Nízké platy, dlouhé šichty. V amerických fastfoodech chybí personál

Tři roky od propuknutí covidové pandemie se Američané v plné síle vracejí do svých oblíbených podniků s rychlým občerstvením. Naplnit jejich žaludky má obří fastfoodový byznys, jehož objem agentura Bloomberg odhaduje na 900 miliard dolarů, v přepočtu tedy zhruba dvacet bilionů korun.

Podnikatelé, kteří se snaží naskočit na vlnu nadšení, by rádi otevřeli nové pobočky a zaměstnali dříve propuštěný personál. Snaha pvšem často vyznívá do prázdna, do gastronomie se hrne málokdo.

Potíže se sháněním pracovní síly hlásí i populární sítě jako Jack in the Box nebo Domino´s Pizza. A podle nedávné studie se v podobné situaci ocitá šedesát procent americké gastro scény.

„Každé volné místo je problém,“ komentuje pro Bloomberg situaci Anna Zhouová, ekonomka sledující trendy na trhu práce v Bank of America. Někteří zaměstnanci podle ní končí, protože se musí postarat o své příbuzné, jiní se stěhují, protože cena bydlení je v některých oblastech neúnosná. Zhouová tvrdí, že kvůli dlouhodobým strukturálním změnám je nejvyšší sháňka po kuchařích a servírkách.

Na každé dvě volné pracovní pozice v gastru připadá pouze jeden nezaměstnaný, který by mohl díru potenciálně zaplnit. Přitom podle propočtů Národní asociace restauračního průmyslu by měly letos tržby podniků v celýsch Spojených státech poskočit o šest procent už téměř na bilion dolarů (22,3 bilionu korun).

V lockdownu bylo běžnou praxí, že podniky škrtily výdaje a propouštěly zbytný personál. Teď by rády daly práci mnohým nazpět. Po lidech ucházejících se o práci se ale zem slehla. Mzdy jsou v pohostinství nízké, lidé musí být celý den na nohou, do toho se ještě potýkat s věčně nespokojenými zákazníky.

Majitel jedenácti poboček Burger Kingu v Západní Virginii a Ohiu, Matt Herridge, popisuje pro agenturu Bloomberg, jak končí mnozí z jeho dlouholetých zaměstnanců.

Manažerka jedné z provozoven, která pro řetězec pracovala více než deset let, vyměnila vyčerpávající práci za korporátní sedavé zaměstnání s pracovní dobou od devíti do pěti.„Lidé prahnou po stálých hodinách, stabilním povolání bez nočních směn,“ dodává.

„Můj syn se ptával, kdy a jestli mě uvidí,“ popisuje Herridge, jak mu manažerka na odchodu vysvětlovala důvody rozvázání pracovní smlouvy. Příběhů jako je ten její jsou tisíce.

Volná pracovní místa nejsou jen v čerstvě otevřených provozovnách, problémy mají i dlouho fungující pobočky zajetých značek. Například ve fastfoodu Domino´s Pizza trvají nyní rozvážky dvakrát déle než před začátkem pandemie, chybějí jim totiž řidiči. Řetězec Jack in the Box zase omezuje otevírací dobu ve třech čtvrtinách svých poboček.

„O místa v gastronomii není zájem,“ tvrdí ekonomka Rucha Vankudreová z analytické společnosti Lightcast. „Vzhledem k tomu, kolik je aktuálně na trhu práce možností, lidé si dobře rozmyslí, co vlastně chtějí.“

Jeden dílek skládačky problému chybějící pracovní síly je výplata. Kuchař si ve fastfoodové restauraci v květnu 2021 přišel v průměru na 12,25 dolaru (275 korun) za hodinu. Přitom ve stejné době měl dělník na stavbě hodinovou mzdu o pět dolarů vyšší, vyplývá z vládních dat.

Bonus za příchod

V době covidu se vedení některých restaurací rozhodlo, že na platech přidají. Další, jako Herridge, šli ještě dál. Podřízení od něj obdrželi finanční bonus jenom za to, že se v práci ukážou. Původní dva dolary (45 korun) teď stlačil na půlku, podle jeho slov příspěvek úplně zrušit nemůže, na to je konkurence příliš vysoká.

Snahy udržet si svůj personál nejsou moc úspěšné, za minulý rok s prací seklo šest procent zaměstnaných v gastronomii, ve srovnání s jinými odvětvími jde o dvojnásobek. Na druhou stranu, oproti tuhým měsícům, kdy vzduchem létala varianta omikron, je situace celého průmyslu podstatně růžovější. Čísla mezinárodní datové společnosti NPD ukazují, že se návštěvnost restaurací zvedla za minulý rok o čtvrtinu.

Jazz Salmová, žena ve středním věku, pracuje v gastronomii na střídačku už dvacet let, připravuje na plný úvazek jídlo na jedné benzínce v New Yorku. Tam jí ale neplatí dost na to, aby se uživila. Kvůli tomu, jak teď v oblasti rostou ceny nájmů, si musela přibrat druhou práci.

Doufá ale, že to je jen na přechodnou dobu. „Chtěla bych v životě najít nějakou stabilitu, už nechci pracovat v pohostinství,“ dodává.