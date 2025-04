Čínští prodejci zuří. Trumpova cla ženou ceny na Amazonu strmě nahoru

Trump ve středu oznámil, že zvýší cla na čínský dovoz na 125 procent z dosavadních 104 procent, čímž vystupňoval konfrontaci mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

„Nejde jen o cla, ale o to, že se naprosto zahltí celá struktura nákladů,“ řekla agentuře Reuters Wang Sin, prezidentka šenčenské asociace přeshraničního elektronického obchodu, která zastupuje více než 3 tisíce prodejců na Amazonu.

„Bude velmi těžké pro kohokoli přežít na americkém trhu,“ dodala s tím, že cla mohou vést také ke zpožděním v celním řízení a vyšším logistickým nákladům. „Pro všechny z nás, kteří nyní podnikají v přeshraničním elektronickém obchodování, je to skutečně bezprecedentní rána,“ uvedla Wang Sin.

Někteří prodejci hodlají zvýšit ceny v USA, zatímco jiní se poohlížejí po nových trzích, uvedla Wang Sin. S jejím tvrzením souhlasí dalších pět prodejců Amazonu se sídlem v Šen-čenu, s nimiž agentura Reuters ve čtvrtek hovořila.

V Číně působí přibližně polovina prodejců Amazonu – jen v jihočínském městě Šen-čen je registrováno více než 100 tisíc firem prodávajících v tomto internetovém obchodě patřícím americké společnosti Amazon.com. Podle poskytovatele služeb elektronického obchodu SmartScout generují tyto čínské firmy roční příjmy ve výši 35,3 miliardy dolarů (asi 805,43 miliardy korun).

V Číně se nacházejí také výrobní základny dalších významných platforem elektronického obchodu, jako jsou Shein a Temu. Podle čínské státní rady činil v loňském roce dovoz a vývoz v rámci přeshraničního elektronického obchodování 2,63 bilionu jüanů (8,16 bilionu korun).

Žádná jiná země se spotřební síle USA ani nepřibližuje, což výrazně omezuje produkci, kterou může zbytek světa absorbovat, a zvyšuje riziko zesílení cenových válek mezi čínskými vývozci, které stlačí ziskovost.

Z pěti prodejců, kteří hovořili s agenturou Reuters, tři uvedli, že se budou snažit zvýšit ceny svého vývozu do USA, zatímco dva plánují trh zcela opustit.

Osekané výdaje a vyšší ceny

Dave Fong, jehož výrobky sahají od školních brašen až po reproduktory Bluetooth, uvedl, že zvýšil ceny v USA až o 30 procent. Má v plánu snížit množství zásob a stlačí výdaje na poplatky za reklamu na Amazonu, na které dříve vynakládal až 40 procent svých příjmů v USA.

„Pro nás ani pro nikoho jiného není možné spoléhat na americký trh, to je zcela jasné,“ řekl Fong. „Musíme omezit investice a více prostředků vložit do regionů, jako je Evropa, Kanada, Mexiko a zbytek světa.“

Brian Miller, který prodává na Amazonu ze Šen-čenu již sedm let, uvedl, že v současných podmínkách nevidí důvod pro vývoj nových produktů a předpokládá, že on i ostatní prodejci budou muset prudce zvýšit ceny, až za jeden nebo dva měsíce dojdou současné zásoby.

Stavebnice pro děti, které se na Amazonu prodávají za 20 dolarů (asi 456 korun) a jejichž výroba stála jeho společnost tři dolary, by nyní přišly na sedm dolarů včetně cla. Zachování marží by si vyžádalo zvýšení ceny nejméně o 20 procent a ceny dražších hraček by se mohly zvýšit až o 50 procent, řekl.

„Pokud se situace nezmění, nevidím scénář, podle něhož by bylo nadále životaschopné zajišťovat produkty pro americký trh v Číně. Výroba pro USA by se musela přesunout do jiných zemí, jako je Vietnam nebo Mexiko,“ dodal Miller.

Vzhledem k závažnému dopadu na malé podniky a výrobce v Číně hrozí, že cla povedou k rychlému zvýšení míry nezaměstnanosti v Číně, uvedla Wang Sin.