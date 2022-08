American Airlines následují United. I oni chtějí návrat nadzvukového létání

Donedávna se zdálo, že éra pravidelných komerčních nadzvukových letů skončila v roce 2003 společně s letadly Concorde. Loni se však americké aerolinky United Airlines Holdings dohodly na koupi 15 nadzvukových letounů firmy Boom Supersonic.

Nadzvukové letouny Boom Overture by podle společnosti Boom Supersonic měly přepravovat cestující dvakrát rychleji než současná nejrychlejší civilní letadla. Firma předpokládá, že letouny Boom Overture začnou přepravovat cestující v roce 2029.

Let z New Yorku do Londýna by měl podle firmy trvat zhruba tři a půl hodiny a letenka by měla stát zhruba 4000 až 5000 dolarů (asi 96 000 až 120 000 Kč), píše agentura Reuters.

Dohoda společnosti American Airlines zahrnuje také opci na nákup dalších čtyř desítek letounů Boom Overture. Aerolinky v rámci smlouvy složily nevratnou zálohu, finanční podmínky ani výši zálohy však nezveřejnily. První letoun Boom Supersonic by měl opustit továrnu v roce 2025, v roce 2026 by se pak měly konat testovací lety.

První nadzvukové civilní dopravní letouny Concorde se na pravidelných linkách objevily začátkem roku 1976. Než se v červenci 2000 u Paříže jeden z strojů zřítil, byly concordy považovány za naprosto spolehlivé. Jejich provoz byl ukončen v říjnu 2003, ránu jim zasadila mimo jiné krize letecké dopravy po 11. září 2001.

Provoz concordů byl velmi nákladný, podle společnosti Boom Supersonic však aerolinky budou schopny provozovat letouny Overture se ziskem. „Na linkách, na kterých Overture přinese výrazné zrychlení, každoročně létají desítky milionů cestujících v business třídě,“ upozornil šéf firmy Blake Scholl.