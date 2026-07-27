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Prémiový alkohol se stěhuje do menších obalů. Výrobci lákají na nižší cenu

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Skrewball Whiskey, originální whiskey s příchutí arašídového másla, oznámila...

Skrewball Whiskey, originální whiskey s příchutí arašídového másla, oznámila zařazení inovativní plechovky o objemu 100 ml do svého sortimentu, který již zahrnuje skleněné láhve o objemu 750 ml, 375 ml, 200 ml, 50 ml a 1 l. (23. července 2026) | foto: https://www.skrewballwhiskey.com/

Tropický likér s příchutí bílého rumu, kokosu, ananasu a guavy Malibu Pink je...
Variace vodek Absolut v sadě oblíbených miniatur (23. července 2026)
Minilahvička tequily 818 Tequila Blaco, za kterou stojí americká modelka...
Lahvička tequily Patrón o objemu 0,05 l. (23. července 2026)
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Výrobci dražšího alkoholu reagují na to, že lidé stále více hlídají své výdaje. Místo láhví obvyklých objemů proto rozšiřují nabídku menších. Pro výrobce je to způsob udržet si zákazníky, kteří by jinak kvůli vysoké ceně nákup zavrhli nebo případně zvolili levnější alternativu.

Menší láhve v poslední době rychle získávají na oblibě především ve Spojených státech. Trend se ale postupně dostává také do Evropy. Na rostoucí zájem reagují například značky Malibu, Absolut, Patrón nebo 818 Tequila, které svou nabídku miniatur postupně rozšiřují, píše CNN.

Podle údajů společnosti NIQ se na americkém trhu v prvním čtvrtletí dařilo především malým láhvím brandy a tequily o objemu 50 mililitrů, tedy velikosti zhruba jednoho standardního panáku. Rostl také zájem o tequilu a likéry v láhvích o objemu 375 mililitrů. Běžná láhev alkoholu přitom mívá přibližně 700 až 750 ml.

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„Zájem o prémiové značky trvá. Lidé ale nyní více řeší, jak často alkohol kupují a jak velkou láhev si vezmou, protože si pečlivěji hlídají výdaje,“ uvedl pro CNN Dave Williams, prezident poradenské společnosti Bump Williams Consulting.

Malibu i Absolut

Francouzská skupina Pernod Ricard nově na trh uvedla stamililitrové balení likéru Malibu. V menších láhvích už prodává také vodku Absolut nebo whiskey Skrewball s příchutí arašídového másla. Firma doufá, že jí tento krok pomůže zlepšit výsledky ve Spojených státech, kde její tržby ve třetím čtvrtletí klesly o 12 procent.

„Uklidňující pro nás je, že lidé naše značky jako takové neopouštějí. Spíše se rozhodnou přejít z větší láhve na menší,“ uvedl Colin Kavanagh, marketingový ředitel Pernod Ricard pro Severní Ameriku.

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Zákazníci, kteří dříve kupovali láhve o objemu 1,75 litru, podle Kavanagha častěji sahají po standardních 750 mililitrech. Ti, kteří byli zvyklí na běžnou láhev, zase přecházejí na poloviční variantu o objemu 375 mililitrů.

Prémiová malá tequila za cenu jednoho drinku

Podobnou cestou se vydala také mexická značka Patrón. Její prémiová tequila El Alto se v běžné láhvi prodává za 135 dolarů, tedy přibližně 2 835 korun. Padesátimililitrová zmenšenina stojí 16,99 dolaru, v přepočtu zhruba 357 korun. Velký zájem o menší objemy hlásí rovněž značka 818 Tequila, za níž stojí modelka Kendall Jennerová.

Menší balení značka 818 Tequila prodává za 3,99 dolaru, tedy přibližně 84 korun. „Spotřebitele přitahuje praktičnost tohoto formátu a zároveň ho vnímají jako cenově dostupný způsob, jak vyzkoušet prémiovou tequilu,“ uvedla Lanay Jacobsová, prezidentka společnosti Calabasas Beverage Company.

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Výrobci prémiového alkoholu nyní očekávají, že nabídka láhví o menším objemu bude dál růst. Pernod Ricard chce v příštích měsících uvést menší balení také u dalších značek. „V tomto segmentu uvidíte ještě mnohem více aktivity,“ uzavřel pro CNN marketingový ředitel značky Colin Kavanagh.

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