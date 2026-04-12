Poptávka klesá, výroba roste. Výrobci amerického bourbonu věří v lepší zítřky

Výrobci amerického bourbonu neprožívají lehké období. Poptávka po nápoji klesá, náklady rostou a situaci komplikují i obchodní války napříč světem. Producenti oblíbeného alkoholu se ale nevzdávají a věří, že se trendy otočí. I proto investují miliardy dolarů do nových palíren a budují další výrobní kapacity.
Některé palírny propouští (8. dubna 2026).

Některé palírny propouští (8. dubna 2026).

Americká společnost Heaven Hill Brands nedávno dokončila výstavbu nové palírny v Kentucky za 200 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 4,2 miliardy korun. Majitelé firmy věří, že současný útlum spotřeby alkoholu je jen dočasný, a chtějí být připraveni na oživení. Investice tak jsou především sázkou na růst poptávky v budoucnosti, píše agentura Reuters.

V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním

Během koronavirové pandemie se výrobci alkoholu těšili z rekordních tržeb. Od té doby se ale situace změnila. Spotřebitelé po celém světě omezují nákupy alkoholu kvůli rostoucím životním nákladům či změně životního stylu. Alkohol navíc čím dál méně vyhledává i mladá generace.

Víra v obrat

Výrobci amerického bourbonu ale ve stejnou chvíli trochu paradoxně zvyšují produkci. Podle agentury Reuters má nyní jen v Kentucky zrát více ne 16 milionů sudů bourbonu, což je asi o polovinu více než před pěti lety.

Ve stejnou chvíli ale první firmy kvůli rostoucím nákladům začínají propouštět. Společnost Brown-Forman, která stojí třeba za oblíbenou značkou Woodford Reserve, loni propustila celkem 12 procent své pracovní síly. Další propouštění může navíc následovat ještě letos.

Řada výrobců alkoholických nápojů v USA musí šetřit i kvůli politice amerického prezidenta Trumpa. Jen v roce 2025 totiž export amerického bourbonu spadl o 15 procent a na původní čísla se dosud nevrátil, což pro Reuters potvrdil i guvernér amerického státu Kentucky. „Obchodní politika USA zásadně poškozuje náš export,“ prohlásil před několika dny guvernér Andy Beshear.

Cla zdražila americkým podnikům vína z Evropy, nahrazují je domácí produkcí

Nelehké časy zažívá i výrobce sudů Canton Wood Products, který měl loni o polovinu nižší prodeje než v roce 2022. Majitelé americké palírny Glenns Creek pak pro Reuters uvedli, že kvůli Trumpovým clům zdražily i samotné láhve, do kterých se bourbon stačí, a to meziročně až o 15 procent.

Sázka i na turismus

Situaci komplikují i dražší energie a válka na Blízkém výhodě, která zvyšuje ceny pohonných hmot i hnojiv. Tím se stává dražší i pěstování kukuřice, což je již tradičně pro výrobu bourbonu základní surovina. Mimo jiné proto některé palírny již přešly od bourbonu k rumu, který se dostane rychleji na trh a nemusí oproti whisky zrát tak dlouho.

Ve stejnou chvíli ale většina výrobců nepanikaří a věří, že v dalších letech porostou i některé nové trhy, na které se chtějí ještě více než dřív zaměřit. Jde hlavně o Indii nebo Latinskou Ameriku. Mimo jiné proto producenti amerického bourbonu chtějí do roku 2030 investovat dalších asi 1,45 miliardy dolarů (asi 31 miliard korun) do rozšíření výroby.

Celebrity to mají rády nealko. Nové značky nápojů rostou jako houby po dešti

Sází také na turismus, který by rovněž v dalších letech měl být podle odhadů stále silnější. Palírny jsou mimo jiné oblíbeným terčem cestovatelů právě i v Kentucky. Součástí prohlídek bývá i ochutnávka archivních whisky. „Bez bourbonu bychom se tak dobře neměli,“ uzavírá pro Reuters majitelka obchodu se suvenýry v Bardstownu.

Šokující statistika: Víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

Poptávka klesá, výroba roste. Výrobci amerického bourbonu věří v lepší zítřky

Některé palírny propouští (8. dubna 2026).

Výrobci amerického bourbonu neprožívají lehké období. Poptávka po nápoji klesá, náklady rostou a situaci komplikují i obchodní války napříč světem. Producenti oblíbeného alkoholu se ale nevzdávají a...

