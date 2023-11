Projekt Nessie. Tajný algoritmus zvyšování cen vydělal Amazonu miliardu dolarů

Nově odhalené podrobnosti vrhají světlo na to, jak společnost s obratem přes bilion dolarů, která má ve svém internetovém obchodě jednu miliardu položek, v rámci funkce Prime vyžadovala od prodejců, aby využívali jejích logistických a doručovacích služeb, uvedla FTC.

Komise svou žalobu podala už v září, řada detailů však byla veřejnosti utajena až do čtvrtka, kdy americký okresní soud v Seattlu zveřejnil novou verzi žaloby. A to takovou, která obsahovala méně začerněných částí.

Amazon vytvořil „tajný algoritmus s interním názvem ‚Projekt Nessie‘, který identifikuje konkrétní produkty, u nichž předpovídá, že ostatní internetové obchody budou následovat zvýšení cen Amazonu. ... Amazon pomocí Projektu Nessie přímo z kapes Američanů vytáhl více než miliardu dolarů,“ uvedla FTC.

Mluvčí společnosti Amazon Tim Doyle uvedl, že FTC „hrubě zkresluje“ tento cenový nástroj a společnost jej přestala používat už před několika lety. „Nessie se používal proto, abychom zabránili situacím, kdy naše porovnávání cen vedlo k neobvyklým výsledkům. Ceny se v těchto případech staly tak nízkými, že byly neudržitelné,“ řekl Doyle.

Amazon začal testovat cenový algoritmus v roce 2010, aby zjistil, zda ostatní online prodejci sledují jeho ceny, a aby zvýšil ceny u produktů, u nichž bylo pravděpodobné, že je bude sledovat konkurence, uvádí se ve stížnosti. Poté, co externí prodejci začali dorovnávat nebo zvyšovat své vlastní ceny, Amazon podle tvrzení FTC pokračoval v prodeji výrobku za nadsazenou cenu, což vedlo k nadměrnému zisku ve výši miliardy dolarů.

Amazon algoritmus pozastavil během svých prodejních akcí Prime Day a během sváteční sezony, kdy byla na internetového prodejce upřena větší pozornost médií a zákazníků, uvedla FTC. „Poté, co se pozornost veřejnosti obrátila jinam, Amazon projekt Nessie opět zapnul a spustil jej ve větší míře, aby si vynahradil tuto pauzu,“ uvádí se v žalobě.

Firma algoritmus využila například v dubnu 2018, kdy nastavila ceny u více než osmi milionů výrobků, které dohromady stály téměř 194 milionů dolarů. V roce 2019 jej pak pozastavil.

„I když je projekt Nessie v současné době pozastavený, společnost Amazon jej může kdykoli znovu zapnout. A skutečně opakovaně uvažovala o jeho opětovném zapnutí – neexistují žádné překážky, které by jí v tom bránily,“ upozornila komise.

Vedoucí maloobchodního oddělení společnosti Amazon Doug Herrington v lednu 2022 požádal o využití „našeho starého přítele Nessieho, možná s nějakým novým druhem cílení“, aby zvýšil zisky maloobchodního oddělení Amazonu, uvádí se také ve stížnosti.

Zaměření na prodejce

Amazon také podle FTC vyžadoval, aby prodejci v rámci funkce Prime využívali její logistické a doručovací služby, přestože mnozí by údajně raději využili levnější službu nebo službu, která by obsluhovala i zákazníky z jiných platforem, na kterých sami prodávají.

FTC tvrdí, že nejmenovaný vedoucí pracovník Amazonu, který vedl globální sekci, měl podle svých slov „a sakra“ okamžik, když si uvědomil, že umožnění prodejcům být v Prime, aniž by využívali službu Fulfillment by Amazon, „zásadně oslabuje konkurenční výhodu Amazonu“, protože prodejci jsou nyní motivováni k provozování vlastních skladů a umožňují ostatním trhům využívat zásoby, které by v rámci FBA byly k dispozici pouze našim zákazníkům.“

Podle komise se průměrné poplatky Amazonu pro prodejce, kteří využívali její služby plnění, zvýšily z 27 % v roce 2014 na 39,5 % v roce 2018. Sazby odběru v letech 2019 až 2022 zůstávají tajné, píše agentura Reuters.