Masky KKK a vlajka „bílé rasy“. Neonacisté už nebudou nakupovat na Amazonu

Podle všech tří společností jsou neonacistické předměty na serverech zakázané, přesto se v nabídce objevily.



Podle Orena Segala ze společnosti Anti-Defamation League (ADL) musí mít firmy neustálý přehled o tom, co na svých stránkách nabízejí. „Společnosti musejí algoritmy nastavit tak, aby bezpečně a zodpovědně odstraňovaly závadné produkty,” uvedl Segal pro BBC.

Jedním z předmětů, které na Amazonu figurovaly, byla i vlajka se symbolem Keltského kříže. Ten se používá jako radikálně pravicový, nacionalistický a neonacistický symbol, který reprezentuje bílou rasu.

Výrobky nezůstaly bez povšimnutí. Už na začátku června přistál pod nabídkou neonacistické vlajky Amazonu komentář, že se jedná o závadný produkt a firma by na takových předmětech neměla vydělávat.

Několik dalších zákazníků však produkt okomentovalo kladně. Neonacistická vlajka je podle některých “ideální na různé přehlídky”, jiní v komentářích Amazonu za prodej takového zboží poděkovali.

Algoritmus Amazonu kontroverzní výrobky propojoval. Při koupi vlajky s Keltským křížem se zákazníkovi zobrazila další vlajka s extremistickými motivy a server uvedl, že si zákazníci tyto dva předměty často kupují společně.

Podle think tanku Demos mohou být algoritmy velmi nebezpečné, neboť „nevědoky“ podněcují zákazníky k šíření nenávisti na internetu. „Přišli jsme na to, že lidi jsou k ‚hejtování‘ na internetu často nevědomky nasměrováni,” uvádí Josh Smith z think tanku Demos.

Amazon již problémové produkty z nabídky stáhl. „Nabízené produkty nebyly v souladu s našimi pravidly. Nebudou už k dispozici,” vyjádřil se pro BBC Amazon.

Portál Wish rovněž odstranil předměty s tématikou Ku Klux Klanu. „Usilovně pracujeme na odstraňování všech kontroverzních předmětů. Pokusíme se také zajistit, aby se na serveru už nikdy neobjevili,” říká Wish.

„Reklamy ani produkty, které zobrazují kontroverzní obsah a propagují nenávist, na naší platformě nepovolujeme. Těchto zásad se držíme a v případě, že zjistíme, že došlo k porušení pravidel, podnikneme příslušné kroky,” uvedl Google. Internetový gigant stáhl závadný obsah z Google Books a Google Play.