Přestože býval Laax chudou vesnicí, letní turisté sem jezdívali už od konce 19. století. „Můj otec tu v roce 1962 postavil první vlek. Já pak v 70. letech odjel studovat do Kalifornie a objevil skateboarding, hrozně mě to tehdy nadchlo,“ popisuje Guardianu generální ředitel lyžařského střediska Flims Laax Reto Gurtner. „Tehdy se vymýšlely nové sporty, jako jsou horská kola nebo snowboarding. Žádný nacionalismus ani militarismus. Pokud se někomu povedla dobrá jízda, všichni tleskali. Nezáleželo na tom, kdo to byl,“ vzpomíná.
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Po návratu ze Států chtěl pro nové sporty vytvořit zázemí i doma, a tak lopatou vybudoval první U-rampu. Zpočátku se ale s nadšením nesetkal. Prodejci vybavení odmítali zařadit snowboardy do nabídky a cyklisté řítící se dolů ze svahů zase v létě pobuřovali místní farmáře. „Každému kolaři jsme tehdy nasadili startovní číslo, aby to vypadalo, že se koná nějaký závod. Pak už s tím nikdo problém neměl,“ směje se.
K uhlíkové neutralitě
Postupem času si Gurtner vybudoval vizionářský přístup, kterému říká „greenstyle“. Stanovil si také ambiciózní plán dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. To znamená úplné vyloučení ropy, využití výhradně udržitelné energie a snížení plýtvání potravinami na nulu.
Tento styl lze spatřit na všech nových budovách v okolí střediska i u lanové dráhy v sousední vesnici Flims. „Vybudovali jsme nový systém, který zaručuje, že už nad svahy nejezdí prázdné kabinky,“ říká místní průvodkyně Doris Rellstabová. Algoritmus umožňuje lyžařům vybrat jednu z pěti destinací na hoře, načež jsou vyslány jednotlivé kabiny, což zaručuje rovnováhu mezi energetickou účinností a poptávkou cestujících. Denní skipass se tu pohybuje zhruba od 50 do 90 franků, tedy od 1 320 do 2 370 korun.
Jedna z tras vede i do oblasti Segnes, která je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. „Kdysi představovala geologickou záhadu, protože starší horniny překrývaly ty mladší a nikdo nedokázal vysvětlit proč. Trvalo století, než vědci zjistili, že starodávná africká tektonická deska se posunovala nahoru přes mladší evropskou,“ vypráví Rellstab.
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Daří se tu také divoké zvěři, protože se vrátili jak vlci, tak rysi. První alpská smečka vlků byla zaznamenána v roce 1993 a do roku 2021 jich bylo více než 250. Ve Švýcarsku, kde se v minulosti nevyskytovali vůbec, je jich dnes asi 40. Změna klimatu jim tedy pravděpodobně svědčí.
Pokud se bude ale nadále oteplovat, jak si Laax poradí se sněhem? „Pro nás to nepředstavuje velký problém. U-rampa s freestylovým hřištěm moc sněhu nepotřebují, a když to bude nutné, umíme si sníh vyrobit bez chemických či biologických aditiv,“ říká Gurtner.
Díky udržitelné energii a elektrickým rolbám tak už pro životní prostředí není tolik škodlivý, jak by se mohlo zdát.