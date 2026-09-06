Producenti zrajících destilátů musí poptávku odhadovat několik let dopředu. U koňaku kategorie VS jde zhruba o dva roky, u kvalitnější kategorie XO nejméně o deset let. Po celou dobu alkohol zůstává ve skladech a v účetnictví se vede jako zásoba, dokud jej výrobce nenalahvuje a neprodá, píše The Wall Street Journal.
Vývoj posledních let ukazuje, jak obtížné je v alkoholovém průmyslu odhadnout budoucí poptávku. V letech 2021 až 2024, kdy se dražším destilátům dařilo, firmy výrobu výrazně navyšovaly. Mezitím se ale situace obrátila. Rémy Cointreau, výrobce koňaku Louis XIII, má proti finančnímu roku končícímu v březnu 2023 tržby nižší zhruba o 40 procent.
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Pro producenty zrajících destilátů je problém o to větší, že dnešní zásoby vznikaly podle odhadů starých několik let. „Sudy ve skladech ukazují, jak výrobci před lety odhadovali budoucí poptávku,“ uvedl pro The Wall Street Journal Koryn Ternes z analytické společnosti IWSR.
Výrobcům situaci komplikují také problémy na důležitých trzích. V Kanadě doplatily americké značky na obchodní spor s USA, evropské výrobce zase zasáhla americká cla. Slabší je i poptávka v Číně, kde se dříve dobře prodávaly hlavně dražší koňaky.
S pandemií odešla i chuť na alkohol
Do toho lidé začínají pít méně než dřív. Podle průzkumu americké společnosti Gallup v roce 2025 uvedlo jen 54 procent Američanů, že pijí alkohol. To je nejnižší podíl za celou dobu, kdy Gallup tuto problematiku sleduje. Ještě během pandemie přitom spotřeba rostla.
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Jiné návyky mají hlavně mladší zákazníci. Generace Z častěji sahá po sladších míchaných nápojích, koktejlech v plechovkách nebo po nápojích s nižším obsahem alkoholu. Mezi mladými se navíc prosazuje takzvaný zebra striping, kdy během večera střídají alkoholické a nealkoholické nápoje.
To výrobcům koňaku nebo whisky příliš nehraje do karet, protože právě tyto destiláty se tradičně pijí samotné. Výrobci se každopádně snaží mladším zákazníkům přizpůsobit a přicházejí s hotovými míchanými nápoji. Zásoby, které už roky zrají ve skladech, tím ale nezmizí.
Zásoby jako problém
Jak velké zásoby se výrobcům nahromadily, ukazují čísla z jejich hospodaření. Společnost Pernod Ricard, pod kterou patří například irská whiskey Jameson nebo koňak Martell, měla na konci června ve skladech zrající alkohol za 7,2 miliardy eur, tedy zhruba 173 miliard korun. To je o 78 procent více než na konci roku 2019.
Rémy Cointreau zase drží zásoby za 1,9 miliardy eur, v přepočtu asi 46 miliard korun, což odpovídá zhruba třem čtvrtinám jeho současné hodnoty na burze.
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Výrobci proto začínají brzdit. Diageo, které má ve skladech zrající alkohol za 8,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 179 miliard korun, chce během příštích tří let snížit objem destilace na polovinu. Firmy se zatím snaží přebytečné zásoby odbourávat postupně a vyhnout se výraznému zlevňování. To by jim sice pomohlo uvolnit sklady, zároveň by ale snížilo zisky a mohlo poškodit pověst dražších značek.
Ne všechny společnosti jsou na tom stejně. U Diagea představují zrající zásoby zhruba 31 procent ročních tržeb, u Campari 39 procent. Brown-Forman a Pernod Ricard se dostávají nad 60 procent. Nejsložitější situaci má Rémy Cointreau, jehož zásoby mají přibližně dvojnásobnou hodnotu proti tomu, co firma utrží za celý rok.
Propad cen akcií některých výrobců proto může na první pohled lákat investory. Diageo i Pernod Ricard se dnes obchodují za ocenění, která byla naposledy běžná během světové finanční krize, uzavírá The Wall Street Journal.