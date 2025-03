Jarní prázdniny se Američanům prodraží. Ceny se proti roku 2019 zdvojnásobily

Společnost Squaremouth, která se zabývá srovnáváním cestovního pojištění, se zaměřila na analýzu šesti tisíc plánovaných cest mezi letošním 20. únorem a 15. dubnem. Většina Američanů navíc spojuje jarní prázdniny s naplněním svých dlouhodobých cestovatelských snů. Mezi nejpopulárnější destinace se řadí hlavně Itálie a Japonsko, píše agentura Bloomberg.

Zejména popularita Japonska mezi Američany dlouhodobě roste. Tato asijská země v roce 2024 přivítala téměř 37 milionů návštěvníků ze zahraničí, z toho asi 2,7 milionů byli právě Američané, což je asi o 58 procent více než v roce 2019. Agentura Bloomberg píše, že dovolená v Japonsku je pro mnoho Američanů cenově výhodnější než dřív, a to mimo jiné i kvůli pro ně příjemnému kurzu japonské měny.

„Většina Američanů chce během letošních jarních prázdnin podniknout něco opravdu velkého. Něco, o čem přemýšleli už před rokem 2020,“ podotýká analytička Jenna Hummerová ze společnosti Squaremouth. Kromě Japonska se podle ní mezi populární cílové destinace letos řadí také Bahamy, Mexiko či Dominikánská republika. Naopak klesá oblíbenost Islandu.

Dražší hotely i letenky

Do výsledných nákladů dovolených se letos propisuje hlavně rostoucí cena hotelů. Podle analytické společnosti CoStar vzrostly ceny luxusních hotelů kupříkladu na Bahamách mezi lety 2019 a 2024 o 58 procent na 623,75 dolaru (asi 14 tisíc korun) za noc. Například jedna noc v pětihvězdičkovém bahamském hotelu ale zájemce vyjde ještě dráž, konkrétně na 1 049 amerických dolarů (zhruba 24 tisíc korun).

Proti předešlým rokům zdražily také letenky. Ve srovnání s hotely je ale toto zdražení mírnější. Do trendu zdražování letenek se propisují mimo jiné výrobní problémy společnosti Boeing, řada aerolinek marně čeká na dodání nových letadel. Ve srovnání s loňskem vychází zpáteční letenka mezi USA a Karibikem na zhruba 400 amerických dolarů (zhruba 9 200 korun), což je v meziročním srovnání asi tříprocentní cenový nárůst.

Podle agentury Bloomberg ale mohou Američané ušetřit, pokud se rozhodnou na dovolenou vyjet v prvních dvou březnových týdnech. Například přímý let společnosti JetBlue z New Yorku do Punta Cany (Dominikánská republika) v termínu od 1. do 9. března stojí 537 dolarů (12 300 korun), zatímco v termínu od 15. do 22. března již 638 dolarů (zhruba 14 700 korun).

Agentura Bloomberg zároveň dodává, že pokud Američané chtějí ušetřit, musí se vyhnout nejpopulárnějším destinacím. Letos se mezi takové destinace má řadit Barbados (letenka z New Yorku za 245 dolarů), San Diego (méně než 200 dolarů) nebo Belize City.