Zaměstnanci Amazonu ve dvaceti zemích budou stávkovat. Ve hře jsou platy i ekologie

Stávky jsou plánované na období mezi Černým pátkem (29. listopadu) a Kybernetickým pondělím (2. prosince), což je jeden z největších nákupních víkendů v roce. Akci koordinuje kampaň Make Amazon Pay vyzývající společnost aby spravedlivě platila svým zaměstnancům a respektovala jejich právo vstupovat do odborů, platila spravedlivý podíl na daních a zavázala se k ekologické udržitelnosti, informuje list The Guardian.

V čele iniciativy stojí švýcarská odborová organizace UNI Global Union, kterou tvoří více než 80 odborových organizací a skupin bojujících proti chudobě a za práva pracovníků v oděvním průmyslu a dalších odvětvích.

Vše, co je rozbité

„Všichni jsme se snažili, abychom se dostali do stávkové pohotovosti,“ uvedla vedoucí organizátorka britské odborové organizace Amanda Gearingová. Podle ní Amazon ve Spojeném království představuje vše, co je v ekonomice rozbité – nejistá práce, nízké mzdy a často nebezpečné pracovní podmínky. „Nedopustíme, aby tyto podmínky určovaly svět práce v příštím desetiletí,“ dodala.

V Německu budou tisíce členů odborového svazu Ver.di stávkovat ve skladech v Dortmundu, Lipsku, Koblenci, Grabenu, Werne, Bad Hersfeldu a Rheinbergu.

Ve Francii se protesty Make Amazon Pay konají již popáté.

„Neúprosná honba Amazonu za ziskem jde na úkor zaměstnanců, životního prostředí a demokracie,“ uvedla Christy Hoffmanová, generální tajemnice UNI Global Union. Bezosova společnost podle ní utratila nespočet milionů, aby zabránila pracovníkům v jejím organizování, ale stávky a protesty, které se konají po celém světě, jasně ukazují, že touhu pracovníků po spravedlnosti nebo po zastoupení v odborech nelze zastavit. „Jednotně požadujeme, aby Amazon jednal se svými zaměstnanci spravedlivě, respektoval základní práva a přestal podkopávat systémy, které nás mají všechny chránit,“ dodala.

Uhlíková stopa

K chystaným protestům se již vyjádřila i společnost Amazon. „Tyto skupiny zastupují různé zájmy, a přestože vždy nasloucháme a hledáme způsoby, jak se zlepšit, jsme i nadále hrdí na konkurenceschopné mzdy, komplexní benefity a poutavou a bezpečnou práci, kterou našim týmům poskytujeme,“ reagoval mluvčí společnosti.

Amazon se dále brání, že je největším odběratelem energie z obnovitelných zdrojů na světě a že v loňském roce byla veškerá spotřebovaná elektřina dorovnána z obnovitelných zdrojů. Uvádí, že její nástupní plat ve Spojeném království činí minimálně 28 000 liber ročně při čtyřdenních týdenních směnách.

Aktivistická skupina Amazon Employees for Climate Justice (Zaměstnanci Amazonu za klimatickou spravedlnost) však oponuje, že společnost nemá žádné průběžné klimatické cíle, aby se do roku 2040 dostala ke svému závazku čistých nulových emisí, a že její roční emise uhlíku od roku 2019 vzrostly o 34,5 procenta, uzavírá The Guardian.