Národní parky po celých Spojených státech přivítaly letos v létě miliony návštěvníků. Podle interních vládních údajů, které získal deník The New York Times, však alespoň pětina ze 433 parků v zemi čelí značnému tlaku a nedostatku personálu právě kvůli drastickým škrtům nařízeným Trumpovou administrativou.
Počet zaměstnanců Národní parkové služby (NPS) se v uplynulém desetiletí kvůli omezeným rozpočtům neustále snižoval. Podle údajů neziskové organizace National Parks Conservation Association však od nástupu prezidenta Trumpa do úřadu ztratila 24 procent svých stálých zaměstnanců. Mezi těmi, kteří odešli, bylo více než 1 800 pracovníků parků.
Navzdory snížení počtu zaměstnanců nařídila Trumpova administrativa, aby všechny národní parky zůstaly otevřené. Jen v červenci navštívilo parky v USA více než 41 milionů lidí, což je mírný pokles proti loňskému roku.
|
OBRAZEM: Nikde nikdo. Údajně nejlepší národní park v USA turisté neznají
Podle interních údajů ministerstva vnitra více než 90 národních parků hlásilo mezi dubnem a koncem července problémy vyplývající z odchodů, škrtů a zmrazení náboru nových zaměstnanců. Rutinní úkoly, jako je například úklid anebo doplňování zásob na toaletách, váznou. Méně strážců provádělo prohlídky a přednášky. Návštěvnická centra také zkrátila otevírací dobu. Parky přišly o miliony dolarů, neboť nejsou schopny obsadit vstupy a vybírat vstupné od návštěvníků.
„Rozpočtové škrty a snižování počtu zaměstnanců vedou naše národní parky na neudržitelnou a nebezpečnou cestu,“ říká Phil Francis, předseda Koalice na ochranu amerických národních parků, zájmové skupiny současných a bývalých zaměstnanců národních parků. Některé důsledky snižování počtu zaměstnanců jsou podle něj pro veřejnost viditelné, ale mnoho z nich zatím ne. „A všechno se bude jen zhoršovat,“ dodává.
Vstupné se nevybírá
Nedostatek personálu znamená, že v parcích, které vybírají vstupné, je momentálně méně těch, kteří by tak činili, což návštěvníkům umožňuje vstoupit bez zaplacení. Přibližně 80 procent poplatků vybraných v parcích přitom rovnou putuje na zlepšení zážitků návštěvníků, například na údržbu budov a stezek anebo ochranu přírodních zdrojů. Zbývajících 20 procent se pak dělí mezi parky, které nevybírají vstupné nebo mají nízké příjmy.
V národním parku Zion v Utahu podle údajů z konce července předpokládají, že částečné obsazení pokladen u vstupů do parku způsobí letos ztrátu příjmů ve výši až 2 miliony dolarů. „Lidé se hrnou do parku bez placení, je to trestuhodné,“ říká návštěvnice Julie Manerová z New Yorku. Park tak podle ní přichází o mnohem víc peněz, než kolik ušetří.
|
Mléčná dráha nad národními parky v USA. Fotky, které berou dech
V národním parku Grand Canyon v Arizoně minulý týden vypadl personál u jednoho z jeho vchodů. Národní park Glacier v Montaně nyní spoléhá na čestný systém a žádá své návštěvníky, aby platili vstup pomocí QR kódu. Národní park Joshua Tree v Kalifornii zase uvedl, že není schopen instalovat nové toalety a opravovat výmoly na cestách právě kvůli nevybraným poplatkům od návštěvníků.
Právě vstupy do parků zpravidla slouží jako první kontaktní místo mezi návštěvníky a zaměstnanci. „V době, kdy parky trpí nedostatkem personálu, může být toto jediná příležitost, kdy návštěvník komunikuje s rangerem,“ říká Jeff Mow, bývalý správce národního parku Glacier. Lidé podle něj dostávají spoustu bezpečnostních informací, když procházejí pokladnami. „Třeba o medvědech anebo o tom, jak skladovat jídlo,“ říká.
Údržba stezek a kempů se zpožďuje
Povinnost udržovat parky otevřené v kombinaci s nedostatečným počtem zaměstnanců donutila zaměstnance převzít více rolí, což vedlo k mezerám ve službách, uvedli bývalí zaměstnanci a zastánci. David Vela, bývalý ředitel jednoho z národních parků, uvedl, že za každým provizorním řešením jsou dvě nebo tři další práce, které nikdo nedělá, a popsal to jako dominový efekt.
Některá volná místa v parcích existovala již před Trumpovou administrativou, ale zmrazení náboru brání parkům v jejich obsazení i do budoucna. Kromě toho parky obvykle každoročně najímají asi 8 000 sezonních zaměstnanců, což je proces začínající v zimě. Ale protože se parky potýkaly s tlakem na snižování počtu stálých zaměstnanců, najaly jen o něco více než polovinu pracovníků, které obvykle přijímají během rušné letní sezony, uvedla asociace pro ochranu přírody.
|
Yellowstonský park myslí na budoucnost. Nabízí vstupenku platnou za 150 let
V Grand Canyonu například vedly personální problémy k omezení údržby stezek a kempů včetně hubení škůdců. Podle zprávy není momentálně nikdo, kdo by monitoroval zoonotické choroby, jako je mor, vzteklina a štěnice. To je pro Grand Canyon znepokojivé, protože veverky v parku přenášejí blechy spojené s morem a jsou známé tím, že koušou lidi.
Národní historický park Harpers Ferry v Západní Virginii nemůže přijmout ochotné dobrovolníky, protože nemůže najmout nikoho, kdo by je řídil, uvádí zpráva. „Bez této pozice park ztratí příležitost mít stovky dobrovolníků poskytujících užitečné služby a pracujících na projektech, jako je odstraňování invazních druhů rostlin anebo údržba terénu,“ uvádí zpráva.
V některých parcích jsou administrativní pracovníci – lidé, kteří se starají o rozpočet, mzdy a lidské zdroje – také pověřeni stejnou prací pro jiný park, který má nedostatek personálu, uvedl jeden z vysokých úředníků parku, který si z obavy z odvetných opatření přál zůstat v anonymitě.
Nedostatek vytváří nejistotu
Devět desítek parků, které nahlásily americkému ministerstvu vnitra problémy související s nedostatkem personálu, je pravděpodobně podhodnocený počet. Několik desítek z nich nebylo uvedeno jako poskytující jakékoli informace a zastánci tvrdí, že další, které nenahlásily žádné problémy, mají ve skutečnosti kritický nedostatek pracovníků.
|
Sekvoje a kaňony. Přírodu jako v těchto amerických parcích jen tak neuvidíte
Morálka mezi zaměstnanci parků je tak podle mnoha zaměstnanců na historickém minimu. V roce 2023 agentura oznámila, že výdaje návštěvníků v obcích v blízkosti parků přispěly k celostátní ekonomice částkou 55,6 miliardy dolarů a podpořily více než 414 000 pracovních míst.
A financování služeb parků podle někdejšího manažera parku Davida Vely obvykle představuje zlomek procenta z celkového federálního rozpočtu. „Parky generují obrovskou návratnost investic. Teď tu ale máme situaci, kdy necháváme peníze ležet na zemi,“ uzavírá podle amerického listu.