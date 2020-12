Polovina Američanů by se spíš vzdala alkoholu než rozvozu jídla

Z průzkumu ale vzešly překvapivé výsledky, 65 procent Američanů by totiž raději nikdy nepilo alkohol, než aby si už nikdy neobjednali jídlo. Polovina z těch, co by se alkoholu dobrovolně vzdali dokonce potvrdila, že se od nového roku zkusí zaměřit na zdravější životní styl a kromě abstinence se bude snažit i snížit příjem kalorií.

Velká část společnosti, která průzkum prováděla také potvrdila, že letos zkusí výzvu suchého měsíce. Třicet jedna procent z těch, kteří se do suchého února zapojí zkusí výzvu sami, 32 procent má pak už nyní domluvené, že to vyzkouší se skupinou přátel a navzájem se budou podporovat.

Ke konzumaci alkoholu dvakrát až třikrát týdně se podle serveru FoxNews přiznalo 36 procent Američanů, dalších 33 procent pije dvakrát až čtyřikrát měsíčně.

Spotřeba alkoholu ale u mnohých stoupla právě během karantény. Podle studie, kterou provedla University of Texas Health Science Center se k častějšímu pití přiznává 28 procent Američanů, kteří předtím pili jen velmi příležitostně. Více pít začalo i 20 procent těch, kteří už předtím alkohol konzumovali pravidelně ve větší míře. Z dvou tisíců dotazovaných pak 32 procent říká, že během lockdownu alkoholu holdovali mnohem více.

Společnost Aqua ViTea Kombucha se na problematiku zvýšené konzumace alkoholu snaží zaměřit a poskytnout na trh produkty, které lidem zaženou chuť na alkohol.

„Víme, že letos po alkoholu mnoho lidí sahalo častěji, než tomu bylo v předešlých letech. Nový rok by se ale měl odstartovat zdravě, protože dobrý životní styl nejen udržuje zdraví, ale napomáhá i k celkové spokojenosti,” uzavírá ředitel společnosti Jeff Weaber.