Americká atomová renesance má jasnější obrysy. Po zakázkách pase Westinghouse

„Společnost by mohla postavit všech deset elektráren se svým reaktorem AP1000,“ řekl listu v rozhovoru zveřejněném v neděli prozatímní generální ředitel společnosti Westinghouse Dan Sumner. Odkázal přitom na vlajkovou loď společnosti Westinghouse, tlakovodní reaktor. Noviny s odkazem na odhady investiční banky TD Cowen uvedly, že by jednotlivé projekty mohly stát každý až 75 miliard dolarů, bez zahrnutí možných zpoždění nebo překročení rozpočtu, píše Bloomberg.

„Aktivně spolupracujeme s administrativou,“ přiznal Sumner novinám. Zákazníci, technologické firmy a dodavatelé se podle něj nyní spojují, aby se pokusili zjistit, jak postupovat dále,“ dodal.

Trump minulý měsíc podepsal několik exekutivních příkazů k urychlení výstavby jaderných elektráren, které mají uspokojit očekávaný nárůst poptávky po elektřině a posunout USA do čela jaderné energetiky.

„Americký jaderný průmysl příliš dlouho brzdila byrokracie a zastaralé zásady, ale díky prezidentu Trumpovi je konečně tady americká jaderná renesance,“ uvedl ministr energetiky Christopher Wright. Dodal, že jaderná energie se uvolňuje v perfektní čas uprostřed rostoucí poptávky po energii a prezidentova tlaku na reindustrializaci.

Nová politika nařizuje schválení nových reaktorů do 18 měsíců a obnovení licencí těch stávajících do 12 měsíců. Výstavba nejméně deseti nových velkých jaderných elektráren má začít do roku 2030, přičemž další iniciativy zahrnují plány na rozmístění reaktorů ve vojenských zařízeních do tří let. Další finanční prostředky mají jít na restartování uzavřených reaktorů a dokončení pozastavených stavebních projektů, uzavírá agentura.