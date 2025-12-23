Severokorejci pronikají na americký trh, Amazon zablokoval 1 800 žádostí o práci

„Jejich cíl je obvykle jednoduchý: být přijat, dostat zaplaceno a převést mzdu zpět na financování zbrojních programů režimu,“ uvedl v příspěvku na síti LinkedIn hlavní bezpečnostní pracovník Amazonu Stephen Schmidt. Doplnil, že podobné podvody probíhají pravděpodobně v širším měřítku napříč celým odvětvím, zejména v USA.
„Jejich strategie na LinkedInu jsou stále sofistikovanější,“ uvedl Schmidt. Útočníci například cílí na staré a dlouho nepoužívané účty, a tak získají profil, který působí důvěryhodně. „Také jsme identifikovali sítě, na nichž lidé předávají přístup ke svým účtům výměnou za platbu,“ doplnil.
Zároveň varoval, aby i další byli obezřetní a hlásili podezřelé žádosti o práci úřadům. „Prozrazují je drobné detaily. Například tito uchazeči často zapisují americká telefonní čísla s „+1“ místo „1“. Samo o sobě to nic neznamená, ale v kombinaci s dalšími ukazateli to vytváří jasnější obraz,“ zmínil Schmidt. Podezřelí uchazeči o práci podle něj také průběžně mění nebo „vylepšují“ své vzdělání.
Laptopové farmy
Agenti podle Schmidta spolupracují s lidmi, kteří spravují takzvané laptopové farmy. Je to místo se desítkami až stovkami počítačů či notebooků využívaných k masové správě účtů, automatizaci úkolů nebo obcházení bezpečnostních kontrol.
Kybernetické operace napojené na Severní Koreu představují závažný problém. Americká vláda v červnu oznámila, že odhalila 29 laptopových farem nelegálně provozovaných po celé zemi severokorejskými IT pracovníky.
V červenci odsoudili ženu z Arizony k více než osmi letům vězení za provozování laptopové farmy, která pomáhala severokorejským IT pracovníkům získat vzdálené práce ve více než 300 amerických firmách. Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že tento plán vygeneroval více než 17 milionů dolarů (352 milionů Kč) nelegálních zisků pro ni a pro financování severokorejského režimu.