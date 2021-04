Řidiči Amazonu jsou pod drobnohledem. Na jejich flákání dohlíží kamery

Společnost Amazon nedávno nainstalovala do všech svých dodávek sledovací kamery s umělou inteligencí, které dohlížejí na řidiče, jestli plní veškeré své pracovní povinnosti.

Mnoho řidičů se proti tomuto ohradilo a někteří dokonce ze zaměstnání odešli, protože se obávali nepřiměřeného dohledu, ale také by jim to celkově mohlo snížit produktivitu.

„Pokud chce Amazon omezit riskantní chování při řízení, je důležité se nejprve podívat na to, proč to řidiči dělají, a obvykle je to proto, že toto chování řídí další důsledky,“ například „nerealistické dodací lhůty,“ řekl Matt Camden, vedoucí výzkumný pracovník na Virginia Tech Transportation Institute, pro Insider.

Několik řidičů řeklo zástupcům z Insideru, že se obávají, že je společnost Amazon bude pokutovat za používání mobilu při řízení, i když na něm využívají navigaci. Jiní řidiči zase uvedli, že další nastavená opatření jim brání v plnění přísných denní kvót. Kamery totiž hlídají také styl řidičovy jízdy, zdali neporušuje dopravní pravidla, ale také sleduje jeho únavu. Řidiči pak potvrzují, že v při takových podmínkách nejsou schopni denně rozvést tři sta balíků, jak mají uvedené v pracovní smlouvě.

„Řidiči si chtějí udržet svou práci. Pokud zmeškají čas dodání zásilky, mohli by být propuštěni a přijít o práci,“ řekl Camden. „A pokud jsou denní kvóty nastavené nereálně, musí se najít způsob, jak toho dosáhnout.“

Kamery Amazonu, které vyrábí start-up Netradyne, zaznamenávají veškeré dění v kabině ihned po nastartování automobilu. Pak sledují pohyby rukou řidiče či mimiku a zvukově je upozorňují pokud je jízda nějak riskantní.

„Kamery Netradyne se používají k zajištění bezpečnosti řidičů,“ uvedl Amazon ve svém prohlášení pro Insider. „Nevěřte kritikům, kteří tvrdí, že jsou tyto kamery určené pro špionáž či jiné nekalé praktiky,“ dodalo.

Podle prvotních výsledků společnosti Amazon, kdy se kamery Netradyne testovaly od dubna do října 2020 se nehody snížily o 48 procent, porušení příkazové značky STOP se snížilo o 20 procent, řízení bez bezpečnostního pásu se snížilo o 60 procent a nepozornost při řízení se snížila o 45 procent.

Camden připustil, že momentálně neexistuje žádná studie, která by tvrzení Amazonu potvrzovala, ale zároveň nevylučuje, že kamery mohu sloužit k bezpečnější jízdě.

„Nemůžeme říci, že by kamery Netradyne s umělou inteligencí snížily bezpečnostních incidentů o konkrétní procento,“ řekl Camden. „Toto konkrétní číslo zatím nemáme k dispozici, protože jsme dosud neprovedli průzkum. Ale dává smysl, aby výstrahy ve vozidle fungovaly při řešení rizikového řízení,“ dodal.

Některé studie ovšem ukazují, že bezpečnostní systémy instalované ve vozidle mohou účinně varovat před nebezpečím. Výzkum Virginia Tech Transportation Institute (VTTI) povrdil, že vybočení z jízdního pruhu a následné varování směrem k řidiči snížilo počet nehod o více než 45 procent.

Podle další studie institutu VTTI, která proběhla v loňském roce, ovšem existují přepravní společnosti, které mají minimální nehodovost i bez použití kamer či nepřetržitého sledování svých řidičů. Tyto společnosti potvrdily, že svým zaměstnancům důvěřují a pokud jsou například unavení, mohou to svému nadřízenému sdělit, aniž by byli potom pokutováni. „Nechceme, aby se naši zaměstnanci cítili pod tlakem. Bezpečnost je pro nás důležitá,“ uvedli.

Camden uvedl, že tyto společnosti potvrdily, že řidiči mohou nerealistické dodací lhůty odmítnout, aniž by byli nějak finančně či jinak trestáni.

„Vím, že produktivita je hnací silou podnikání a peníze se musí vydělávat. Ovšem spokojenost zaměstnanců je také důležitá,“ dodal.