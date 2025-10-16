Americká města říkají ne datovým centrům. Už padla první žaloba

Jan Dvořák
  20:00
V době, kdy technologické společnosti investují stovky miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci, čelí návrhy na výstavbu datových center rostoucímu odporu po celých USA. Představitelé samospráv zvažují obavy ohledně spotřeby vody a elektřiny i lákavé investice do komunity. Mnoho úředníků pod tlakem skeptických obyvatel říká developerům ne.
Projekt datového centra společnosti Related Digital v Saline Township ve státě...

Projekt datového centra společnosti Related Digital v Saline Township ve státě Michigan (14. října 2025) | foto: https://www.related-digital.com/

Kampus datového centra společnosti Related Digital v Cheyenne ve státě Wyoming,...
Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...
Vzduchotechnické jednotky na střeše datového centra CloudHQ v Ashburnu ve státě...
Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...
Když americký developer, společnost Related Digital, oslovil obec Saline Township v Michiganu s návrhem přeměnit 100 hektarů její zemědělské půdy na datové centrum pro AI, obecní rada návrh zamítla s odkazem na nesouhlas obyvatel. Následovala žaloba na obec ze strany developera. K ní se připojili i místní obyvatelé, kteří již své pozemky developerovi prodali.

Tváří v tvář zdlouhavému a nákladnému soudnímu sporu nakonec městská rada ustoupila. Tento měsíc uzavřela s developerem dohodu, která přece jen otevírá cestu k zahájení výstavby zařízení. Projekt však musel omezit spotřebu vody a zajistit jako kompenzaci miliony dolarů pro místní hasičský sbor, výstavbu veřejných budov a ochranu zemědělské půdy v obci, píše portál The Washington Post.

Suchem sužované Mexiko vsadilo na datová centra. Místní pobouřila spotřeba vody

Radnice Saline Township nebyla z tohoto rozhodnutí vůbec nadšená. „Byli jsme mezi mlýnskými kameny,“ přiznal obecní právník Fred Lucas.

„Naše společnost se zavázala stavět zodpovědně a udržitelně všude, kam přicházíme. To znamená rozvíjet se způsobem, který respektuje místní charakter a krajinu,“ komentovala urovnání sporu mluvčí společnosti Related Digital Natalie Ravitzová.

„Zdá se, že za posledních šest měsíců došlo k reálné změně nazírání v tom, jak veřejnost vnímá výstavbu datových center,“ říká Ben Green, odborný asistent na katedře informatiky Michiganské univerzity. „A lidé jsou stále skeptičtější.“

Proč datová centra vadí?

Datová centra – uzly výpočetního výkonu počítačů – jsou již dlouho nezbytná pro fungování internetu a velké části našeho digitálního života. Nebyla však předmětem celonárodní kontroverze, dokud nedávný boom umělé inteligence nezačal podněcovat jejich výstavbu tak horečnatým tempem jako nyní.

Odborníci říkají, že existuje mnoho důvodů, proč mohou být datová centra pro komunitu trnem v oku. Pracovní místa ve stavebnictví vytvořená během jejich výstavby jsou totiž dočasná a po dokončení výstavby nevyžadují provoz těchto zařízení mnoho zaměstnanců. Jsou hlučná, jejich spotřeba elektřiny zvyšuje účty za energii a některá centra také používají vodu k chlazení svých systémů.

Představitelé měst však i tak vesměs vítají vysoké investice technologických společností do rozvoje datových center a slibují pracovní místa, daňové příjmy i podíl na boomu ekonomiky umělé inteligence. Developeři se snaží navázat přátelské partnerství s městy tím, že nabízejí miliony dolarů na investice do komunity.

Ekologická zátěž umělé inteligence roste. Datová centra mají enormní spotřebu vody

Například společnost Related Digital, která vyvolala kontroverzi v Saline Township, se tento měsíc zavázala darovat 3,5 milionu dolarů na výstavbu dostupného bydlení v Cheyenne ve Wyomingu, kde rovněž prosazuje výstavbu dalšího datového centra.

Jiná města byla v odporu proti návrhům na výstavbu datových center úspěšnější. St. Charles v Missouri, předměstská komunita severozápadně od St. Louis, byla v srpnu tak znepokojena návrhem developera, že přijala moratorium zakazující výstavbu jakéhokoli datového centra po dobu jednoho roku.

Žádné demolice. Uhelné elektrárny v Evropě se mohou proměnit na datová centra

Starosta Dan Borgmeyer ke kauze uvedl, že rada zákaz přijala poté, co developer CRG navrhl výstavbu datového centra o rozloze 180 hektarů v blízkosti sítě studní zásobujících město pitnou vodou. Obavy ohledně spotřeby vody podle starosty umocnil i nedostatek transparentnosti celého projektu. „Máte skoro pocit, že se to lidem snažili vnutit,“ řekl místní obyvatel Cliff Spinner, který žije poblíž místa, které společnost CRG pro stavbu navrhla.

Plán vyvolal takovou bouři, že CRG v srpnu stáhla svou žádost, ještě než městská rada mohla hlasovat o povolení potřebném ke schválení projektu. O několik dní později svolala rada mimořádné zasedání, aby zvážila roční zákaz datových center ve městě. Návrh byl schválen jednomyslně. „Musíme zlepšit náš proces informování veřejnosti, aby byly informace dostupné a jasně sdělovány veřejnosti,“ reagoval developer ve svém dopise představitelům města St. Charles.

Symbolické vítězství

Začátkem tohoto roku protestovali obyvatelé a ekologické skupiny v Memphisu proti datovému centru provozovanému společností xAI vedenou Elonem Muskem s tvrzením, že znečišťuje město turbínami poháněnými zemním plynem, které používá k výrobě energie.

Také vedoucí představitelé města Lordstown v Ohiu navrhují úplný zákaz datových center. A to dokonce i poté, co přivítali investici od jednoho z největších projektů infrastruktury umělé inteligence v zemi. Stargate, projekt v hodnotě 500 miliard dolarů vedený výrobcem ChatGPT OpenAI a japonským technologickým konglomerátem SoftBank, oznámil koncem září, že Lordstown je jedním z pěti nových míst pro rozvoj datových center.

Stavba datového centra na Zbraslavi začala. Bude největší v Česku

Podle SoftBank a starostky města Jackie Woodwardové nebylo Lordstown nakonec vybráno jako místo pro plnohodnotné datové centrum. Místo toho bude tamní továrna přeměněna na výrobnu komponentů pro datová centra a zároveň bude hostit malé „showroomové“ datové centrum, které bude propagovat vyráběný hardware.

Místní úředníci uvedli, že tato investice bude pro Lordstown symbolickým vítězstvím. Továrna, ve které kdysi sídlil bývalý automobilový závod General Motors, kdysi byla základem komunity, dokud ji automobilka v roce 2019 nezavřela. Modernizace areálu a jeho propojení s odvětvím umělé inteligence by mohlo znamenat triumfální oživení bývalého industriálního města, které bylo závislé na jedné společnosti, uzavírá americký portál.

16. října 2025

16. října 2025

16. října 2025  15:57

16. října 2025  14:28

16. října 2025  14:16

16. října 2025  14:05

16. října 2025  13:09

16. října 2025  9:33,  aktualizováno  12:35

16. října 2025  10:58

16. října 2025

16. října 2025

15. října 2025

