Američanka Michelle Ruizová si letos vysnila cestu na jih Francie. Když zjistila, že v polovině července vyjde noc v pětihvězdičkovém hotelu v Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na 5 000 dolarů (110 000 Kč), plány změnila, napsala agentura Bloomberg.

Její manžel navrhl, aby místo toho vyrazili na dovolenou do Karibiku. Noc ve vile s výhledem na oceán, která je součástí butikového hotelu Rockhouse v letovisku Negril na Jamaice, vyjde na 574 dolarů (13 000 Kč).

Podle Ruizové navíc kvůli své poloze na útesech a přístupu k zátokám to v letovisku vypadá podobně jako v Evropě. „Naplní to touhu být někde, kde je skalnatá a malebná krajina, a zároveň u moře – aniž bychom museli utrácet tisíce dolarů za noc,“ uvedla pro agenturu Bloomberg.

Zmínila také, že si připlatila 385 dolarů (8 500 Kč) za osobu za pětidenní lázeňský balíček. Za podobnou cenu by podle jejich slov dostala ve francouzském hotelu jen jednu 60minutovou masáž.

Se započtením letenek z New Yorku do jamajského města Montego Bay vyjde podle ní celý pobyt bez stravy na tolik co jedna noc v pětihvězdičkovém francouzském hotelu.

Zájem potvrzují čísla

Američanů, kteří letos mění dovolenou na Francouzské riviéře či jiné části Středomoří za Karibik, přibývá. Podle dat sítě Virtuoso Travel, která sdružuje asi 20 000 cestovních poradců, vzrostly letní rezervace do Karibiku k 10. dubnu meziročně o 26 procent.

„I v nejprostší restauraci na pláži se vám věnují s péčí,“ zmínila Fiona Simpsonová z Atlanty, která jezdí na letní dovolenou do Karibiku od roku 2021. Oceňuje výhodnost tamních cen, kuchyni a také servis.

V letošním roce plánuje pro svého partnera k 50. narozeninám osmidenní pobyt na soukromém ostrově Fowl Cay na Bahamách. „Myslela jsem, že to bude stát šílené peníze,“ uvedla Simpsonová. Letenky, ubytování a motorový člun, který resort poskytuje, ji ale vyšly na méně než 20 000 dolarů (440 000 Kč). Stejná dovolená v Evropě by podle ní vyšla výrazně dráž.

Na základě loňských červencových dat společnosti Cirium bylo za nejoblíbenější letní prázdninovou destinaci pro Američany vyhlášeno Mexiko. Dominikánská republika předběhla Itálii a Francii a umístila se na čtvrtém místě hned za Kanadou a Británií, které se umístily na druhém a třetím místě. Jamajka se umístila na třinácté příčce a Bahamy na sedmnácté, a to před trvalým favorite Řeckem, které letos skončilo až dvacáté.

Hlavním lákadlem Karibiku jsou pro Američany ceny. Podle údajů Virtuoso klesly průměrné denní sazby v luxusních hotelech v regionu meziročně o 6 procent. Podle portálu Kayak zlevnily i ceny letenek, a to meziročně o tři procenta.

Největších úspor v létě letošního roku je podle společnosti možné dosáhnout u letenek na menší ostrovy, jako je Svatý Bartoloměj (-31 procent), Bonaire (-28 procent) a Dominika (-17 procent).

Agentura Bloomberg také upozornila, že ceny letenek by mohly klesat i dále. Do destinací v Karibiku totiž expandují velké společnosti a také nízkonákladoví přepravci.

Například mezi Dominikánskou republikou a Spojenými státy létá nový dominikánský národní dopravce Arajet. Ceny letenek podle zakladatele a šéfa aerolinek Victora Pacheca začínají na 250 dolarech (5 500 Kč).

Faktorů, které by mohly Američany od letní dovolené v Evropě odrazovat, je více. Kromě ceny a délky cesty zmiňuje agentura Bloomberg také přelidněnost v evropských destinacích, protesty proti masovému turismu, vedra a klimatické extrémy a také nejistou geopolitickou situaci.