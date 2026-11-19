Globální kampaň začíná 18. listopadu 2026 a hlavní část zahájení připadne na závod Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2026. Firma při něm plánuje promítat šedesátisekundový spot na vnějším plášti budovy Sphere v Las Vegas. Kampaň má následně běžet ve Spojených státech a Evropě, včetně Česka, Řecka a Kypru.
Allwyn uvádí, že kampaň vychází z výzkumu Kantar NeedScope zaměřeného na emoce hráčů. Zároveň zveřejnila vlastní data, podle nichž lidem v běžném životě chybí především radost, nadšení, optimismus a naděje.
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Více radosti by si přálo 58 procent respondentů, nadšení a optimismus shodně 45 procent a naději 42 procent. Hravost si 44 procent dotázaných spojuje s větší radostí, 36 procent s více energií. Dalších 46 procent se domnívá, že by jim více hravosti pomohlo vymanit se z rutiny.
„Hra vždy znamenala více než její samotný výsledek. Důležité je všechno, co člověk prožívá během ní: napětí před slosováním, společnou naději, nadšení z výhry a někdy také zklamání z nenaplněné příležitosti,“ říká Tatiana Jouanneau, Group Chief Brand Officer společnosti Allwyn.
Emoce s Lopezem
Reklamní spoty pro firmu natočil režisér Fredrik Bond. Zachycují běžné situace, do nichž zasahují prvky her a sázení. Kreativní část kampaně připravila agentura Forsman & Bodenfors.
Ve čtvrtek 19. listopadu 2026 vyzve Mario Lopez fanoušky, aby s Allwynem prožili celé spektrum emocí. Stane se tak při velkolepém interaktivním živém losování ve fanouškovské zóně East Harmon na závodě Formule 1 v Las Vegas. Návštěvníci zde dostanou svítící LED míčky a zapojí se do živého losování Feel it all at Allwyn Live Draw, které firma připravuje se společností Pixel Artworks.
Jeden z návštěvníků získá VIP cestu na Formuli 1 do Monaka. Součástí lasvegaské akce bude rovněž předání osmého a posledního ocenění F1 Allwyn Global Community Award v této sezoně. Vybraná místní komunitní iniciativa dostane 100 tisíc eur (2,5 milionů korun).
Allwyn na akci spolupracuje s Uberem a deníkem The New York Times. Kampaň pak chce využít v online prostředí, venkovní reklamě, kinech i na YouTube. Počítá také s aktivitami tvůrců obsahu, sponzoringem kulturních přenosů a partnerstvím s formulí 1 a týmem McLaren Formula 1 Team.
„Když si nás Allwyn vybral, abychom vedli transformaci jeho značky, ambice byla jasná, tedy dostat ji na samotný vrchol svého odvětví,“ říká kreativní ředitel agentury Forsman & Bodenfors John Bergdahl. Podle něj agentura pracovala s proměnou měřítka běžných věcí, aby diváky přiměla podívat se na ně jinak.
Firma zároveň uvádí, že součástí její komunikace zůstává odpovědné hraní a ochrana zákazníků.