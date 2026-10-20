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Investice do AI roztáčejí inflaci v USA. Důsledky vyšších sazeb pocítí všichni

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  18:00
Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)
Jerome Powell bývalý šéf americké centrální banky. (29. dubna 2026)
Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)
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Rozmach umělé inteligence začíná představovat problém také pro americkou centrální banku. Technologické společnosti investují obrovské částky do výstavby datových center, a tak přispívají k růstu cen v celé americké ekonomice. Fed proto zvažuje další zvýšení úrokových sazeb.

Americká centrální banka stojí před nelehkým rozhodnutím. Pokud přistoupí k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, může sice zmírnit inflační tlaky, důsledky tohoto opatření však pocítí především domácnosti a menší podniky. Velké technologické společnosti, jejichž rozsáhlé investice k růstu cen přispívají, totiž mají dostatek vlastních prostředků a dražší úvěry je příliš neomezí, píše agentura Reuters.

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O dalším postupu bude Fed rozhodovat už příští týden. Většina amerických analytiků očekává, že je ponechá na současné úrovni 3,75 až 4 procent. Někteří však nevylučují jejich zvýšení už na nadcházejícím zasedání. Za pravděpodobnější se nicméně považuje, že k dalšímu zpřísnění měnové politiky dojde až v následujících měsících.

Zpomaluje americký trh s bydlením

Některé části americké ekonomiky přitom už nyní vykazují známky zpomalení. Problémy má především trh s bydlením, kde vysoké úrokové sazby omezují zájem o nemovitosti. Opatrnější jsou také menší podnikatelé, kteří kvůli dražším úvěrům odkládají plánované investice.

Situaci navíc komplikuje skutečnost, že za současnou inflací podle ekonomů nestojí výrazný růst mezd. Nezaměstnanost se naopak dlouhodobě drží na poměrně nízké úrovni.

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„Cesty, jak se tam dostat, existují. Ne všechny jsou však průchodné,“ uvedla pro agenturu Reuters hlavní ekonomka společnosti ADP Nela Richardsonová. Podotkla, že případné zvýšení sazeb se nejvíce dotkne menších firem, které potřebují bankovní úvěry, a domácností využívajících půjčky či kreditní karty.

Podle Reuters by důsledky zvýšení sazeb mohl pocítit také akciový trh. Pokles hodnoty investic by totiž mohl přimět bohatší Američany k omezení výdajů. Podobně situaci vnímá i prezidentka clevelandské pobočky Fed Beth Hammacková. Ta připustila, že další zvýšení sazeb by mohlo zpomalit především odvětví, která z rozmachu umělé inteligence přímo netěží.

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Kupříkladu stavebnictví mimo výstavbu datových center nebo podniky závislé na externím financování. Právě omezení jejich investic a spotřeby by následně však mohlo přispět ke zmírnění inflačních tlaků.

Velké firmy i ty menší

Poněkud odlišná situace panuje mezi velkými technologickými společnostmi. Firmy jako Amazon, Apple nebo Anthropic mají dostatek vlastních prostředků, a proto je případné zdražení úvěrů nemusí příliš omezovat.

Nadále tak mohou investovat do rozvoje umělé inteligence, především do výstavby datových center. Podle současných odhadů by výdaje v tomto odvětví mohly v příštím roce dosáhnout jednoho bilionu dolarů, což odpovídá přibližně třem procentům amerického HDP.

Z těchto investic přitom těží i řada dalších podniků. Jde například o stavební společnosti nebo výrobce technologického vybavení. Šéf americké bankovní skupiny KeyCorp Christopher Gorman upozornil, že některé firmy mají zakázky nasmlouvané na dlouhou dobu dopředu. Rostoucí poptávka je motivuje k rozšiřování výroby, současně však vytváří prostor pro další zdražování. To následně komplikuje snahu centrální banky dostat inflaci pod kontrolu.

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Na tento problém poukázal také předseda americké centrální banky Kevin Warsh. Současný rozmach umělé inteligence podle něj představuje výrazný zásah do poptávky i cen. Připustil však, že v delším časovém horizontu může americkému hospodářství prospět, například díky vyšší produktivitě práce.

Dosud nicméně podrobně nevysvětlil, jakým způsobem by mělo další zvýšení sazeb současné inflační tlaky omezit. Kriticky se k tomu vyjádřil bývalý prezident chicagské pobočky Fed Charles Evans. „To si rozhodně zaslouží další vysvětlení. Tečka,“ uzavřel pro Reuters.

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