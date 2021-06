V USA přichystali tvrdé antimonopolní zákony. Mají zničit Amazon a spol.

Navrhovaná pravidla jsou výsledkem šestnáctiměsíčního vyšetřování soudního výboru americké Sněmovny reprezentantů. Závěry investigace hovoří jasně: moc čtyřky technologických společnosti ze Silicon Valley je příliš velká, Amazon a ostatní znemožňují konkurenční boj na online trhu a svého výsadního postavení zneužívají.



Pětice zákonů, které nyní kongresmani navrhují, zatím nejmenuje žádné konkrétní společnosti. I přesto je na první pohled jasné, koho by se nová pravidla dotkla. Čtyři z pěti návrhů se soustředí na velké technologické společnosti, které zákonodárci definují jako firmy, jež mají tržní hodnotu vyšší 600 miliard dolarů (zhruba 12,6 bilionů korun) a více než 50 milionů aktivních uživatelů měsíčně nebo více než 100 tisíc uživatelů v podobě právnických osob měsíčně.

Zároveň musí být „kritickým obchodním partnerem“, což znamená, že disponují schopností omezit nebo znemožnit přístup podniků k zákazníkům. Tato kritéria podle Wall Street Journal (WSJ) splňují právě jen Google, Facebook, Amazon a Apple.

YouTube by zmizel z výsledků vyhledávání

Podle jednoho z navrhovaných pravidel by bylo nezákonné, aby online platforma vlastnila podnik, který využívá tuto platformu k prodeji vlastního zboží a služeb. Další zákon by zabránil platformám zvýhodňovat vlastní produkty a služby na úkor sortimentu obchodníků třetích stran.

Tato dvě pravidla by se týkala zejména společnosti Amazon, která provozuje jeden z největších internetových obchodů na světě. Na něm zprostředkovává prodej obchodníků třetích stran a zároveň s nimi soutěží tím, že nabízí své produkty. Někteří američtí zákonodárci tvrdí, že platforma upřednostňuje a zvýhodňuje produkty Amazonu a že používá údaje obchodníků k informování zákazníků o vlastním zboží.

Pokud legislativa projde, firmu Amazon to postaví před palčivé dilema. Buď se bude muset rozdělit na dva internetové obchody, z nichž jeden bude sloužit k prodeji zboží obchodníků třetích stran, a druhý poskytne prostor vlastní značce. Nebo bude muset ukončit prodej svého sortimentu. Nutno zmínit, že Amazon svým jménem nabízí zhruba 158 tisíc produktů.

Čtyřka nejmocnějších. Zleva generální ředitel Amazonu Jeff Bezos, generální ředitel Applu Tim Cook, generální ředitel Googlu Sundar Pichai a generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg.

Situace by se zkomplikovala i pro internetový vyhledávač Google, pod jehož hlavičku spadá i portál YouTube. Návrh mluví o tom, že vyhledávač nemůže vlastnit službu, kterou by mohl jakkoli zvýhodňovat či propagovat na úkor konkurenčních platforem. Znamenalo by to, že ve výsledcích vyhledávání na Googlu by se již nemohly objevovat odkazy na videa YouTube. Podobným způsobem by se legislativa dotkla způsobu, jakým firma Apple provozuje svůj obchod s aplikacemi.



Fúze pod drobnohledem

Další návrh se zaměřuje na fúze technologických podniků. Zákon by výrazně ztížil možnost technologických gigantů „vcucnout“ do sebe konkurenta nebo zkrátka jakoukoli firmu, která má potenciál ukrojit si alespoň setinu trhu, který ovládají internetoví obři. S ohledem na dřívější fúze lze předpokládat, že tento zákon cílí zejména na společnost Facebook, která nyní z přehledem kraluje sociálním sítím díky akvizici Instagramu v roce 2012. Nová pravidla by Facebooku znemožnila získat podobné podniky (například TikTok).

Čtvrté opatření hovoří o takzvané interoperabilitě. Dominantní platformy by musely uživatelům umožňovat přenášet jejich data z jednoho serveru na druhý. Technologičtí giganti by se zkrátka musely podělit o uživatelské údaje s jinými firmami.

Američtí zákonodárci rovněž navrhují zvýšit poplatky za fúze, jež mají vyšší hodnotu než jednu miliardu dolarů (21 miliard korun). Takový krok by podle kongresmanů mohl vygenerovat až 135 milionů dolarů (2,8 miliard korun v rámci vymáhání antimonopolních zákonů.



Tažení proti obrům spojilo politiky

Na první pohled jsou nyní političtí aktéři USA sjednoceni, co se týče technologických gigantů. Každý z navrhovaných zákonů totiž nese podpisy jak republikánů tak demokratů.

„Neregulované technologické monopoly mají nad naší ekonomikou příliš velkou moc,“ říká k tomu zákonodárce David Cicilline z Demokratické strany. „Jsou v jedinečné pozici, která jim umožňuje vybírat vítěze a poražené, udolat malé podniky, zvyšovat ceny pro spotřebitele a propouštět lidi z práce. Naše agenda vyrovná podmínky na trhu,“ myslí si.

„Návrh rozbíjí monopolní moc technologických gigantů, která určuje, co Američané vidí a říkají online,“ přizvukuje Ken Buck z řad republikánů.

Otázkou je, jestli je na straně republikánů dostatečná vůle k schválení přelomových zákonů. Jak píše WSJ, americké konzervativce sice stejně jako ostatní politiky z USA i Evropy znepokojuje moc technologických společností. Mnozí z nich jsou ale skeptičtí ohledně provádění výrazných změn v antimonopolních zákonech.

Běh na dlouhou trať

„Skutečnost, že už od prvního dne tu je podpora republikánských antimonopolních vůdců, naznačuje, že tyto návrhy zákonů jsou uskutečnitelné,“ komentuje situaci analytik společnosti Cowen & Co. Paul Gallant. „Avšak existuje rozdíl mezi ohnivými projevy při jednáních a reálným hlasováním,“ upozorňuje analytik.

Navíc, pokud bude legislativa schválena, její zavedení do praxe nejspíš potrvá roky. A lze počítat i s tím, že se mocné společnosti ohradí a budou proti zákonům bojovat u amerických soudů. S armádou právníků za zády nejspíš půjde o dlouholetou válku.

Amazon, Facebook, Google ani Apple se zatím k navrhované legislativě v zahraničních médiích nevyjadřují. Podle všeho však budou na svou obranu argumentovat zákazníky, pro něž se vlivem implementace zákonů také může leccos změnit.

„Psaní zákonů pro několik konkrétních podniků povede k narušení konkurenčního boje a zanechá spotřebitele ještě v horší situaci,“ varuje Matt Schruers, prezident Asociace počítačového a komunikačního průmyslu, jíž jsou Facebook a spol. součástí. Podle něj by navrhovaná pravidla narušila možnosti Američanů používat produkty, které mají rádi.



