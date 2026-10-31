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Na cappuccino s alpakou. V Srbsku otevřeli kavárnu s netradičními společníky

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  15:00

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V Srbsku, 50 kilometrů od Bělehradu, otevřela kavárna s alpakami. Majitelé se inspirovali na Slovensku. (30. září 2026) | foto: AP

Kavárna v severním Srbsku má neobvyklé návštěvníky – šest alpak. Tato jihoamerická zvířata různých barev a velikostí se zde volně procházejí mezi stoly a dělají hostům společnost u kávy.

Nápad na Alpaca Caffe se v hlavě Zorana Ostojina zrodil po návštěvě Bratislavy. „Byli jsme s manželkou na Slovensku, kde jsme podobný koncept navštívili a hrozně nás to zaujalo. Řekli jsme si, že chceme něco podobného provozovat i u nás,“ vyprávěl agentuře AP. Svou vlastní kavárnu otevřel v rekreačním středisku Tiganjica Ethno-Village na konci září.

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Za alpakami sem jezdí návštěvníci v rámci organizovaných zájezdů, které stojí kolem deseti eur. V ceně je zahrnutý nápoj a kbelík s krmivem. Uvnitř podniku pak visí cedule s pravidly. Hosté jsou například upozorněni, aby se ke zvířatům nepřibližovali zezadu a krmili je pouze z darovaných kbelíků.

Alpaka

(lat. Vicugna pacos) je domestikovaný druh jihoamerického velbloudovitého zvířete podobný lamě.

Chová se především v horských oblastech And v Peru, Bolívii a Chile pro svou mimořádně kvalitní, jemnou a hřejivou vlnu.

„Každá z nich má úplně jinou povahu. Například ta s černou srstí se jmenuje Ljubica a je taková mrzutá, zatímco Snezena je vůdkyní stáda, přestože je nejmenší,“ popisuje chovatelka Simona Frangiová. „Jsou velmi citlivé na chování lidí. Vědí, když jim chce někdo ublížit a v tom případě se vzdálí.“

Ostojin v resortu provozuje také malou zoo, jejíž součástí je zahrada a restaurace. Celý projekt se mu ale v hlavě zrodil už v dětství, kdy jeho bratr nosil domů zraněná zvířata, o která se pak starali.

První alpaku mu darovala zoologická zahrada v Bělehradě před osmi lety. „Zamiloval jsem se do její energie a emocí, které vyzařovala. Bylo to skoro jako léčivá síla.“

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