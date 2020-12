Vánoční večírky i v době covidové. Americké firmy volí netradiční zábavu

Ty nejradikálnější firmy letos kvůli pandemii nemoci covid-19 vánoční setkání nepořádají vůbec a zaměstnancům nabízejí dárkový koš, mimořádné volno nebo charitativní dar, podle výběru.

Průzkumy ale ukazují, že letos se chystá na oslavu Vánoc 23 procent amerických firem, přičemž loni večírky svolalo 76 procent podniků. Skoro tři čtvrtiny letošních akcí se tak odehrají virtuálně. Firmy, které se rozhodly oslavu nezrušit, dospěly k názoru, že zaměstnanci jsou pandemií unaveni a potřebují rozptýlení, aby zahnali úzkost a pocit izolace. Svým zaměstnancům tak nabízejí vánoční večírky v nevšední podobě.

Přípitky letos budou online

„Lidé by se rádi osobně setkali, ale necítím se na to uspořádat pro ně normální večeři s barem. A vím, že běžná diskusní party to nenahradí,“ řekl šéf malé kalifornské školící firmy Test Prep Insight John Ross. Rozhodl se pro program na sněhu ve středisku u horského jezera Tahoe. Bude sníh, bude se sáňkovat, bude se moci vyrazit na sněžnicích a bude se soutěžit o nejhezčího sněhuláka. Dovezou tam pohoštění, ale alkohol se podávat nebude a nebude povolen ani doprovod. „A přesto se lidé těší,“ tvrdí Ross.

Firma Offsyte Jonathana Comoa pořádá firemní akce přes internet. Největší zájem je o doručení jídla a nápojů zaměstnancům k onlinovému přípitku nebo o společnou účast na hraní her. Firma HireSpice v prosinci organizuje 50 virtuálních večírků, které zahrnou živé jazzové vystoupení, kabaret, kouzelnickou show i komické výstupy.

Newyorská Site Opera, která zajišťuje netradiční akce, dostala neobvyklou zakázku. Má nabídnout provedení operních árií pro kalifornskou právnickou firmu. Na programu tedy bude i árie z opery Carmen George Bizeta, v níž hlavní postava prosí o propuštění z vězení.

Některé firmy pořádají dlouhodobé aktivity rozložené do několika týdnů - na výběr je například soutěž o nejošklivější svetr, kurzy vaření nebo soutěž o nejlépe oblečená domácí zvířata. Další firmy nabízejí akce pro určité skupiny zaměstnanců - například výrobce počítačů Dell zorganizoval tajnou výměnu vánočních darů a také večer, na němž se mohou zaměstnanci něco dovědět o firmě. Jde o skupinu mladých lidí, která se naživo sešla před pandemií pouze jednou.

AP píše, že obezřetnost, s jakou k vánočním radovánkám přistupují soukromé firmy, kontrastuje s oslavami pořádanými Bílým domem. V době, kdy zdravotničtí odborníci radí Američanům vyhnout se setkání většího počtu lidí, se v Bílém domě pořádají sváteční večírky. Prezident Donald Trump k tomu v pondělí řekl, že účast je omezená a že „viděl hodně lidí s rouškami“.