Existuje důvod, proč Američané platí víc za elektřinu. A datová centra to nejsou

Jan Dvořák
  18:00
V posledních několika měsících Američané s hrůzou sledovali rostoucí účty za elektřinu. Například v New Jersey vzrostly jen za poslední rok o 19 procent. Mnoho lidí pak nalezlo jasného viníka: umělou inteligenci a datová centra nezbytná pro její rozvoj. Pravda se ale skrývá jinde, zjistila studie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií

S rozšiřováním těchto energeticky náročných provozů přirozeně roste i jejich spotřeba elektřiny, což tlačí ceny nahoru pro všechny, od velkých společností po malé domácnosti.

Argument, že za zdražením stojí právě tato technologie, se rovněž stal příčinou nejedné politické rozmíšky. Ve Virginii například demokratická kandidátka na guvernérku Abigail Spanbergerová prohlásila, že bude tlačit na datová centra, aby platila své náklady a spravedlivý podíl. „Datová centra jsou obrovskými žrouty elektřiny. (...) Někdo to všechno musí zaplatit – a nevěřte žádnému politikovi, který tvrdí, že to nakonec nebudete vy,“ napsal minulý týden senátor Josh Hawley z Missouri.

Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny

Nová studie výzkumníků z Lawrence Berkeley National Laboratory a poradenské skupiny Brattle však nyní naznačuje, že vyšší poptávka po elektřině může paradoxně vést ke snížení cen. Výzkumníci totiž vypočítali, že v letech 2019 až 2024 zaznamenaly státy s nárůstem poptávky po elektřině celkově nižší ceny. Zjistili, že hlavními faktory růstu cen byly náklady na stožáry, vedení a další elektrická zařízení, jakož i náklady na ochranu této infrastruktury před budoucími katastrofami, napsal list The Washington Post.

V rozporu s dosavadními znalostmi

„Nová zjištění jsou v rozporu s tím, co dnes vidíme v novinových titulcích,“ vysvětlil Ryan Hledik, ředitel společnosti Brattle a člen výzkumného týmu, který se na studii podílel. „Je to mnohem složitější problém než jen ‚Máme nové datové centrum, takže ceny porostou‘.“

Například v Severní Dakotě, kde došlo k téměř 40procentnímu nárůstu poptávky po elektřině, částečně i díky prudkému rozvoji datových center, klesly ceny očištěné o inflaci přibližně o 3 centy za kilowatthodinu. Ve Virginii se sice zvýšila poptávka o 14 procent, ale ceny zároveň klesly o 1 cent za kilowatthodinu. Naopak v Kalifornii, kde poptávka poklesla o několik procentních bodů, ceny vzrostly o více než 6 centů za kilowatthodinu.

Americká města říkají ne datovým centrům. Už padla první žaloba

To je v rozporu s dosavadními znalostmi. Základy ekonomie totiž učí studenty, že pokud stoupá poptávka, ceny mají tendenci růst. Ale elektřina nefunguje jako žádný jiný ekonomický trh. Většina nákladů v systému nepochází z přenosu elektronů sítí nebo z toho, co odborníci nazývají variabilními náklady. Největší náklady jsou naopak fixní položky, tedy ty na údržbu rozsáhlého systému stožárů a vedení. Tento systém nejenom stárne, ale je také na pospas rostoucímu tlaku ze strany lesních požárů, hurikánů a dalších extrémních povětrnostních jevů.

„Část těchto fixních nákladů na infrastrukturu lze rozložit na více prodaných megawatthodin, což může ve skutečnosti snížit ceny pro všechny,“ dodal Hledik.

Kolik stojí transformátor?

To však neplatí všude a vždy. V některých případech by podle výzkumníků rostoucí počet datových center mohl opravdu ceny zvýšit. Záleží však na tom, zda tyto provozy vyžadují zcela nové elektrárny, anebo zda spotřebovávají stávající kapacitu sítě. Důležité také je, jak dobře se energetické společnosti na tuto zvýšenou poptávku připravují.

Američtí politici se také přou o to, do jaké míry obnovitelné zdroje energie, jako je větrná a solární energie, zvyšují ceny elektřiny. Nová studie ukazuje, že náklady na provoz a instalaci větrných, zemních plynů, uhlí a solární energie za posledních 20 let klesaly. Od roku 2005 klesly náklady na výrobu o 35 procent, z 234 miliard dolarů na 153 miliard dolarů. Náklady na vedení přenášející energii sítí, které dodávají elektřinu zákazníkům, však raketově rostou. V posledních dvou desetiletích se náklady na přenos téměř ztrojnásobily a náklady na distribuci se více než zdvojnásobily.

Část tohoto trendu je způsobena rostoucími náklady na součástky. Například cena transformátorů a vodičů za posledních pět let výrazně předstihla inflaci. Zároveň americké energetické společnosti v minulosti nezvládaly včasnou výměnu svého stárnoucího vedení a nyní se snaží tento deficit dohnat. Podle další zprávy společnosti Brattle již energetické společnosti vynakládají více než 10 miliard dolarů ročně jen na výměnu stárnoucích přenosových vedení.

