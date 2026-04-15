Auta jsou zákazníkům k mání prostřednictvím nákupní platformy Amazon Autos a zákazníci mají možnost si zakoupit nový vůz i naplánovat si jeho vyzvednutí. Služba dnes funguje už ve více než 130 městech napříč Spojenými státy a další mají přibývat. Výjimkou nejsou ale města jako Dallas, Miami nebo Seattle, píše The Wall Street Journal.
Princip platformy Amazon Autos je poměrně jednoduchý. Zákazník si vůz vybere online a z domova vyřídí i dominantní většinu administrativy. Následně už jen přijde do jednoho z autosalonů, kde vše jen podepíše a nové auto převezme.
Amazon nechce dealerství obcházet
Amazon si už před několika měsíci vytyčil jasný cíl. Proměnit tradiční a často zdlouhavý proces pořízení auta tak, aby se ho zákazníci nebáli absolvovat online. Zároveň ale zdůrazňuje, že zajeté autosalony nechce obcházet. Cílem totiž byla modernizace celého nákupního procesu, který je pro zákazníky často zdlouhavý a kvůli mnohdy nekonečnému vyjednávání také nepříjemný.
„Chceme změnit současnou podobu nakupování nových aut. Usilujeme o to, aby celý proces byl pro zájemce transparentnější, pohodlnější a zákaznicky přívětivější,“ uvedl už před několika měsíci ve svém prohlášení Fan Jin, šéf platformy Amazon Autos.
Nákup nového vozu v USA je poměrně složitá záležitost. Jde o komplexní finanční transakci zahrnující také úvěry, pojistky i další právní náležitosti, které často reguluje federální i legislativa jednotlivých amerických států. I proto i v roce 2026 stále dominantně probíhá prodej hlavně právě fyzicky v autosalonech.
Platforma Amazon Autos ale slibuje, že celý nákupní proces je bezpečný i jasně transparentní. Odpadá u nich vyjednávání o slevách a zákazníci tak hned přesně vědíí, na kolik je nové auto vyjde.
Dealerství srší spokojeností
Prodejci pro The Wall Street Journal uvedli, že jim spolupráce s Amazonem vyhovuje. Přináší jim totiž i viditelnost. „Jde o velmi inovativní řešení. Zákazníci mají k Amazonu důvěru,“ tvrdí Matthew Phillips, který je provozovatelem dealerství značky Kia v kalifornském Glendale. Prodejce ale zároveň říká, že celý projekt je teprve na úplném počátku. Zatím totiž na Amazonu prodal jen jeden vůz, a to minivan Kia Carnival za 55 tisíc dolarů.
I ostatní dealeři mají v Amazon vesměs důvěru. „Myslím, že se to rozjede, ale bude to chtít čas,“ tvrdí Alex Ruiz z dealerství South Bay Hyundai v Kalifornii, které patřilo mezi vůbec první partnery Amazonu. Ruiz ale během spolupráce narazil i na některé problémy. Stalo se třeba, že auto vybrané a zamluvené online mezitím koupil někdo jiný přímo v showroomu. Zákazníci navíc poměrně často přicházejí s dokumenty, které nejsou úplné a celý nákupní proces se tím prodlužuje.
Amazon nyní sází na to, že nová auta se v USA dlouhodobě dobře prodávají. Jen loni prodeje nových vozů a souvisejících služeb dosáhly částky 1,3 bilionů dolarů. Amazon na své platformě těží z toho, že dealerství za inzerované vozy platí. Neinkasuje ale žádnou provizi ze samotných prodejů.
Amazon si zároveň uvědomuje, že automobilky patří mezi největší inzerenty na světě. Jen loni za reklamu utratily asi 30 miliard dolarů. Právě reklama je navíc dlouhodobě nejrychleji rostoucí a nejvýnosnější segment Amazonu, uzavírá The Wall Street Journal.