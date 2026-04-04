Řekové sázejí víc než Češi. A mnohem vášnivěji, říká ředitel řeckého Allwynu

Vy jste byl u celého procesu vstupu. Jak jednání probíhala? Co bylo nejsložitější? Bylo něco, co jste nečekal a nakonec vás to zaskočilo?
Nejsložitější bylo vysvětlit fungování a plány naší společnosti Allwyn minoritním akcionářům OPAPu. V té době to byla největší řecká sázková a loterijní společnost. Před transakcí držel Allwyn 52 procent v OPAPu a 48 procent drželi minoritní akcionáři. Byli to většinou mezinárodní institucionální a řečtí retailoví investoři. Ti dobře rozuměli řecko-kyperskému byznysu OPAPu – jednoduchý model, silné cash flow. Jenže transakcí se firma spojila s diverzifikovanou skupinou, která působí ve více zemích v Evropě nebo USA a má velmi rozmanité produkty.
Dále bylo nutné akcionářům vysvětlit růstový příběh Allwynu oproti OPAPu, který měl do budoucna omezenou možnost růstu, ale stabilní dividendy. To bylo nejtěžší. Pro ně bylo hodně složité pochopit, jak bude vypadat kombinovaná firma do budoucna.
Byl někdo, kdo to vůbec nechtěl přijmout?
Část akcionářů se rozhodla, že součástí být nechtějí. Na mimořádné valné hromadě na začátku ledna hlasovalo 14 procent proti, což jim umožnilo uplatnit právo na vypořádání v hotovosti. Nakonec to ale udělalo méně než sedm procent. To pro nás byl pozitivní signál, že i někteří akcionáři, kteří byli zpočátku proti, nakonec zůstali a dali tomu spojení šanci.
Proč se tomu prodeji vlastně bránili?
Chtěli, aby OPAP zůstal takový, jaký byl. My jsme jim vysvětlovali, že OPAP by sice vyplácel vysoké dividendy zhruba do roku 2030 díky historickému daňovému nastavení, ale potom by už tak silné nebyly. Naopak kombinace s Allwynem má potenciál udržet dividendy i po roce 2030. Jenže část investorů měla krátkodobý pohled a zajímaly je následující 3 až 4 roky, ne výhled za 2030.
Celá společnost OPAP se po spojení s Allwynem přejmenovala?
Na začátku ledna letošního roku jsme OPAP přejmenovali na Allwyn Hellas. To jsme ale plánovali bez ohledu na transakci. Podobně jako v Česku, kdy se Sazka přejmenovala. Je to součást budování globální značky Allwyn.
V Česku ovšem někteří lidé přejmenování nesli dost emotivně. Sazka byla silná značka. Jak to přijali Řekové? Přejmenování z OPAP na Allwyn?
To je pochopitelné. Sazka má stejně dlouhou historii jako OPAP. V Řecku působí tato společnost přes 60 let a je to tu velmi silná značka. Na druhou stranu byla spojená spíš se starší generací. U mladších vycházelo v průzkumech, že značku Allwyn vnímají pozitivněji. Určitě pomohlo i to, že se vůbec neměnily značky jednotlivých her ani výhry, zůstala prodejní místa, která se postupně přebrandovávají. Díky tomu přechod proběhl bez větších problémů.
Proč jste zrovna zvolili název Allwyn? Hodně lidí řeší název, který se všem zdál chybný.
Neznamená to, že všichni vyhrávají, ale název je inspirovaný staroangličtinou, kde znamenal něco jako spolehlivý přítel. Není to „all win“ s chybou.
Jak složité bylo přebrandování?
Globální brand není úplně striktní. Barvy se liší podle trhu. Tady v Řecku zůstala modrá blízká OPAPu. V Česku zase uvidíte na prodejních místech žlutou, v jiných zemích je víc zelená nebo tyrkysová.
Jaký hráč je Čech v porovnání s Řekem? Máte srovnání českých a řeckých hráčů?
Ano, protože jsem pracoval čtyři roky v Sazce, a nyní jsem téměř sedm let v Řecku, vím přesně jak hrají Češi i Řekové. Řekové jsou obecně hravější. Podíl sázení na HDP je v Řecku kolem 1,3 až 1,4 procenta, na Kypru dokonce 1,9 procenta, zatímco průměr EU je asi 0,7 procenta a Česko se pohybuje kolem tohoto průměru. V Řecku je vyšší útrata na hry na obyvatele.
A co konkrétně se hraje? Co si oblíbili Řekové?
Je to hodně podobné jako v Česku. Hodně se sází na jackpotové hry, a také evropský Eurojackpot. V Česku je oblíbená tradiční Sportka, tady je historicky oblíbený Joker. Je to stejný princip sázení, tedy losování čísel. Také Kino je v Řecku velmi populární. Jde o číselnou loterijní hru s losováním každých pět minut. Je oblíbená hlavně v Řecku, Itálii a Austrálii.
Kurzovým sázkách se daří?
Ano, Řekové velmi rádi sázejí na sport, jsou vášniví sportovní fanoušci. V Řecku máme dvě značky a trh je konkurenční.