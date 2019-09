Inspirace Grétou. Po školácích budou za klima stávkovat i pracovníci Amazonu

Stávka ve firmě nejbohatšího muže světa Jeffa Bezose se má odehrát 20. září. Jejím organizátorem je platforma s názvem Zaměstnanci Amazonu pro klimatickou spravedlnost. Ta podle jejích představitelů již rok tlačí společnost k větší míře boje proti klimatické změně.

V prohlášení před zářijovým protestem uvádějí pracovníci tři hlavní požadavky. Amazon má podle nich přestat spolupracovat s těžaři ropy a zemního plynu nebo podporovat lobbisty a politiky, kteří popírají klimatickou krizi. Žádají také, aby firma do roku 2030 zredukovala své emise na nulu.



„Odpovídáme na volání (stávkujících studentů), protože naše role, jakožto zaměstnanců jedné z největších firem na světě, znamená, že musíme tlačit na přijetí klimatického plánu,“ uvedl Bobby Gordon, finanční manažer pobočky Amazonu v Seattlu.

Představitelé Amazonu pro CNN v reakci uvedli, že omezování klimatických změn způsobených člověkem je pro ně „důležitým závazkem”. Pro tyto účely má podle nich firma celé týmy, které pracují na řešeních pro udržitelnost. Například v únoru tohoto roku společnost spustila program Shipment Zero, který má do roku 2030 u poloviny dodávek zboží srazit emise na nulu.

Zhruba tisícovka zaměstnanců Amazonu však plánuje 20. září opustit svá pracoviště i tak. Skupina na serveru YouTube zveřejnila video, ve kterém její členové mluví o tom, proč se stávky zúčastní. „Mám pocit, že je klimatická změna největší hrozbou, které lidstvo v současnosti čelí,” říká jeden z nich.

Protest má koncem září proběhnout v rámci Globální stávky za klima. Organizátoři této akce chtějí po vzoru studentských stávek vytáhnout do ulic miliony zaměstnanců firem. Stávky by měly mezi 20. a 27. zářím probíhat po celém světě.

Není to poprvé, co Amazon se svými zaměstnanci vede debatu o životním prostředí. Během setkání investorsků v letošním květnu podepsalo více než 7 600 pracovníků dopis, ve kterém se společnosti ptají, jak bude reagovat na klimatické změny. Také argumentují tím, že je Amazon jednou z největších firem světa. Kvůli tomu by podle nich měl jít příkladem ostatním.

Video: Zaměstnanci Amazonu plánují dvacátého září stávku za klima