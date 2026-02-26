Polský antimonopolní úřad UOKiK se domnívá, že společnost Allegro upřednostňovala své vlastní logistické služby před službami konkurence. Tím by podnik podle úřadu porušil pravidla hospodářské soutěže.
„Podezření z porušení pravidel hospodářské soutěže byla natolik závažná, že jsme se obrátili na soud a získali povolení k prohlídce,“ uvedl šéf UOKiK Tomasz Chróstny.
V prohlášení zaslaném agentuře Reuters e-mailem potvrdil mluvčí společnosti Allegro Marcin Gruszka, že kontroly proběhly, a označil je za standardní součást postupů regulačního úřadu.
„Od samého začátku jsme s úřadem plně spolupracovali a na jeho žádost poskytli všechny požadované dokumenty a informace. Zajišťujeme plnou transparentnost a další spolupráci,“ uvedl Gruszka.
„Jsme přesvědčeni, že naše kroky jsou plně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami spravedlivé hospodářské soutěže,“ dodal.
Allegro provozuje online tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, na kterých působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. V květnu 2023 firma zprovoznila on-line tržiště Allegro.cz a v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.