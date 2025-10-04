Amazon přichází s vlastní značkou potravin, reaguje na vysoké ceny v obchodech

Eliška Sýkorová
  12:00
Společnost Amazon oznámila spuštění privátní značky potravin Amazon Grocery Měla by přilákat zákazníky zasažené inflací a její sortiment zahrnuje přes tisíc cenově dostupných výrobků napříč všemi kategoriemi. Vyšší zájem o vlastní značky zaznamenávají ale i další supermarkety.

Kamenný obchod s potravinami značky Amazon Fresh v Londýně (3. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Amazon reaguje na rostoucí ceny v supermarketech, které ovlivnila nejen inflace a cla. Nová značka Amazon Grocery nabídne vše od mléčných výrobků přes maso až po pochutiny. Většina by navíc měla stát pod pět dolarů, tedy sto korun.

Jen od července do srpna se v USA zvedly ceny potravin o 0,6 procent, což je nejvýraznější nárůst od října 2022. Podle indexu spotřebitelských cen jsou dokonce o 29 procent vyšší než před covidem.

„Existuje několik důvodů, proč dochází k neustálému zdražování. Od narušení dodavatelských řetězců během pandemie přes zdražování komodit z důvodu války na Ukrajině až po ptačí chřipku,“ řekl listu USA Today profesor michiganské státní univerzity David Ortega.

A právě vysoká cena vajec způsobená ptačí chřipkou je jedním z nejvýraznějších příkladů americké drahoty. Od březnového maxima sice klesla o 70 procent, ale podle Ortegy stále nejsou z nejhoršího venku.

Království za konzervu. Potraviny v plechu v USA zdraží, mnozí jsou na nich závislí

Další nákladnou položkou bývá maso. Sucho v roce 2022 donutilo farmáře v USA prodat dobytek, a tak se značně snížila produkce hovězího masa. Poptávka ovšem zůstala stejná. „Hovězí maso je v současnosti hnací silou nárůstu cen potravin. Pro mnohé domácnosti je to drahá položka, takže pokud cena prudce stoupne, vytáhne s sebou i celý index,“ vysvětlil Michael Swanson z Wells Fargo Agri-Food Institute.

Na ceny míří i další

Zdražování znepokojuje podle průzkumu drtivou většinu dospělých Američanů. „Žijeme v době, kdy si lidé uvědomují ceny potravin více než kdy dříve. Proto jsme přišli s tisícem produktů, které nedělají kompromis na chuti a kvalitě. Navíc jsou za velmi přijatelné ceny,“ uvedl ve svém prohlášení podle Bloombergu šéf divize potravin Amazonu Jason Buechel.

Mléko za 30, pak za 28. Vítejte v obchodě, kde se ceny mění i stokrát denně

Na privátní značky se ale zaměřuje čím dál více zákazníků, protože tento trend zaznamenaly i supermarkety Walmart a Kroger. Dosah vlastní řady 365 testuje i Whole Foods, kteří ji nedávno kromě USA, Kanady a Velké Británie rozšířili do Singapuru. Značka Amazon Grocery bude ve Spojených státech dostupná online a v kamenných obchodech Amazon Fresh.

