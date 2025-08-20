Alžběta vládne dál. Do oběhu vstoupila poslední série jednolibrovek s královnou

  15:58
V Británii vstoupila do oběhu poslední série mincí v hodnotě jedné libry s portrétem zesnulé královny Alžběty II. Celkem je těchto mincí více než 23 milionů a jsou datované roky 2021 a 2022, uvedl portál zpravodajské televize BBC. Podle britské mincovny Royal Mint je to přelomový okamžik v dějinách britské měny.
Nová britská jednolibrovka

Nová britská jednolibrovka | foto: The Royal Mint

Spolu s těmito mincemi se do oběhu dostává dalších 7,5 milionu nových mincí s podobiznou krále Karla III. Je mezi nimi i 170 000 nových mincí s rokem 2025. Jeho podobizna se na britských mincích objevuje od roku 2023, zatím však pouze na mincích v hodnotě jedné libry a 50 pencí.

Mince sice byly raženy už před čtyřmi lety, do oběhu se ale dostávají až nyní, protože dříve po jednolibrových mincích nebyla poptávka, uvedla mincovna. Mince z roku 2022 se podle mincovny stanou nejvzácnějšími mincemi v hodnotě jedné libry v aktivním oběhu.

Britům už v peněženkách „bzučí“ nové mince. Tvář monarchy doprovázejí dvě včely

V Británii je nyní v oběhu zhruba 24,7 miliardy mincí. Mince s podobiznou krále mají na tomto počtu podíl pouze 0,004 procenta.

Všechny britské mince s portrétem zesnulé královny zůstávají zákonným platidlem a jsou v aktivním oběhu, stejně jako mince s portrétem jejího syna. Mince mají obvykle životnost 20 let, takže mince s portréty obou panovníků budou v oběhu ještě nějakou dobu společně.

