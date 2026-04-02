Zakladatel a předseda představenstva Allwynu Karel Komárek před půl jedenáctou přistoupil k burzovnímu zvonci a symbolickým zazvoněním a odklepáním kladívkem zahájil obchodování akcií Allwynu na řecké burze. Pro společnost jde o výrazný milník a začátek nové strategické cesty.
Řecké začátky
V roce 2013 vstoupila nynější skupina Allwyn na řecký trh s spolu s ostatními akcionáři získala společnost od řeckého státu 33 procent ve společnosti OPAP, největší řecké loterijní a herní společnosti.
OPAP se na řecké burze obchodovala od roku 2001.
V roce 2026 se OPAP přejmenovala na Allwyn Hellas . Akcie společnosti Allwyn AG byly nově zařazeny k obchodování na Athens Exchange Group (ATHEX), kde se obchodují pod tickerem ALWN.
„Jsme nadšení, že tu dnes můžeme být. Jsme připraveni tvrdě pracovat. A rád bych poděkoval všem, kteří do naší společnosti investovali a kteří zůstávají oporou OPAPu, stejně tak novým investorům, kteří se k nám na této cestě připojili,“ uvedl při zahajovacím ceremoniálu Karel Komárek a připomněl začátky působení v Řecku.
„V roce 2013 jsme investovali do společnosti s názvem OPAP, situace v Řecku nebyla dobrá. Tehdy bych nevěřil, že dnes budeme stát právě tady a oslavovat tak obrovský milník,“ uvedl Komárek.
„Vzpomínám si, jak si tehdy v Londýně i v New Yorku ostatní investoři klepali na čelo a ptali se, jestli jsme se nezbláznili. My jsme věřili samotné firmě i tomu, že se trh otočí. Občas není špatné jít proti proudu, pokud je to kalkulované riziko. Byla to sice divoká jízda, ale s odstupem času se ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí,“ dodal.
Slavnostní zvonění je na ATHEX dlouholetou tradicí, jíž si burza připomíná významné milníky na trhu a klíčové korporátní události, včetně zahájení obchodování akcií a dalších důležitých kroků.
Významné spojení
Společnost Allwyn po několika předchozích pokusech úspěšně dokončila vstup na burzu i navzdory náročnému a proměnlivému prostředí. Po úspěšném dokončení byznysové kombinace společností Allwyn a OPAP vznikl druhý největší kótovaný herní operátor na světě.
Vstup na burzu
Začátek obchodů Allwyn na řecké burze nepředstavuje klasické IPO, jde o strategické uvedení na burzu prostřednictvím spojení s již obchodovanou společností, které navazuje na více než desetileté partnerství obou společností.
Atény jsou nyní primárním trhem pro obchodování akcií Allwynu. Společnost zároveň zvažuje sekundární listing na některém z hlavních světových kapitálových trhů, zejména v Londýně nebo New Yorku.
Společnost zdůrazňuje, že nyní je klíčové dokončit navazující kroky transakce a soustředit se výsledky.
Další růst chce Allwyn nadále zakládat na kombinaci rozvoje, modernizace a využívání trendů s cílenými akvizicemi a aktivně proto sleduje nové příležitosti.
Uvedení Allwyn na ATHEX zároveň dokládá silné a dlouhodobé vazby společnosti na řeckou ekonomiku a kapitálový trh. Zároveň podtrhuje, že Řecko je pro Allwyn významným obchodním centrem a prioritním trhem.