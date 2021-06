Amazon unikne globální dani, bojí se země G7. Chtějí mu proto zdanit úložiště

Cloudové divizi společnosti Amazon se v poslední době daří. Tržby tohoto segmentu posílily v prvním letošním čtvrtletí o 32 procent na 13,5 miliard amerických dolarů (281,5 miliardy Kč), navzdory pesimističtějším očekáváním řady analytiků. Nyní však Amazonu hrozí, že z těchto tržeb bude odvádět vyšší daň, informoval deník Financial Times.

Členové skupiny G7 se před několika dny dohodli na zavedení daně ze zisku globálních firem, která bude muset činit minimálně patnáct procent. G7 si od této dohody slibuje, že odradí nadnárodní společnosti od přesouvání svých sídel do států, kde je nižší úroveň zdanění.

Amazon označil víkendovou dohodu skupiny G7 na globální dani za „vítaný krok kupředu“. „Věříme, že dohoda pomůže vnést stabilitu do mezinárodního daňového systému,“ uvedla společnost. Podle podmínek daně by se jí však Amazon mohl vyhnout, a to kvůli nastavení hranice ziskové marže. Politici proto hledají řešení, jak zdanit alespoň některé divize Amazonu.

Organizace OECD zvažuje, že s cloudovou divizí Amazonu bude zacházeno jako se samostatným subjektem. Důsledkem toho má Amazon odvést na daních více v zemích napříč EU, a to zejména v Německu, Francii či Itálii.

Možné zdanění divize Amazon Web Services jako samostatné entity se však nelíbí některým ekonomům. „Není dobré, když se navrhují zvláštní pravidla pro konkrétní společnosti,“ řekl pro Financial Times ekonom z irské University College Cork Seamus Coffey.

Amazon Web Services je dceřinou firmou Amazon.com, která nabízí cloudové platformy. Založena byla už v roce 2006. Poskytuje i řadu služeb zahrnujících datová úložiště, databáze, sítě, analýzy, správu, aplikační služby či vývojářské nástroje.

V průběhu března letošního roku Amazon Web Services otevřel i svou první pobočku v České republice, a to v Praze. Dlouholetým šéfem cloudových služeb Amazonu je Andy Jassy, který však brzy nahradí ve funkci výkonného ředitele mezinárodní firmy Amazon zakladatele Jeffa Bezose, který nyní plánuje cestu do vesmíru.