A konečně, eskalující extrémní povětrnostní jevy vyřazují z provozu místní rozvody elektřiny, což nutí energetické společnosti vynakládat velké částky na nutné opravy. V loňském roce hurikán Beryl zničil rozvodnou síť v Houstonu, to si vyžádalo měsíce nákladných oprav. Hrozba lesních požárů na západě mezitím nutí energetické společnosti vynakládat miliardy na zakopání elektrického vedení pod zem. Podle studie Lawrence Berkeley bylo asi 40 procent nárůstu cen elektřiny v Kalifornii za posledních pět let způsobeno právě náklady souvisejícími s lesními požáry.

„Západ, v čele s Kalifornií, se nyní nachází ve velmi obtížné situaci,“ řekl Devin Hartman, ředitel pro energetickou a environmentální politiku v R Street Institute ve Washingtonu. „Snižování rizik spojených s takovými událostmi je opravdu velmi nákladné.“

Záleží na infrastruktuře

Studie rovněž zjistila, že v některých státech politiky zaměřené na podporu čisté energie skutečně zvýšily účty zákazníků za elektřinu. Ačkoli výzkumníci nenašli souvislost mezi celkovým podílem větrné a solární energie v síti a vyššími cenami, odhalili, že státy s normami pro obnovitelné zdroje energie – které vyžadují určitý podíl čisté energie v síti – měly tendenci mít vyšší ceny. V Maine, New Jersey a Marylandu tyto normy zvýšily ceny mezi lety 2019 a 2024 přibližně o 1 cent za kilowatthodinu.

Velkorysé dotace na střešní solární panely také zvýšily sazby v některých státech, zejména pak v Kalifornii a Maine. Zde je účinek ale opačný: pokud zákazníci instalují střešní solární panely, poptávka po elektřině klesá, což rozloží tyto fixní náklady na menší skupinu spotřebitelů.

Vědci rovněž varovali, že tyto trendy nemusí trvat věčně. Dosud se ceny elektřiny ve většině amerických států do značné míry řídily inflací. To by se v příštích několika letech mohlo změnit.

Zároveň by stále více umělé inteligence a datových center mohlo ceny zvýšit, pokud budou energetické společnosti nuceny rychle budovat další infrastrukturu. „Tyto účinky se teprve začínají projevovat,“ podotkl Hartman. „Minulost nemusí být nutně předzvěstí budoucnosti,“ uzavřel podle amerického deníku.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Existuje důvod, proč Američané platí víc za elektřinu. A datová centra to nejsou

V posledních několika měsících Američané s hrůzou sledovali rostoucí účty za elektřinu. Například v New Jersey vzrostly jen za poslední rok o 19 procent. Mnoho lidí pak nalezlo jasného viníka: umělou...

27. října 2025

Realitní trhák. Na prodej je elektrárna, která zdobila i album Pink Floyd

Ikonická budova bývalé londýnské elektrárny Battersea je na prodej. Nemovitost z třicátých let, v níž dnes sídlí například britská odnož společnosti Apple, nabízejí ke koupi malajsijští vlastníci. O...

27. října 2025  15:48

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

27. října 2025  15:20

Nedostatek leteckých dispečerů stále trápí Ameriku. V neděli se zpozdilo 8 000 spojů

Rozpočtové omezení provozu amerických federálních úřadů a agentur se nepříznivě odráží i na letecké dopravě. Kvůli absenci dispečerů letového provozu bylo v neděli ve Spojených státech zpožděných...

27. října 2025  11:31

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

27. října 2025

Peníze použiji na dovolenou. iDNES.cz čtu pravidelně, říká vítěz týdenní prémie

Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz zná svého prvního týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenář Rostislav Žilka. Peníze plánuje použít na dovolenou s...

27. října 2025  10:29

České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Vysíláme

Tuzemské lázně se léta těšily celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu. Platí to ale i v roce 2025? A jak se odráží nedostatek zdravotníků na jejich provozu? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

27. října 2025

Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj...

27. října 2025

Dřív bylo nutné se kvůli hypotéce vzít. Jak se proměnily úvěry na bydlení

Schvalování hypotéky už se nepočítá na měsíce, ale spíše na dny až týdny. Oceňování nemovitosti si už dnes žadatelé také nezajišťují sami. Proces schvalování šel prudce dopředu. Změnily se ale i...

27. října 2025

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři...

27. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Voda jako věda. Stále více restaurací nabízí speciální nápojové lístky

Ve stále více amerických luxusních restaurací se objevují speciální menu nabízejí pestrou nabídku vody z různých koutů světa. Často nechybějí podrobně popsané chuťové vlastnosti každé z nich. Všechny...

26. října 2025

Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

Zástupci USA a Číny se v neděli dohodli na rámci americko-čínské obchodní dohody, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským...

26. října 2025  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.