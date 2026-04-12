Poptávka klesá, výroba roste. Výrobci amerického bourbonu věří v lepší zítřky

Americká společnost Heaven Hill Brands nedávno dokončila výstavbu nové palírny v Kentucky za 200 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 4,2 miliardy korun. Majitelé firmy věří, že současný útlum spotřeby alkoholu je jen dočasný, a chtějí být připraveni na oživení. Investice tak jsou především sázkou na růst poptávky v budoucnosti, píše agentura Reuters.
|
Během koronavirové pandemie se výrobci alkoholu těšili z rekordních tržeb. Od té doby se ale situace změnila. Spotřebitelé po celém světě omezují nákupy alkoholu kvůli rostoucím životním nákladům či změně životního stylu. Alkohol navíc čím dál méně vyhledává i mladá generace.
Víra v obrat
Výrobci amerického bourbonu ale ve stejnou chvíli trochu paradoxně zvyšují produkci. Podle agentury Reuters má nyní jen v Kentucky zrát více ne 16 milionů sudů bourbonu, což je asi o polovinu více než před pěti lety.
Ve stejnou chvíli ale první firmy kvůli rostoucím nákladům začínají propouštět. Společnost Brown-Forman, která stojí třeba za oblíbenou značkou Woodford Reserve, loni propustila celkem 12 procent své pracovní síly. Další propouštění může navíc následovat ještě letos.
Řada výrobců alkoholických nápojů v USA musí šetřit i kvůli politice amerického prezidenta Trumpa. Jen v roce 2025 totiž export amerického bourbonu spadl o 15 procent a na původní čísla se dosud nevrátil, což pro Reuters potvrdil i guvernér amerického státu Kentucky. „Obchodní politika USA zásadně poškozuje náš export,“ prohlásil před několika dny guvernér Andy Beshear.
|
Nelehké časy zažívá i výrobce sudů Canton Wood Products, který měl loni o polovinu nižší prodeje než v roce 2022. Majitelé americké palírny Glenns Creek pak pro Reuters uvedli, že kvůli Trumpovým clům zdražily i samotné láhve, do kterých se bourbon stačí, a to meziročně až o 15 procent.
Sázka i na turismus
Situaci komplikují i dražší energie a válka na Blízkém výhodě, která zvyšuje ceny pohonných hmot i hnojiv. Tím se stává dražší i pěstování kukuřice, což je již tradičně pro výrobu bourbonu základní surovina. Mimo jiné proto některé palírny již přešly od bourbonu k rumu, který se dostane rychleji na trh a nemusí oproti whisky zrát tak dlouho.
Ve stejnou chvíli ale většina výrobců nepanikaří a věří, že v dalších letech porostou i některé nové trhy, na které se chtějí ještě více než dřív zaměřit. Jde hlavně o Indii nebo Latinskou Ameriku. Mimo jiné proto producenti amerického bourbonu chtějí do roku 2030 investovat dalších asi 1,45 miliardy dolarů (asi 31 miliard korun) do rozšíření výroby.
|
Sází také na turismus, který by rovněž v dalších letech měl být podle odhadů stále silnější. Palírny jsou mimo jiné oblíbeným terčem cestovatelů právě i v Kentucky. Součástí prohlídek bývá i ochutnávka archivních whisky. „Bez bourbonu bychom se tak dobře neměli,“ uzavírá pro Reuters majitelka obchodu se suvenýry v Bardstownu.