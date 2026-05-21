Druhá linka do USA. American Airlines spojí Prahu s Filadelfií, zájem je velký

Autor: ,
  6:52
Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno.
Letecká společnost American Airlines zahájila pravidelné lety mezi Prahou a Filadelfií. (5. května 2018) | foto: Letiště Praha

Letadlo společnosti American Airlines (14. května 2019)
Uvítání společnosti American Airlines v Praze
Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Prahy s USA. Podle oslovených prodejců letenek je o přímé lety do největšího města Pensylvánie velký zájem.

Aerolinky na trasu nasadí letoun typu Boeing 787-8 Dreamliner. Let do USA potrvá téměř devět hodin, zpáteční let lehce přes osm hodin. Z Prahy budou letadla odlétat v 10:15 a ve Filadelfii přistanou ve 13:05 místního času. Opačným směrem budou spoje odlétat z Filadelfie v 18:05 a v Praze přistanou v 08:15 následujícího dne.

Letiště ve Filadelfii je dopravním uzlem, který nabízí přímá spojení zhruba se 130 destinacemi, většinu tvoří vnitrostátní linky. Z Filadelfie je tak možné pokračovat například do Bostonu, Washingtonu, Chicaga, Miami, Los Angeles, Dallasu, ale také do Kanady či Karibiku.

„O znovuobnovené přímé spojení mezi Prahou a Filadelfií je velmi silný zájem. První lety se rychle plní a obsazenost se postupně zvyšuje, což odpovídá atraktivitě této destinace i významu linky,“ uvedl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejba. Ceny zpátečních letenek se nyní pohybují od 18 000 do 20 000 korun.

„V uplynulých dvou týdnech jsme zaznamenali nárůst vyhledávání trasy Praha - Filadelfie o přibližně 19 procent oproti předchozímu srovnatelnému období. Nárůst se začal projevovat od 12. května, s výraznou špičkou 14. května,“ sdělila mluvčí portálu Kiwi.com Daniela Chovancová.

V období mistrovství světa ve fotbale, které se uskuteční v Severní Americe od 11. června do 19. července, ale podle Chovancové Filadelfie nepatří mezi nejvyhledávanější ani nejrezervovanější destinace cestujících z Prahy. I v období šampionátu vede žebříček nejoblíbenějších destinací ve Spojených státech tradičně New York, posilují San Francisco a Boston. Následují Los Angeles, Atlanta, Buffalo, Denver, Las Vegas, Seattle a Phoenix.

Spojení do Filadelfie je druhou přímou linkou z Prahy do Spojených států. Aerolinky Delta Air Lines pravidelně létají do New Yorku. Kromě toho se ze severoamerických destinací aktuálně létá také do Toronta.

