Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolarů za urovnání žaloby ohledně služby Prime

„Amazon záměrně podvedl miliony spotřebitelů, aby se nevědomky zaregistrovali do služby Amazon Prime,“ uvedla americká Federální obchodní komise FTC v roce 2023. Dodala, že podnik za tímto účelem využíval „manipulativní, nátlakové nebo klamavé provedení uživatelského rozhraní“.
Média urovnání sporu označují za historické. Z celkové částky firma zaplatí komisi miliardu dolarů na občanskoprávních pokutách, což je nejvíce za dobu existence FTC, dalších 1,5 miliardy dolarů bude vyplaceno spotřebitelům, kteří se neúmyslně zaregistrovali ke službě Prime.
Společnost Amazon podle dohody o urovnání žaloby teď musí uživatelům zjednodušit zrušení služby Prime. Firma nicméně v rámci dohody nepřiznala žádné pochybení, upozornila agentura AP.
Mluvčí Amazonu Mark Blafkin podle serveru CNBC uvedl, že firma i její vedoucí pracovníci „vždy dodržovali zákon“. „Dohoda o urovnání nám umožňuje posunout se vpřed a zaměřit pozornost na inovace pro zákazníky,“ dodal. Podle agentury Reuters firma rovněž uvedla, že tvrdě pracuje na tom, aby bylo získání i zrušení členství v programu Prime pro uživatele srozumitelné a jednoduché.
Služba Prime nabízí rychlou dopravu zdarma na miliony položek, různé slevy, přístup k filmům i hudbě a další výhody. Měsíční poplatek za tuto službu činí ve Spojených státech 14,99 dolaru (přes 300 Kč).