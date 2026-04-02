Zazvonil zvonec a Allwyn vstoupil na aténskou burzu. Už vyhlíží další trhy

Veronika Bělohlávková
  11:34
V centru Atén, netypicky smáčených vytrvalým deštěm, se ve čtvrtek odehrál jeden z přelomových okamžiků loterijní skupiny Allwyn českého finančníka Karla Komárka. Investoři shromáždění v budově Athénské burzy cenných papírů (ATHEX) sledovali zahajovací ceremoniál spojený se startem obchodování akcií společnosti Allwyn AG.

Zakladatel a předseda představenstva Allwynu Karel Komárek před půl jedenáctou přistoupil k burzovnímu zvonci a symbolickým zazvoněním a odklepáním kladívkem zahájil obchodování akcií Allwynu na řecké burze. Pro společnost jde o výrazný milník a začátek nové strategické cesty.

Řecké začátky

V roce 2013 vstoupila nynější skupina Allwyn na řecký trh s spolu s ostatními akcionáři získala společnost od řeckého státu 33 procent ve společnosti OPAP, největší řecké loterijní a herní společnosti.

OPAP se na řecké burze obchodovala od roku 2001.

V roce 2026 se OPAP přejmenovala na Allwyn Hellas . Akcie společnosti Allwyn AG byly nově zařazeny k obchodování na Athens Exchange Group (ATHEX), kde se obchodují pod tickerem ALWN.

„Jsme nadšení, že tu dnes můžeme být. Jsme připraveni tvrdě pracovat. A rád bych poděkoval všem, kteří do naší společnosti investovali a kteří zůstávají oporou OPAPu, stejně tak novým investorům, kteří se k nám na této cestě připojili,“ uvedl při zahajovacím ceremoniálu Karel Komárek a připomněl začátky působení v Řecku.

„V roce 2013 jsme investovali do společnosti s názvem OPAP, situace v Řecku nebyla dobrá. Tehdy bych nevěřil, že dnes budeme stát právě tady a oslavovat tak obrovský milník,“ uvedl Komárek.

„Vzpomínám si, jak si tehdy v Londýně i v New Yorku ostatní investoři klepali na čelo a ptali se, jestli jsme se nezbláznili. My jsme věřili samotné firmě i tomu, že se trh otočí. Občas není špatné jít proti proudu, pokud je to kalkulované riziko. Byla to sice divoká jízda, ale s odstupem času se ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí,“ dodal.

Slavnostní zvonění je na ATHEX dlouholetou tradicí, jíž si burza připomíná významné milníky na trhu a klíčové korporátní události, včetně zahájení obchodování akcií a dalších důležitých kroků.

Allwyn (Allwyn AG) se začal obchodovat na Aténské burze po dokončení spojení s řeckou loterijní společností OPAP, nyní přejmenovaná na Allwyn Hellas. (2. dubna 2026)
Karel Komárek, zakladatel společnosti Allwin. (2. dubna 2026)
Příchod Karla Komárka, zakladatele a předsedy představenstva Allwynu. (vlevo, 2. dubna 2026)
Allwyn (Allwyn AG) se začal obchodovat na Aténské burze po dokončení spojení s řeckou loterijní společností OPAP, nyní přejmenovaná na Allwyn Hellas. (2. dubna 2026)
Významné spojení

Společnost Allwyn po několika předchozích pokusech úspěšně dokončila vstup na burzu i navzdory náročnému a proměnlivému prostředí. Po úspěšném dokončení byznysové kombinace společností Allwyn a OPAP vznikl druhý největší kótovaný herní operátor na světě.

Vstup na burzu

Začátek obchodů Allwyn na řecké burze nepředstavuje klasické IPO, jde o strategické uvedení na burzu prostřednictvím spojení s již obchodovanou společností, které navazuje na více než desetileté partnerství obou společností.

Atény jsou nyní primárním trhem pro obchodování akcií Allwynu. Společnost zároveň zvažuje sekundární listing na některém z hlavních světových kapitálových trhů, zejména v Londýně nebo New Yorku.

Společnost zdůrazňuje, že nyní je klíčové dokončit navazující kroky transakce a soustředit se výsledky.

Další růst chce Allwyn nadále zakládat na kombinaci rozvoje, modernizace a využívání trendů s cílenými akvizicemi a aktivně proto sleduje nové příležitosti.

Uvedení Allwyn na ATHEX zároveň dokládá silné a dlouhodobé vazby společnosti na řeckou ekonomiku a kapitálový trh. Zároveň podtrhuje, že Řecko je pro Allwyn významným obchodním centrem a prioritním trhem. Firma nicméně do budoucna zvažuje i obchodování na některé z dalších předních mezinárodních burz, například v Londýně nebo New Yorku.

