Nákupy pro školáky už v červenci? Americké obchodníky straší Amazon

Přestože školní rok v amerických školách začíná typicky na přelomu srpna a září, maloobchodní řetězce jako Walmart a Target i online retaileři jako třeba Shein zaplavují zákazníky nabídkami na školní potřeby, batohy, oblečení a boty nebo smartphony, tablety či laptopy. Soupeří totiž o obrovský trh. Výdaje Američanů související se začátkem školek a škol (až do 12. třídy) činily v roce 2023 podle US National Retail Federation zhruba 42 miliard dolarů. Včetně vysokoškoláků to pak je na 136 miliard.

Společnost Target spustila týdenní akci v neděli a nabídla 30% slevu na školní oblečení a batohy, včetně své vlastní značky Cat & Jack. Walmart pořádá svou „největší akci všech dob“ od 9. do 11. července. Shein láká na „návrat do školy“, která trvá sedm týdnů a začíná 15. července – den před akcí Amazon Prime Day, která se odehraje 16. a 17. července. TikTok Shop společnosti Bytedance pořádá akční prodej od 9. do 17. července.

„Maloobchodníci se snaží zvýšit podíl na trhu,“ konstatuje podle agentury Reuters Brian Jacobsen, hlavní ekonom společnosti Annex Wealth Management. „Nestačí mít větší slevy. Potřebujete je dříve než vaši soupeři,“ dodal.

Společnost Amazon spustila před deseti lety akci Prime Day s cílem oživit pro maloobchodníky tradičně slabé období roku. Tato akce přitahuje zákazníky, kteří hledají extra výhodné nabídky a jsou ochotni si na ně počkat. Zákazníci loni během této akce nakoupili 375 milionů jednotlivých položek a tržby obchodníků na platformě Amazon v roce 2023 dosáhly rekordních 12,7 miliardy dolarů. To je přes dvě procenta z celkových ročních tržeb Amazonu které loni přesáhly 570 miliard dolarů.

Letos Amazon posunul Prime Day o pět dnů a přinutil tak ostatní retailery zareagovat – podobně, jako jsou nuceni spouštět své akce v předstihu před Černým pátkem nebo před Vánocemi.