12. dubna 2026

Mlýny bez elektřiny a drahá hnojiva. Válka ochromuje pěstování rýže ve Vietnamu

Farmář pracuje na rýžovém poli v Hanoji (17. března 2026)

Produkce rýže ve Vietnamu, jednom z největších vývozců na světě, naráží na problémy. Země se potýká s drahou elektřinou, kvůli které zastavují provoz rýžové mlýny. Zároveň čelí nedostatku a vysokým...

12. dubna 2026

Konec protestů. Irská policie v Dublinu vyhnala blokující traktory a náklaďáky

Traktor s nápisem „nemůžu si dovolit pohnout se“ je součástí dublinských...

Irská policie v neděli odstranila traktory a nákladní automobily, které pět dní blokovaly dopravu v centru Dublinu na protest proti prudce rostoucím cenám pohonných hmot. Vláda se tím snaží omezit...

12. dubna 2026  11:01

Krejčí mizí z amerického pracovního trhu, zájem o jejich dovednosti ale roste

Krejčí Kil Bae (63) původem z Jižní Koreji ve svém obchodě na Manhattanu. (27....

Zájem o úpravy a opravy oblečení ve Spojených státech roste. Zákazníci chtějí lépe padnoucí konfekci, obnovují úlovky z second handů a prodlužují životnost šatníku. Obor však naráží na stárnutí...

12. dubna 2026

V kanalizaci končí nedopalky i pneumatiky. Vodárny to stojí miliony, říká expert

Premium
Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Žák (15. března 2026)

Nevhodné nakládání Čechů s odpady stojí vodárny miliony korun ročně. „Každý odpad, který v kanalizaci nemá co dělat, je nějakým způsobem problematický a způsobuje potíže jak provozovatelům stokové...

12. dubna 2026

Londýnské noční kluby jsou v ohrožení. Mladí chtějí zážitky, ne jen alkohol

Herní automaty v nočním klubu Heaven v Londýně (2. dubna 2026)

Londýnské noční kluby čelí změně chování mladých návštěvníků, pro které alkohol už není hlavním lákadlem. Aby se udržely v provozu, musí měnit fungování. Namísto alkoholu vsází na zážitky, denní akce...

12. dubna 2026

Ministerstvo novelou ohrožuje výdejní boxy. Zhorší to dostupnost, varují obchody

ilustrační snímek

Ministerstvo pro místní rozvoj chce v novele stavebního zákona nově zařadit dosud neregulované výdejní boxy mezi drobné stavby. To vyvolalo kritiku provozovatelů, obchodníků i zástupců samospráv....

11. dubna 2026

Barron Trump jde na trh s nealkoholickým nápojem, k mání bude v květnu

Syn Donalda Trumpa, Barron Trump přichází na bohoslužbu v kostele svatého Jana....

Nejmladší syn amerického prezidenta Barron Trump vstoupil do světa byznysu nealkoholických nápojů. Podle veřejně dostupných dokumentů je uveden jako člen představenstva společnosti SOLLOS Yerba Mate,...

11. dubna 2026

Muzea zdarma v ohrožení. Anglie zvažuje vstupné pro zahraniční návštěvníky

Přírodopisné muzeum v Londýně (20. března 2026)

Britská vláda zvažuje zpoplatnění vstupu do stálých sbírek národních muzeí pro zahraniční turisty. Opatření by mohlo pomoci financovat dlouhodobě podfinancovaný kulturní sektor. Návrh ale čelí...

11. dubna 2026

Číňané si oblíbili Zimbabwe. Hlavní město se díky nim mění před očima

zimbabwe čína harare

Rostoucí počet Číňanů žijících a podnikajících v Zimbabwe je pro africkou zemi požehnání. Alespoň podle tamních realitních makléřů. „Počet čínských kupců neustále roste,“ říká jeden z nich. Proměna...

Ministerstvo financí odmítá zvýšení rodičovské, pokud to nezaplatí resort práce

Komplex budov ministerstva financí u pražského Malostranského náměstí.

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na něj resort práce nenajde peníze ve svém rozpočtu díky úsporám. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na...

11. dubna 2026  10:05

Indické „Mounjaro nevěsty“. Injekce na hubnutí se staly součástí příprav na svatbu

Tradiční hinduistická svatba

V Indii se z léků na obezitu stává i součást svatebního byznysu. Kliniky je začínají nabízet v balíčcích pro nevěsty a ženichy, kteří chtějí před obřadem rychle zhubnout. Zájem roste spolu s...

11. dubna 2026

