třeba o medvědech anebo o tom, jak skladovat jídlo,“ říká.

Údržba stezek a kempů se zpožďuje

Povinnost udržovat parky otevřené v kombinaci s nedostatečným počtem zaměstnanců donutila zaměstnance převzít více rolí, což vedlo k mezerám ve službách, uvedli bývalí zaměstnanci a zastánci. David Vela, bývalý ředitel jednoho z národních parků, uvedl, že za každým provizorním řešením jsou dvě nebo tři další práce, které nikdo nedělá, a popsal to jako dominový efekt.

Některá volná místa v parcích existovala již před Trumpovou administrativou, ale zmrazení náboru brání parkům v jejich obsazení i do budoucna. Kromě toho parky obvykle každoročně najímají asi 8 000 sezonních zaměstnanců, což je proces začínající v zimě. Ale protože se parky potýkaly s tlakem na snižování počtu stálých zaměstnanců, najaly jen o něco více než polovinu pracovníků, které obvykle přijímají během rušné letní sezony, uvedla asociace pro ochranu přírody.

Yellowstonský park myslí na budoucnost. Nabízí vstupenku platnou za 150 let

V Grand Canyonu například vedly personální problémy k omezení údržby stezek a kempů včetně hubení škůdců. Podle zprávy není momentálně nikdo, kdo by monitoroval zoonotické choroby, jako je mor, vzteklina a štěnice. To je pro Grand Canyon znepokojivé, protože veverky v parku přenášejí blechy spojené s morem a jsou známé tím, že koušou lidi.

Národní historický park Harpers Ferry v Západní Virginii nemůže přijmout ochotné dobrovolníky, protože nemůže najmout nikoho, kdo by je řídil, uvádí zpráva. „Bez této pozice park ztratí příležitost mít stovky dobrovolníků poskytujících užitečné služby a pracujících na projektech, jako je odstraňování invazních druhů rostlin anebo údržba terénu,“ uvádí zpráva.

V některých parcích jsou administrativní pracovníci – lidé, kteří se starají o rozpočet, mzdy a lidské zdroje – také pověřeni stejnou prací pro jiný park, který má nedostatek personálu, uvedl jeden z vysokých úředníků parku, který si z obavy z odvetných opatření přál zůstat v anonymitě.

Nedostatek vytváří nejistotu

Devět desítek parků, které nahlásily americkému ministerstvu vnitra problémy související s nedostatkem personálu, je pravděpodobně podhodnocený počet. Několik desítek z nich nebylo uvedeno jako poskytující jakékoli informace a zastánci tvrdí, že další, které nenahlásily žádné problémy, mají ve skutečnosti kritický nedostatek pracovníků.

Sekvoje a kaňony. Přírodu jako v těchto amerických parcích jen tak neuvidíte

Morálka mezi zaměstnanci parků je tak podle mnoha zaměstnanců na historickém minimu. V roce 2023 agentura oznámila, že výdaje návštěvníků v obcích v blízkosti parků přispěly k celostátní ekonomice částkou 55,6 miliardy dolarů a podpořily více než 414 000 pracovních míst.

A financování služeb parků podle někdejšího manažera parku Davida Vely obvykle představuje zlomek procenta z celkového federálního rozpočtu. „Parky generují obrovskou návratnost investic. Teď tu ale máme situaci, kdy necháváme peníze ležet na zemi,“ uzavírá podle amerického listu.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Americké národní parky mají potíže. Trumpovy škrty ohrožují jejich existenci

V důsledku hlubokých škrtů hlásí více než devadesát amerických národních parků problémy, jako jsou ztráty příjmů anebo dramatická personální omezení. Odborníci jev označují za nebezpečnou cestu....

7. září 2025

Velké ruské firmy hlásí největší ztráty od pandemie. Kvůli sankcím či úrokům

Každá třetí velká ruská firma skončila v prvním pololetí letošního roku v minusu. Celková ztráta 19 tisíc velkých ruských společností mezi lednem a červnem přesáhla hranici pěti bilionu rublů, což je...

7. září 2025

„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán

V Etiopii se v úterý slavnostně otevře Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD) vybudovaná vládou v Addis Abebě. Její součástí je i vodní elektrárna. Projekt ale vyvolává znepokojení od samého...

7. září 2025  8:38

Od kokainu ke kávě. Buffettův syn se snaží přeučit kolumbijské pěstitele koky

Syn investora Warrena Buffetta se snaží bojovat s kokainovým byznysem v Kolumbii. Sedmdesátiletý Howard Buffett motivuje tradiční kolumbijské farmáře, aby místo pěstování koky přešli na tradiční...

7. září 2025

Produkce jádra láme ve světě rekordy, přiklání se k němu i více zemí v Evropě

Premium

Jaderné reaktory po celém světě vyrobily v loňském roce 2667 terawatthodin (TWh) elektřiny. Překonaly tím předchozí rekord 2660 TWh z roku 2006, uvádí ve své nejnovější výroční zprávě Světová jaderná...

7. září 2025

Elektřinu můžete sdílet se sousedem nebo rodiči. A ještě na tom vydělat

Sousedé si dřív běžně pomáhali – já tobě vejce, ty mně mouku. Na trhu s energetikou se teď díky legislativním změnám odehrává něco podobného. Sousedé mohou založit komunity, ve kterých si vyrobí a...

6. září 2025

Nový člen rodiny. IKEA otevře obchod na Novém Zélandu, padesát let po Austrálii

Nábytkářský gigant IKEA otevře svůj první obchod na Novém Zélandu, a to padesát let po vstupu do sousední Austrálie. Kromě nábytku prodejna v Aucklandu nabídne také jídlo, včetně masových kuliček,...

6. září 2025

Čína pracuje na svém novém „Suezu“. Místo lodí sází na železnici

Čína reaguje na celní válku se Spojenými státy a snaží se pro své zboží najít nová odbytiště. Čínští politici do budoucna věří zejména v mnohem výraznější nárůst exportu do Evropy. Mimo jiné proto...

6. září 2025

V Miláně se loučí s módním návrhářem Armanim. Přišli bossové průmyslu i sportu

Lidé seřazení v dlouhých frontách se před sídlem módní značky Armani v Miláně přicházejí rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim. Slavný italský návrhář zemřel ve čtvrtek ve věku 91 let....

6. září 2025  13:46,  aktualizováno  14:44

Protiamerické nálady mohou negativně ovlivnit prodeje, varuje firma Levi’s

Proslulý výrobce džínů upozorňuje, že měnící se postoj vůči americkým značkám mohou vést zákazníky k volbě evropských produktů nežli těch zámořských. Levi’s tvrdí, že antiamerikanismus spojený s...

6. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

Voňavá míza kadidlovníků, které se v Ománu přezdívá bílé zlato, patří mezi nejcennější zdroje této arabské země. V údolí Dauka se nachází rezervace těchto stromů, jejichž extrakty se používají v...

6. září 2025  9:04

Karibský ostrov vydělává na originální webové adrese. Financuje z ní i letiště

Rozvoj umělé inteligence proměnil internetovou doménu karibského ostrova Anguilla v nečekaný zdroj vysokých příjmů. Adresa .ai láká firmy i investory z celého světa a dražby dosahují milionových...

6. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.