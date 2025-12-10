Americká centrální banka snížila sazby podle očekávání: o čtvrt procentního bodu

  20:31aktualizováno  21:03
Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Zároveň centrální bankéři naznačili, že po třetím snížení sazeb v řadě by v příštích měsících mohli uvolňování měnové politiky prozatím přerušit.
Jižní průčelí budovy americké centrální banky ve Washingtonu (18. června 2011)

Jižní průčelí budovy americké centrální banky ve Washingtonu (18. června 2011) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump a šéf americké centrální banky Jerome Powell....
Rekonstrukce budov FEDu má stát 2,5 miliardy dolarů. (7. dubna 2025)
Značně rozladěný americký prezident Donald Trump při setkání s předsedou...
Předseda Federálního rezervního systému (Fed) Jerome Powell a americký...
Pro snížení o 0,25 procentního bodu hlasovalo devět z 12 členů měnového výboru, včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Proti byl Stephen Miran, který byl do září spolupracovníkem prezidenta Donalda Trumpa. Miran preferoval snížení základní sazby o 0,5 procentního bodu. Členové výboru Austan D. Goolsbee a Jeffrey R. Schmid chtěli sazby ponechat beze změny.

Dostupné ukazatele naznačují, že hospodářská aktivita se zvyšuje mírným tempem, uvedli centrální bankéři na závěr dvoudenního zasedání. Přírůstek pracovních míst se letos zpomalil a míra nezaměstnanosti se na podzim zvýšila. Inflace od počátku roku vzrostla a zůstává mírně zvýšená, dodal Fed.

Nejistota ohledně hospodářského výhledu zůstává podle výboru zvýšená a v posledních měsících vzrostla také rizika pro zaměstnanost.

Fed podle očekávání opět snížil úrokovou sazbu. A chystá nákupy dluhopisů

V říjnu centrální banka základní sazbu podle očekávání rovněž snížila o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Centrální banku letos tlačí ke snižování úroků prezident Trump.

Centrální banka však politickému tlaku větší část roku odolávala. Důvodem byly obavy, že Trumpova celní politika by mohla způsobit vzestup inflace. V poslední době činitele Fedu nicméně čím dál více znepokojují zhoršující se podmínky na trhu práce.

V úterý zveřejněná data ukázala, že počet volných pracovních míst v USA se v říjnu po prudkém růstu v září mírně zvýšil, což naznačuje ochlazení trhu práce. Ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett, který je považován za hlavního favorita na jmenování příštím předsedou Fedu, v úterý na konferenci šéfů firem pořádané listem The Wall Street Journal řekl, že vidí velký prostor pro další snižování sazeb.

EU se dohodla na odložení emisních povolenek ETS2, platit budou až v roce 2028

ilustrační snímek

Evropská unie se v úterý pozdě večer dohodla na právně závazném klimatickém cíli snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Shodla se také na nákupu...

10. prosince 2025  1:58

Milionová škoda z krádeže kabelů. Dopravci ji budou vymáhat po pachatelích

Provoz vlaků na železničním koridoru u Pardubic komplikují výpadky...

Za pár kilogramů mědi milionová škoda. Kvůli krádeži kabelů z koridorové trati u Lipníku nad Bečvou byl začátkem listopadu vyřazen provoz zhruba šestikilometrového úseku hlavní železniční trasy...

10. prosince 2025

