Polské úřady prohledávají kanceláře Allegra. Mají podezření na nekalé praktiky

  14:47
Polské úřady prohledávají sídlo internetového prodejce Allegro v Poznani a jeho kanceláře ve Varšavě. Firmu podezírají z porušení antimonopolních zákonů. Allegro má zastoupení i v České republice.
ilustrační snímek | foto: Allegro.com

Polský antimonopolní úřad UOKiK se domnívá, že společnost Allegro upřednostňovala své vlastní logistické služby před službami konkurence. Tím by podnik podle úřadu porušil pravidla hospodářské soutěže.

„Podezření z porušení pravidel hospodářské soutěže byla natolik závažná, že jsme se obrátili na soud a získali povolení k prohlídce,“ uvedl šéf UOKiK Tomasz Chróstny.

V prohlášení zaslaném agentuře Reuters e-mailem potvrdil mluvčí společnosti Allegro Marcin Gruszka, že kontroly proběhly, a označil je za standardní součást postupů regulačního úřadu.

„Od samého začátku jsme s úřadem plně spolupracovali a na jeho žádost poskytli všechny požadované dokumenty a informace. Zajišťujeme plnou transparentnost a další spolupráci,“ uvedl Gruszka.

„Jsme přesvědčeni, že naše kroky jsou plně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami spravedlivé hospodářské soutěže,“ dodal.

Allegro provozuje online tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, na kterých působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. V květnu 2023 firma zprovoznila on-line tržiště Allegro.cz a v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

26. února 2026  14:47

Důchodci by mohli bez sankce ukončit penzijní spoření, ANO předložilo návrh

ilustrační snímek

Důchodci, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023, ho budou moct bez sankce ukončit. Ti, kteří ho ukončili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, získají kompenzaci....

26. února 2026  13:31

Z rodinného dědictví světovou značkou. Podnikatelka roku vyrábí skleněné perle

Titul v soutěži Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje získala Zuzana Slámová.

Titul EY Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje převzala Zuzana Slámová, majitelka společnosti G&B beads zabývající se ruční výrobou tradičních českých skleněných perlí. Porota ocenila mimořádnou...

26. února 2026  12:34

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  10:57

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

26. února 2026  10:50

Nečekejte, že budu influencer. Ministr jmenoval do funkce potravinového ombudsmana

Jindřich Fialka

Ministr zemědělství Martin Šebestyán oznámil, že potravinovým ombudsmanem se stane dlouholetý vrchní ředitel z ministerstva zemědělství Jindřich Fialka. Bude mít za úkol monitorovat ceny u výrobců i...

26. února 2026  10:40

V Alexandrii končí historické tramvaje. Byly součástí nejstarší sítě v Africe

Neobvyklá dvoupatrová tramvaj je oblíbenou turistickou atrakcí Alexandrie. (11....

Egyptská Alexandrie zruší za několik týdnů své historické tramvaje, které jsou součástí nejstarší tramvajové sítě v Africe. Tuto přímořskou perlu totiž městské vozy na kolejích brázdí již od roku...

26. února 2026  10:23

Dostupné bydlení zaplatí návštěvníci. Barcelona zdvojnásobí turistickou daň

Deník Guardian uvádí, že počet turistů, kteří ve městě zůstanou alespoň jednu...

Turistická daň v Barceloně zdvojnásobí svoji výši. Země chce finance využít k zajištění dostupného bydlení. Poplatek bude nově činit až 15 eur (363 Kč) za noc a zařadí se tak k jedné z nejvyšších...

26. února 2026  6:56

Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium
ilustrační snímek

Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než...

26. února 2026

S omezením úroků raději opatrně, říkají experti. Aby nekvetla lichva

ilustrační snímek

Omezení maximální ceny úvěrů chystá novela zákona o spotřebitelském úvěru, na níž Česko pracuje už třetím rokem. Nová studie Centra ekonomických a tržních analýz ale varuje, že pokud bude cena úvěrů...

26. února 2026

Úřady v USA přitvrzují proti migraci. Banky by mohly zjišťovat občanství klientů

usa banka chase bank of america

Americká administrativa zvažuje další tvrdý krok v boji proti nelegální migraci. Naznačila, že by banky ve Spojených státech mohly nově povinně shromažďovat informace o státním občanství svých...

25. února 2026

Nedali nám deky ani polštáře. Pasažéři strávili noc na palubě stojícího letadla

Letadlo Airbus A320neo společnosti Lufthansa na letišti v Mnichově (ilustrační...

Cestující Lufthansy v Mnichově museli zůstat přes noc na palubě letadla poté, co byl jejich let do Kodaně kvůli počasí zrušen a letiště se mezitím uzavřelo. Neměli jak se dostat zpět do terminálu,...

25. února 2026

