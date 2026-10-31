Na cappuccino s alpakou. V Srbsku otevřeli kavárnu s netradičními společníky

Nápad na Alpaca Caffe se v hlavě Zorana Ostojina zrodil po návštěvě Bratislavy. „Byli jsme s manželkou na Slovensku, kde jsme podobný koncept navštívili a hrozně nás to zaujalo. Řekli jsme si, že chceme něco podobného provozovat i u nás,“ vyprávěl agentuře AP. Svou vlastní kavárnu otevřel v rekreačním středisku Tiganjica Ethno-Village na konci září.
|
Farmaceutické firmy sázejí na lamy. Jejich protilátky mohou léčit rakovinu
Za alpakami sem jezdí návštěvníci v rámci organizovaných zájezdů, které stojí kolem deseti eur. V ceně je zahrnutý nápoj a kbelík s krmivem. Uvnitř podniku pak visí cedule s pravidly. Hosté jsou například upozorněni, aby se ke zvířatům nepřibližovali zezadu a krmili je pouze z darovaných kbelíků.
Alpaka
(lat. Vicugna pacos) je domestikovaný druh jihoamerického velbloudovitého zvířete podobný lamě.
Chová se především v horských oblastech And v Peru, Bolívii a Chile pro svou mimořádně kvalitní, jemnou a hřejivou vlnu.
„Každá z nich má úplně jinou povahu. Například ta s černou srstí se jmenuje Ljubica a je taková mrzutá, zatímco Snezena je vůdkyní stáda, přestože je nejmenší,“ popisuje chovatelka Simona Frangiová. „Jsou velmi citlivé na chování lidí. Vědí, když jim chce někdo ublížit a v tom případě se vzdálí.“
Ostojin v resortu provozuje také malou zoo, jejíž součástí je zahrada a restaurace. Celý projekt se mu ale v hlavě zrodil už v dětství, kdy jeho bratr nosil domů zraněná zvířata, o která se pak starali.
První alpaku mu darovala zoologická zahrada v Bělehradě před osmi lety. „Zamiloval jsem se do její energie a emocí, které vyzařovala. Bylo to skoro jako léčivá síla.“