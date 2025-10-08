Amazon v Belgii investuje jednu miliardu eur do roku 2027. Google pětkrát tolik

  21:20
Americká společnost Amazon plánuje do roku 2027 investovat v Belgii jednu miliardu eur (24,4 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Reuters, s odvoláním na list L’Echo. Agentura Belga později napsala, že další americká firma Google se chystá v zemi investovat v příštích dvou letech pět miliard eur (121,9 miliardy Kč) do rozšíření datového centra a vytvoří v Belgii 300 pracovních míst.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Amazon chce rozvíjet infrastrukturu a posilovat partnerství s belgickou poštou Bpost a místními malými a středními podniky, napsal deník. Cílem společnosti je zlepšit dodavatelské řetězce v Belgii, aby mohla nabídnout doručení zboží v den objednávky.

Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolarů za urovnání žaloby ohledně služby Prime

Amazon podle L’Echo zaměstnává v Belgii 400 lidí a za posledních deset let v zemi investoval přibližně 800 milionů eur. Celosvětově společnost Amazon, která podniká i v České republice, zaměstnává více než 1,5 milionu lidí. Většina jich pracuje ve Spojených státech.

Google reaguje na rostoucí poptávku po cloudových službách, kterou pohání rychlý rozvoj umělé inteligence. Pro pracoviště v Saint-Ghislain v departementu Hainaut nově hledá IT specialisty, inženýry a bezpečnostní pracovníky.

Googlu hrozí v EU, že dostane další antimonopolní pokutu. Plánuje se odvolat

Firma do centra v Saint-Ghislain investovala už přes 11 miliard eur. Aktuálně tam zaměstnává zhruba 600 lidí.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Amazon v Belgii investuje jednu miliardu eur do roku 2027. Google pětkrát tolik

