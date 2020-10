Odbory: Ať EU vyšetří Amazon, špehuje pracovníky. Mluví o globální stávce

Rozbuškou celé evropské akce proti Amazonu se stal inzerát, v němž firma hledala takzvaného zpravodajského analytika. Ten měl podle původního popisu náplně práce zjišťovat a informovat o nebezpečí organizovaných odborů proti společnosti.



„Plány společnosti Amazon posílit dohled nad pracovníky v Evropě i na celém světě nám znovu připomíná, že by měly unijní instituce důkladně prozkoumat obchodní a pracovní postupy této společnosti. Máme totiž podezření, že firma porušuje evropské zákony v oblasti práce, osobních údajů a soukromí,“ píše se v dopise, který je adresován Nicolasi Schmitovi, evropskému komisaři práce a sociálních věcí a Thierru Bretonovi, evropskému komisaři pro vnitřní trh.

Prohlášení podepsalo 37 odborových předáků, například z britské organizace Usdaw, německé ver-di nebo španělské CCOO. Dohromady tyto organizace zastupují více než dvanáct milionů zaměstnanců.

Podle odborářů měl analytik, kterého Amazon hledal, ovládat francouzštinu a španělštinu. To naznačuje, že by evropským zaměstnancům velkoskladů hrozil dohled od někoho, kdo by jim rozuměl, uvádí se v dopise. Poté, co o inkriminovaném inzerátu informovala zahraniční média, ho internetový kolos stáhl a omluvil se s tím, že šlo o nešťastnou formulaci. Podle odborářů však snaha kontrolovat zaměstnance přetrvává.

Evropské odbory chtějí předejít situaci z USA

„Odhalení se v posledních týdnech hromadila: korporace vedená nejbohatším mužem světa špehuje některé z nejhůře placených pracovníků v Evropě,“ komentoval situaci pro Guardian Oliver Roethig, regionální tajemník odborové organizace UNI Europa.

„Amazon útočí na práva pracovníků a pomocí svého monopolu chce rozdrtit úsilí zaměstnanců zlepšit své podmínky. Nyní zvyšuje svou špionážní činnost. Způsob, jakým zneužívá svou moc vyžaduje zvláštní pozornost. Je čas, aby EU začala jednat,“ myslí si Roethig.

„Nechceme být svědky růstu průmyslu, který by rozbíjel odbory v Evropě, stejně jako jsme to viděli ve Spojených státech,“ uvádí dopis. Naráží tím na to, že firmě se až dosud dařilo potlačovat veškeré snahy svých amerických zaměstnanců vytvořit odbory uvnitř společnosti.

Koronavirus? Chceme vyšší plat a víc přestávek

Minulý víkend se ve francouzském městě Lille setkali členové koalice pracovníků Amazon Workers International, která sdružuje zaměstnance z Franice, Španělska, Polska, Německa a USA. Koalice žádá, aby bezpečnostní opatření ve skladech, které Amazon zavedl v březnu kvůli koronaviru, platila na pořád. Jde například o přestávky navíc, více prostoru mezi pracovníky a zvýšenou mzdu o dva dolary na hodinu.

Evropští odboráři věří, že by v tomto ohledu mohli být úspěšnější než jejich američtí kolegové. Zatímco totiž v USA se Amazonu daří projevy odporu proti pracovním podmínkám potlačit, v Evropě jsou zaměstnanci úspěšnější. V březnu se například pravcovníkům ve Francii podařilo pozastavit některé firemní operace díky tamějšímu pracovnímu právu. Z nařízení soudu musel tehdy Amazon omezit své doručovací služby pouze na potřebné zboží.

Podle jednoho ze zaměstnanců německých skladů Christiana Krahlinga je Amazon globálním systémem a proto je potřeba se mu postavit na globální úrovni. S místními stávkami si podle něj totiž internetový kolos dokáže hravě poradit. „Distribuční centra v Polsku doručují polovinu zboží, které je doručováno do Německa. Pokud v Německu budeme stávkovat, prostě jenom pošlou zboží z Polska,“ uvádí příklad Krahling pro Business Insider.

Technologie předběhla regulaci

Amazon je jedním z příkladu, kdy technologie a globální dosah firmy předběhly legislativu. Právě tento problém má vyřešit takzvaný Akt o digitálních službách, který má nyní na stole Evropská komise.

Unijní právní rámec digitálních služeb se již dvacet let neaktualizoval, přitom svět a technologické možnosti dosáhly za tu dobu dramatických změn. Akt má zahrnovat i nová pravidla soutěže pro firmy jako je Google, Apple nebo právě Amazon.