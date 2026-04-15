Jeep, Subaru nebo Mazda na jedno kliknutí. Amazon rozšiřuje svoji nabídku aut

Je to zhruba rok a půl, co Amazon začal experimentálně prodávat automobily jihokorejské automobilky Hyundai. Sázka na nejistý projekt se ale brzy ukázala jako úspěšná. Internetový gigant od té doby výrazně rozšířil svou autonabídku a dnes na své platformě nabízí i vozy značek Subaru, Jeep, Chevrolet nebo Mazda.

Auta jsou zákazníkům k mání prostřednictvím nákupní platformy Amazon Autos a zákazníci mají možnost si zakoupit nový vůz i naplánovat si jeho vyzvednutí. Služba dnes funguje už ve více než 130 městech napříč Spojenými státy a další mají přibývat. Výjimkou nejsou ale města jako Dallas, Miami nebo Seattle, píše The Wall Street Journal.

Americká pošta bije na poplach kvůli penězům. Může přijít také o Amazon

Princip platformy Amazon Autos je poměrně jednoduchý. Zákazník si vůz vybere online a z domova vyřídí i dominantní většinu administrativy. Následně už jen přijde do jednoho z autosalonů, kde vše jen podepíše a nové auto převezme.

Amazon si už před několika měsíci vytyčil jasný cíl. Proměnit tradiční a často zdlouhavý proces pořízení auta tak, aby se ho zákazníci nebáli absolvovat online. Zároveň ale zdůrazňuje, že zajeté autosalony nechce obcházet. Cílem totiž byla modernizace celého nákupního procesu, který je pro zákazníky často zdlouhavý a kvůli mnohdy nekonečnému vyjednávání také nepříjemný.

„Chceme změnit současnou podobu nakupování nových aut. Usilujeme o to, aby celý proces byl pro zájemce transparentnější, pohodlnější a zákaznicky přívětivější,“ uvedl už před několika měsíci ve svém prohlášení Fan Jin, šéf platformy Amazon Autos.

Nákup nového vozu v USA je poměrně složitá záležitost. Jde o komplexní finanční transakci zahrnující také úvěry, pojistky i další právní náležitosti, které často reguluje federální i legislativa jednotlivých amerických států. I proto i v roce 2026 stále dominantně probíhá prodej hlavně právě fyzicky v autosalonech.

Na Amazonu si Američané koupí už i nové auto. Zatím jen od Hyundaie

Platforma Amazon Autos ale slibuje, že celý nákupní proces je bezpečný i jasně transparentní. Odpadá u nich vyjednávání o slevách a zákazníci tak hned přesně vědíí, na kolik je nové auto vyjde.

Prodejci pro The Wall Street Journal uvedli, že jim spolupráce s Amazonem vyhovuje. Přináší jim totiž i viditelnost. „Jde o velmi inovativní řešení. Zákazníci mají k Amazonu důvěru,“ tvrdí Matthew Phillips, který je provozovatelem dealerství značky Kia v kalifornském Glendale. Prodejce ale zároveň říká, že celý projekt je teprve na úplném počátku. Zatím totiž na Amazonu prodal jen jeden vůz, a to minivan Kia Carnival za 55 tisíc dolarů.

Amazon pokračuje v propouštění. Firma zruší 16 000 pracovních míst

I ostatní dealeři mají v Amazon vesměs důvěru. „Myslím, že se to rozjede, ale bude to chtít čas,“ tvrdí Alex Ruiz z dealerství South Bay Hyundai v Kalifornii, které patřilo mezi vůbec první partnery Amazonu. Ruiz ale během spolupráce narazil i na některé problémy. Stalo se třeba, že auto vybrané a zamluvené online mezitím koupil někdo jiný přímo v showroomu. Zákazníci navíc poměrně často přicházejí s dokumenty, které nejsou úplné a celý nákupní proces se tím prodlužuje.

Amazon nyní sází na to, že nová auta se v USA dlouhodobě dobře prodávají. Jen loni prodeje nových vozů a souvisejících služeb dosáhly částky 1,3 bilionů dolarů. Amazon na své platformě těží z toho, že dealerství za inzerované vozy platí. Neinkasuje ale žádnou provizi ze samotných prodejů.

Amazon si zároveň uvědomuje, že automobilky patří mezi největší inzerenty na světě. Jen loni za reklamu utratily asi 30 miliard dolarů. Právě reklama je navíc dlouhodobě nejrychleji rostoucí a nejvýnosnější segment Amazonu, uzavírá The Wall Street Journal.

Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

Jeep, Subaru nebo Mazda na jedno kliknutí. Amazon rozšiřuje svoji nabídku aut

Společnosti Amazon a Hyundai oznámily strategické partnerství při prodeji...

Je to zhruba rok a půl, co Amazon začal experimentálně prodávat automobily jihokorejské automobilky Hyundai. Sázka na nejistý projekt se ale brzy ukázala jako úspěšná. Internetový gigant od té doby...

15. dubna 2026

Maximální ceny paliv klesnou na zatím nejnižší hodnotu. Opozice systém kritizuje

Ilustrační snímek

Nejvyšší povolená cena nafty se proti středě ve čtvrtek sníží o 1,50 Kč, tedy na 43,50 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,59 koruny za litr. To je o 51 haléřů levněji než předchozí den....

15. dubna 2026  15:05

Termíny platí. Jihočeská D3 bude hotová v létě 2027, ujistil šéf ŘSD

Ministr dopravy Ivan Bednárik (uprostřed v brýlích) přijel na stavbu úseku...

Příhraniční úsek od Nažidel letos v létě, z kaplického nádraží do Kaplice do konce listopadu a celkové dokončení příští rok v červenci. To je harmonogram dostavby jihočeské dálnice D3. Přímo na...

15. dubna 2026  14:46

Domácnosti si přes zimu přitopily. S válkou se ale vrátila energetická nervozita

Tisková konference o budoucnosti české energetiky. Jiří Gavor, výkonný ředitel...

Závěr topné sezony znamená pro české domácnosti znovu zvýšenou nervozitu způsobenou cenovými skoky na energetické burze. Podle bilance energetiků však většinu podzimu a zimy tuzemští odběratelé...

15. dubna 2026  14:15

Válka o nikotin. Francie hrozí za sáčky vězením, Švédové kontrují bojkotem

nikotinové sáčky (ilustrační snímek)

Mezi Paříží a Stockholmem se rozhořel diplomatický a právní spor, který zasahuje I základy fungování Evropské unie. Francie od 1. dubna zavedla zákaz všech orálních nikotinových produktů, včetně...

15. dubna 2026  12:59

Potraviny, léky, auta... Základy evropské výroby se hroutí, je třeba rychlé řešení

Premium
Areál chemické společnosti BASF

Během první světové války potřebovalo Německo dovážet látky nezbytné k výrobě hnojiv a výbušnin, aby udrželo v chodu svou válečnou mašinerii. Tuto slabinu se Britové pokusili využít prostřednictvím...

15. dubna 2026  11:26

Aprílový vtip ožil. IKEA skutečně nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Aprílový vtip ožívá. IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček. (15....

Aprílový žert se mění v reálný produkt. Nábytkářský gigant IKEA ve spolupráci se značkou Chupa Chups připravila limitovanou edici lízátek s příchutí masových kuliček. Zákazníci je ochutnají již v...

15. dubna 2026  11:17

Pro důstojný život v Česku je potřeba mzda téměř padesát tisíc, spočítali experti

Peníze. (Ilustrační foto)

Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek k pokrytí potřeb dospělého s dítětem, volného času i menšího spoření, činila loni v Česku 48 336 korun hrubého. Meziročně se zvedla o zhruba 2500...

15. dubna 2026  8:46

Z Ruska přes Malajsii do Číny. Stínová flotila za tmy přečerpává naftu mezi tankery

Čtyři plavidla z takzvané ruské stínové flotily: Sparta IV (vlevo nahoře),...

Malajsijská námořní agentura (MMEA) oznámila, že zadržela dva tankery, které údajně o víkendu u ostrova Penang nacházejícím se u severozápadního pobřeží Malajského poloostrova nelegálně přepravovaly...

15. dubna 2026

Český export je na rekordu. Firmy však drtí důsledky válek i ceny energií

Premium
ilustrační snímek

Celní války jsou nepříjemné, ale nejsou hlavním problémem českých exportérů. Vývoz zboží více ovlivňují válečné konflikty, které zvedají ceny energií a paliv, a také bruselská byrokracie. Německo...

15. dubna 2026

OBRAZEM: Když se ze špatného stane ještě horší. Ropná krize očima Kubánců

kuba paliva krize benzín blokáda trump

Deset milionů obyvatel Kuby čelí opakovaným výpadkům elektřiny, protože vláda se potýká s chronickým nedostatkem paliva. Teplárny v zemi potřebují k pokrytí poptávky zhruba 100 000 barelů ropy denně,...

14. dubna 2026

Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova

Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a...

Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...

14. dubna 2026  19:27

