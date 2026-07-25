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Evropské pivovary zaostřily na Vietnam. Země má nahradit klesající spotřebu

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  12:00

Pivnice Train Street v Hanoji ve Vietnamu. Asijská země se pyšní druhou nejvyšší spotřebou piva na obyvatele v Asii. (28. ledna 2026) | foto: ČTK

Spotřeba piva v Evropě a Spojených státech v posledních letech postupně klesá. Lidé tu stále častěji sahají po nealkoholických nápojích a mnohem více než dříve řeší dopady alkoholu na zdraví. Pokud ale chtějí velké pivovarnické skupiny dál růst, musejí hledat nové zákazníky jinde. Jedním z jejich klíčových trhů se stává Vietnam.

Obchod vietnamské živnostnice Tran Thi Loc v Ho Či Minově Městě se od podobných prodejen v okolí příliš neliší. Je otevřený přímo do ulice, zákazníci před ním zastavují na skútrech a vedle pytlů rýže, láhví oleje či balíčků nudlí jsou vyskládané přepravky s pivem. Právě podobné malé obchody ale podle šéfa vietnamské pobočky Heinekenu Wietseho Mutterse ukazují, kde může pivovarnický průmysl v příštích letech hledat další růst, píše agentura Bloomberg.

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Pivo v obchodě Tran Thi Loc zabírá zhruba třetinu prodejní plochy. V nabídce jsou značky Heineken, Bia Saigon nebo Tiger a lednice jsou zaplněné láhvemi i plechovkami. Rostoucí význam piva na tamním trhu dokládá také skutečnost, že na něj připadá více než 90 procent veškerého prodeje alkoholu.

Světová spotřeba má výrazně klesnout

Na tradičních trzích se přitom vývoj ubírá opačným směrem. Evropané i Američané stále více řeší zdraví, mladší generace pijí méně a část zákazníků dává přednost nealkoholickým nápojům. Poradenská společnost Roland Berger odhaduje, že světová spotřeba alkoholu může během příštích 25 let klesnout až o polovinu.

Změnu už pociťují také největší výrobci. Skupina AB InBev, pod kterou patří značky Budweiser, Stella Artois nebo Corona, se teprve vzpamatovává z několikaletého poklesu prodeje. Akcie Heinekenu se zase pohybují výrazně pod maximem z roku 2023.

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Pivovary proto rozšiřují nabídku o nealkoholická piva, ochucené varianty nebo míchané nápoje v plechovkách. Samotné novinky ale slábnoucí poptávku na Západě nenahradí. Výrobci tak stále více sázejí na Asii, Afriku a Latinskou Ameriku, kde mohou oslovit miliony dalších zákazníků a prodávat ve výrazně větších objemech.

Investice do vietnamského trhu jsou obrovské

Obrovskou důvěru vkládají pivovary právě do Vietnamu. „Rozvíjející se trhy jsou místem, kde se nyní rozhoduje. Právě tam pivovary získají potřebný objem prodeje,“ uvedl analytik společnosti GlobalData Kevin Baker.

Heineken vstoupil na vietnamský trh v roce 1991 a od té doby v zemi investoval přibližně miliardu dolarů (asi 21 miliard korun). Průměrná spotřeba piva tam dosahuje zhruba 41 litrů na osobu ročně. „Když se ve Vietnamu něco slaví, pivo v tom hraje ústřední roli,“ uvedl pro Bloomberg šéf vietnamské pobočky Heinekenu Wietse Mutters.

I proto se Heineken chce na vietnamský trh v příštích letech výrazně zaměřovat. V roce 2024 mu patřilo 43 procent tamního trhu, zatímco ThaiBev ovládal 35 procent a Carlsberg osm procent. Heineken nyní ve Vietnamu provozuje pět pivovarů, které dohromady zvládnou vyrobit přibližně 23 milionů plechovek denně.

Vietnam pro Heineken slouží také jako zkušební trh pro nové druhy piva. Firma zde sleduje například to, jakou hořkost zákazníci upřednostňují, jak nápoj působí při pití nebo jak výrazné má být sycení. Právě odtud se do dalších částí Asie rozšířily varianty Heineken Silver a Tiger Crystal. Nyní společnost zkouší méně hořký Tiger Smooth.

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Podobnou cestou se vydávají i konkurenti. Carlsberg posílil propagaci místního piva Huda a jeho prodej v prvním čtvrtletí vzrostl o více než 30 procent. Japonské Asahi zase koupila většinový podíl ve společnosti East African Breweries, aby posílila v rozvíjejících se zemích.

Překážkou je obrovské zdanění

Ani vietnamský trh ale není pro pivovary ideální. Daň z piva tu nyní dosahuje 65 procent a do roku 2031 má vzrůst na 90 procent. Prodej brzdí také nulová tolerance alkoholu za volantem a stále přísnější postihy pro řidiče.

Důsledky těchto opatření už pociťují i menší prodejci. Tran Thi Loc pro Bloomberg řekla, že jí od zavedení přísnějších pravidel klesl prodej piva přibližně o 15 procent. Policie podle ní téměř každý den staví kontrolní stanoviště a zaměřuje se na řidiče, kteří před jízdou požili.

Společnost GlobalData proto očekává, že vietnamský pivní trh poroste v příštích pěti letech nejvýše o dvě procenta ročně. Některým výrobcům ale prodeje klesají. Vietnamská divize ThaiBev zaznamenala v roce 2025 propad tržeb o 19 procent, zatímco Carlsberg oznámil dvouciferný pokles.

Heineken zatím jde proti proudu. Objem jeho prodeje ve Vietnamu loni vzrostl téměř o deset procent. Firma těží z dlouholeté přítomnosti i rozsáhlé sítě promotérů v barech a restauracích, uzavírá Bloomberg.

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