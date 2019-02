Už žádný ponižující odběr. V USA mají soupravy na zmrazení spermatu doma

Zapomeňte na posílání slin na vatové tyčince. Některé společnosti doufají, že jim muži budou ochotní posílat jinou, intimnější část své genetické informace – sperma.

Americké start-upy Legacy a Dadi po internetu prodávají soupravy na jeho uchování. Odebrat si ho muži mohou, kdekoli jim to je příjemné, pak ho pošlou zpět a nechají zamrazit na měsíce nebo i roky. Firmy sázejí na to, že mužům odpadne cesta do lékařského zařízení a navíc mnohdy nepříjemný odběr v cizím prostředí.

Společnosti prodávající balíčky na zamrazení spermatu chtějí muže podpořit, aby byli aktivnější v řešení své plodnosti. Ačkoli u jedné třetiny neplodných párů jsou podle CNBC příčinou muži, část společnosti stále neplodnost vnímá jako něco, za co může žena.

Většina mužů si nechává zamrazit sperma proto, že se obávají ztráty své plodnosti. Ať už kvůli chemoterapii, vasektomii nebo třeba tomu, že vykonávají náročné povolání v armádě, policii nebo hasičském sboru.

Nejdřív zajdou na konzultaci k lékaři. Pokud se pro zamrazení rozhodnou, dostanou kalíšek a personál je odvede do odběrové místnosti. Mnohým z nich je tato zkušenost nepříjemná.

Khaleda Kteilyho, který založil start-up Legacy, poprvé napadlo nechat si zamrazit sperma, když se před čtyřmi lety polil horkým čajem a způsobil si popáleniny druhého stupně. Naštěstí „jen“ na stehně, nikoli v klíně. Donutilo ho to přiznat si, že ačkoli zatím ještě děti nechce, v budoucnu by rád rodinu založil.

Pak jeden z jeho přátel, kterému tehdy bylo 30 let, zjistil, že má rakovinu. Bylo nutné nechat si sperma zmrazit hned ještě před nástupem na chemoterapii. Celé to přišlo na tisíc dolarů (22 400 Kč). Kteilyho napadlo, jestli by to nešlo udělat levněji.

Když si muži objednají sestavu na stránkách Legacy nebo Dadi, přijde jim do jednoho dne. Ejakulát v kalíšku se smíchá s ochranným roztokem, vše se vrátí do krabičky a odešle zpět do laboratoře. Tam sperma projde analýzou a zamrazí se.

U firmy Dadi stojí vše včetně ročního zamrazení 198,99 dolaru (4 500 Kč), u Legacy stojí sada, základní analýza, doporučení stran životního stylu a zamrazení jednoho vzorku na měsíc 370 dolarů (8 300 Kč). Čím déle si chce zákazník nechat svůj genetický materiál zmrazit, tím víc zaplatí.

Obě firmy posílají klientům výsledky analýzy. Žádný se tak nemusí potkat s lékařem. Legacy ovšem nechává muže vyplnit dotazník, aby jim mohl dát doporučení. Pokud jsou výsledky analýzy spermatu nějak abnormální, Legacy nabízí možnost propojení s genetikem a odborníkem na plodnost.

Mužům ohledně plodnosti netikají neúprosné biologické hodiny jako ženám. Studie ukazují, že sperma ztrácí na kvalitě až po šedesátce nebo i sedmdesátce, říká Jim Dupree z katedry urologie na Michiganské univerzitě. „Pokud je mi známo, nejsou žádná data o tom, že třicetiletí muži by měli méně kvalitní sperma než třeba dvacetiletí,“ říká.

Ve chvíli, když se muž rozhodne své sperma použít, bude muset z kapsy vytáhnout desítky tisíc dolarů. Lékaři ho pak vloží jeho partnerce do dělohy nebo ho, což je častější, metodou umělého oplodnění spermie manuálně vloží do ženiných vajíček. Každý takový pokus stojí víc než 10 tisíc dolarů (224 tisíc Kč).