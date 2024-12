Na Amazonu si Američané koupí už i nové auto. Zatím jen od Hyundaie

Zákaznici by na Amazonu měli zároveň mít možnost se domluvit i na podmínkách financování. V dalších letech navíc Amazon i Hyundai počítají s tím, že počet zapojených amerických měst se v rámci spolupráce ještě rozšíří. Auta jsou nabízena prostřednictvím nové nákupní platformy Amazon Autos, píše portál Automotive Dive.

Mezi zapojená americká města do spolupráce Amazonu a automobilky Hyundai se zatím řadí mimo jiné New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Seattle nebo San Francisco.

„Chceme změnit současnou podobu nakupování nových aut. Usilujeme o to, aby celý proces byl pro zájemce transparentnější, pohodlnější a zákaznicky přívětivější,“ uvedl ve svém prohlášení Fan Jin, šéf platformy Amazon Autos.

Amazon navíc slibuje, že už v příštím roce by se jeho nová platforma měla rozšířit, a to konkrétně o nová americká města i další funkce. Součástí by mělo být i zapojení dalších značek.

Další značky už brzy

„Těšíme se na spolupráci se společností Hyundai a jsme rádi, že právě tato automobilka stála u zahájení naší nové platformy. Zároveň se těšíme na to, až se v dalších letech naše nabídka rozšíří také o další značky,“ uvedla technologická společnost ve své tiskové zprávě.

Platforma Amazon Autos slibuje, že nabízené ceny aut jsou transparentní. Odpadá u nich vyjednávání o slevách a zákazníci tak hned přesně ví, na kolik je nové auto vyjde. Zájemci o koupi nového vozu zároveň mají možnost dokončit celý objednávkový proces online a vyberou si přitom i konkrétní výbavu, barevnou variantu nebo datum vyzvednutí u jednoho z dealerů automobilky Hyundai.

Součástí procesu je i možnost vykoupení stávajícího vozidla, čímž se celková nabízená cena nového auta ještě sníží. Tento proces se dokončí okamžikem předáním ojetého auta přímo u dealera při vyzvednutí nového vozu.

Nová platforma Amazon Autos slibuje, že je výhodná nejen pro zákazníky, ale i pro samotná dealerství. Přináší totiž úplně nový prodejní kanál, který může do budoucna hrát velkou roli. Nová platforma Amazonu tak dealerstvím přináší další možnost propojení s cílovými zákazníky.

„Inzerce nabízených vozidel na platformě Amaon Autos je průlomem v tom, jak se dealerství do této doby se svými zákazníky spojovali,“ uzavírá Steven Suh, který stojí v čele jednoho z dealerství automobilky Hyundai v Kalifornii.